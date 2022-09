Coniugando tecnologia, portabilità ed estetica, gli smartwatch sono unici nel loro genere poiché sono sì degli accessori gradevoli alla vista, da abbinare ai propri outfit per darvi un tocco più sofisticato, ma sono anche dei dispositivi tecnologici all’avanguardia, ricchi di funzionalità che esulano dalla semplice funzione di orologio. Con uno smartwatch da uomo è infatti possibile anche effettuare chiamate e mandare e ricevere messaggi ed e-mail; può essere usato per gestire la propria agenda degli impegni, ascoltare la musica, ma anche per registrare tutti i dati inerenti all’esercizio fisico, così come per realizzare dei pagamenti, geolocalizzare se stessi o altri dispositivi come lo smartphone, e alcuni modelli consentono perfino di fare delle foto e dei video.

Si tratta, in sostanza, di più dispositivi racchiusi in un piccolo oggetto da portare al polso, e pertanto leggeri e poco ingombranti, ma soprattutto sono dotati un design moderno e gradevole, un vero e proprio accessorio da abbinare a piacimento col proprio abbigliamento.

Vista la crescente popolarità di questo dispositivo, i modelli di smartwatch da uomo si sono moltiplicati e in commercio ormai ne esistono centinaia, differenti oltre che per l’estetica, anche per le funzionalità e le prestazioni offerte, pertanto è semplice trovare il modello giusto che si adatti alle esigenze del consumatore, anche e soprattutto per il vasto range di prezzi disponibile, un ventaglio che parte da un costo anche inferiore ai 50 euro per superare grandemente il migliaio di euro nei modelli top di gamma.

Qui di seguito verranno proposti tutti i modelli più popolari al momento, quelli che godono di migliori recensioni su Amazon, oltre ad un comparto tecnico ricco e di qualità, con un range di prezzo vario capace di adattarsi alle esigenze dei più. In più subito dopo la selezione più classica, dedicheremo in breve spazio anche per gli smartwatch uomo migliori dal punto di vista sportivo e anche di stile ed eleganza.

I migliori smartwatch da uomo 2022

Fatte quindi le dovute premesse, non ci resta che iniziare immediatamente con la nostra guida dei migliori orologi smartwatch uomo attualmente disponibili in commercio. In più, per ognuno di essi, proporremo una scheda prodotto e una breve lista di pro e contro, così che possiate identificare meglio il vostro prodotto preferito.

Apple Watch Series 8

📐 Dimensioni quadrante 41 mm, 45 mm 💻 Sistema operativo Apple watchOS 📱 Compatibilità Smartphone iOS 🔋 Durata della batteria Circa una giornata e mezza ⌚ Colori disponibili Mezzanotte, galassia, argento, (PRODUCT)RED 🛒 Prezzo 549,00 euro

Iniziamo subito con l’ultimo arrivato di casa Apple. Apple Watch Series 8, nella sua versione in alluminio da 45 mm, si presenta come il miglior smartwatch da uomo per tutti i possessori di iPhone. Quest’ultimo può infatti essere utilizzato esclusivamente con lo smartphone di Apple, ma propone tantissime funzionalità diverse. Al suo interno è presente il sistema operativo watchOS 9, che si comporta come una sorta di estensione di iPhone al polso. Non mancherà quindi la possibilità di: rispondere o effettuare chiamate, inviare messaggi, modificare il quadrante a proprio piacimento, cambiare cinturino con uno dei migliaia disponibili in commercio, ricevere tutte le notifiche al polso, tenere sempre sotto controllo la propria salute e molto altro ancora. Disponibile anche nella versione da 41 mm, oppure in acciaio lucido.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Prestazioni di alto livello Prezzo molto alto Tanti sensori per la gestione della salute Non compatibile con Android Display ampio e luminoso

Apple Watch Series 8 può essere acquistato su al prezzo di 549,00 euro

Samsung Galaxy Watch 5

📐 Dimensioni quadrante 44 mm 💻 Sistema operativo Wear OS by Google 📱 Compatibilità Smartphone iOS (funzioni limitate) e Android 🔋 Durata della batteria Circa una giornata e mezza ⌚ Colori disponibili Grafite, zaffiro, argento 🛒 Prezzo 240,36 euro

Andiamo adesso sugli scaffali di Samsung per parlare anche della sua ultima rappresentazione degli smartwatch per uomo. Stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy Watch 5, modello che non stravolge nulla rispetto alla versione precedente, ma che migliora sotto diversi punti di vista. Tra i suoi migliori punti di forza troviamo indubbiamente il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), che monitora la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici. Si tratta di una funzione esclusiva e che davvero pochissimi dispositivi di questo tipo possono vantare. Lato personalizzazione troviamo tantissimi quadranti diversi tra cui scegliere e soprattutto centinaia di cinturini intercambiabili. La compatibilità si estende sia agli smartphone Android che iOS (alcune funzioni non sono disponibili su iOS).

