14/256 GB e display 2K per questo tablet Blackview da 11": -37% Amazon

Con questa offerta Amazon hai finalmente la possibilità di acquistare il potentissimo tablet Android Blackview a un prezzo quasi ridicolo. Sfruttando lo sconto immediato del 37%, infatti, ti bastano appena 169€ per mettere le mani su un device con cui potrai fare assolutamente di tutto senza mai scendere a compromessi.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design piacevole, il device a marchio Blackview è pronto a sorprenderti con un prezzo da low cost e un hardware potentissimo.

Il tablet a marchio Blackview crolla di prezzo su Amazon: occasione imperdibile

Innanzitutto, il tablet monta un eccellente pannello da 11 pollici a risoluzione 2K ideale per guardare video a dettagli massimi, mentre sotto il cofano è presente un potente processore octa core e ben 14 GB di RAM (espandibile) per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Alimentato da una mega batteria da 7680 mAh per tante ore di autonomia, il device ti sorprende anche con il supporto alla connettività dual SIM e ben quattro speaker stereo per un sound sempre potente e avvolgente.

Solo su Amazon hai la possibilità di acquistare il potentissimo tablet Android a un prezzo così conveniente; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.