3 motivi per acquistare subito NordVPN

La tecnologia è sempre in divenire e per approfittare di tutti i suoi benefici è importante rimanere al passo con i tempi. È necessario anche affidarsi a ciò che ci permette di approfittare delle ultime novità e dei servizi che questa offre tutti i giorni. In campo di connessione dati esistono 3 motivi per cui dovresti acquistare subito NordVPN.

Il primo riguarda la sicurezza. Oggigiorno non è più possibile navigare online o sfruttare qualsiasi servizio connesso senza un’adeguata protezione attiva sui propri dispositivi. Il tunnel crittografato che offre questo provider permette di renderti completamente anonimo in rete. In questo modo garantisci a te stesso il massimo della privacy.

Inoltre, grazie a Threat Protection inclusa con NordVPN, avrai una funzionalità sempre attiva – anche quando non sei collegato ai server della VPN – in grado di proteggerti da hacker, malware e tracker. In più è anche un ad blocker che blocca all’istante annunci pubblicitari, banner e pop up per una navigazione online e in app più veloce e sicura.

NordVPN è indispensabile per sicurezza, ottimizzazione e anonimato

C’è anche un secondo motivo per cui è indispensabile questa VPN. Infatti, rispetto ad altre, questa fornisce un Indirizzo IP Italiano Dedicato con server a Milano. Ovviamente, come tutti gli altri provider, fornisce anche Indirizzi IP differenti, ma i vantaggi di averne uno dedicato sono fantastici. Dai un’occhiata all’articolo su NordVPN e l’Indirizzo IP Dedicato.

Il terzo e ultimo motivo è l’ottimizzazione che assicura alla tua connessione dati. Grazie ai suoi server dalla larghezza di banda illimitata avrai una maggiore velocità in download e uno streaming senza buffering né disconnessioni. Ottimo per vedere contenuti in 4K Ultra HD senza fastidiosi rallentamenti.

Inoltre, la possibilità di cambiare posizione virtuale, selezionando oltre 5400 server posizionati in tutto il mondo, garantisce una connessione senza georestrizioni né censure. Sarai libero di accedere a tutti i contenuti del web in maniera illimitata e in totale sicurezza. Perciò attiva subito NordVPN!

