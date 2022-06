Scegliere tra le numerose tastiere per iPad disponibili sul mercato può non essere un’impresa facile, soprattutto considerando la particolare finalità di simili accessori: esaltare al massimo il potere produttivo di un tablet qualitativamente impeccabile, come da tradizione Apple. Online sono rintracciabili diversi modelli che si distinguono per costruzione, funzionalità e relativo prezzo di vendita. Con la guida di oggi ti aiuteremo a scegliere la migliore tastiera per iPad in base alle tue esigenze ed abitudini di utilizzo, con un occhio attento alle disponibilità del tuo portafoglio.

Apple Magic Keyboard

Impossibile non partire dalle tastiere per iPad “fatte in casa”. La Apple Magic Keyboard è perfettamente compatibile anche con iPhone, iPod touch e Mac: digitazione sempre comoda e precisa. Un mese di autonomia prima che si renda necessaria una nuova ricarica. Scegli tu se utilizzarla in modalità wireless o con cavo.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 109 euro

Apple Smart Keyboard

Questa particolare tastiera non ha bisogno di ricarica: per utilizzarla basta che sia collegata all’iPad. La Apple Smart Keyboard è sottilissima e può essere tranquillamente sfruttata anche come cover per proteggere il tablet. I pulsanti sono molto silenziosi e si adattano efficacemente alla forma delle dita.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 179 euro

Tastiera per iPad Logitech Keys-To-Go

Una tastiera compatta e leggera, ideale per chi è sempre in movimento. Il particolare rivestimento protegge da briciole e schizzi d’acqua. Puoi abbinarla con iPad, iPhone ed Apple TV. Presente una serie di tasti di scelta rapida per iOS. Ottima la durata della batteria: una sola ricarica sarà sufficiente per ben tre mesi di utilizzo.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 69,99 euro

Tastiera per iPad ASHU

Questa tastiera per iPad è dotata di retroilluminazione, regolabile per intensità e colore. Estremamente silenziosa in fase di digitazione: nessun disturbo per chi ti sta attorno. Il Bluetooth 5.0 assicura una connettività stabile fino ad 8 metri di distanza. Il rialzo lungo il profilo superiore garantisce la massima ergonomia durante l’utilizzo.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 20,99 euro

Tastiera per iPad OMOTON

Il modello in questione è dotato di un comodo supporto estraibile su cui potrai poggiare l’iPad. Disponibili numerosi pulsanti di scelta rapida. Due batterie AAA garantiranno un’autonomia fino a 6 mesi. Le dimensioni ridotte non compromettono l’efficacia in fase di digitazione ma, piuttosto, facilitano il trasporto dell’apparecchio.

Acquista ora su Amazon al prezzo di 22,99 euro

Ben cinque tastiere per iPad tra cui, siamo certi, riuscirai a individuare quella che meglio rispecchia le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.