🟢 PRO 🔴 CONTRO Sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica Prezzo alto Ricarica rapida Funzioni limitate su iOS Tanta possibilità di personalizzazione

Samsung Galaxy Watch 5 può essere acquistato su al prezzo di 240,36 euro

Huawei Watch GT 3

📐 Dimensioni quadrante 46 mm 💻 Sistema operativo Harmony OS 📱 Compatibilità Smartphone iOS (funzioni limitate) e Android 🔋 Durata della batteria Circa 14 giorni ⌚ Colori disponibili Nero, argento 🛒 Prezzo 179,99 euro

Questo smartwatch da uomo è, attualmente, una delle Amazon’s Choice più in voga. Gode di una valutazione di quasi 5 stelle, di più di 30.000 voti e tantissime recensioni positive. Il modello di smartwatch di Huawei è dotato di un chip brevettato proprio dalla casa di produzione, chiamato Kirin, ed è fornito della più innovativa tecnologia di risparmio energetico intelligente, la quale garantisce un’autonomia del dispositivo di due settimane. Il display è poco ingombrante e piacevole alla vista, visti i suoi 46 mm, ed è dotato di un quadrante AMOLED in vetro 3D da 1.43 pollici, oltre ad essere disponibile in svariate colorazioni. La sensibilità touch è altissima ed incredibilmente precisa, di modo che i comandi siano fluidi e accurati.

Grazie alla connettività Bluetooth, questo dispositivo può essere impiegato anche per telefonare, indipendentemente da dove ci si trova, ed è anche ottimizzato per l’esercizio fisico grazie alle sue ben 15 modalità di allenamento, che costituiscono un vero e proprio personal trainer in miniatura da portare sempre con sé.

I programmi preinstallati di allenamento sono diversificati, vanno da un livello adatto ai principianti, ma arrivano anche a livelli più avanzati, adatti ad atleti esperti e professionisti. Questo smartwatch da uomo è poi fornito di due differenti sistemi di geolocalizzazione, sia il più comune GPS, che il GLONASS, capace di appoggiarsi su più satelliti per una collocazione più accurata.

Tra le varie funzionalità offerte, il Watch GT 3 ha anche un’utilissima funzione che misura la saturazione di ossigeno, di modo da tenerla sempre sotto controllo durante l’esercizio fisico e non solo. È importante sottolineare, tuttavia, che non tutti i dispositivi sono compatibili con questo prodotto ed è, pertanto, necessario valutare questo aspetto prima di procedere con l’acquisto.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Durata della batteria di 14 giorni Non dispone dei servizi Google Sensore SpO2 Oltre 100 modalità di sport

Huawei Watch GT 3 può essere acquistato su al prezzo di 179,99 euro

Motast smartwatch da uomo

📐 Dimensioni quadrante 1.69 pollici 💻 Sistema operativo Proprietario 📱 Compatibilità Smartphone iOS e Android 🔋 Durata della batteria Circa un giorno ⌚ Colori disponibili Nero, argento 🛒 Prezzo 39,99 euro

Disponibile in tre diverse colorazioni, questo dispositivo monta un display ampio da ben 1,69 pollici, con touch screen e qualità HD, dotato di 4 differenti livelli di luminosità regolabili secondo i gusti.

Lo smartwatch da uomo di Motast è fornito di tutte le più utili funzioni per il fitness come la misurazione dei passi, della distanza percorsa e delle calorie e, oltre al saturimetro e al cardiofrequenzimetro, è anche capace di monitorare il sonno, ed è fornito di ben 24 diversi programmi sportivi. Per quel che concerne le altre funzionalità, se collegato al proprio smartphone, questo prodotto è in grado di ricevere notifiche di telefonate, messaggi, e-mail, sms e app di messaggistica e social network, come Facebook, Whatsapp e molte altre. È inoltre dotato di un cronometro, di avvisi di notifica sedentari e delle previsioni metrologiche, oltre ad avere l’utilissima funzione di localizzazione del proprio smartphone, oltre al controllo della fotocamera e della libreria musicale del proprio dispositivo. I dati forniti dalle funzioni fitness sono accurati e continui nel corso della giornata e durante il sonno, l’analisi è completa e approfondita, rapportabile a valori standard di riferimento per avere un quadro completo delle condizioni del proprio sonno e delle proprie prestazioni fisiche durante le sessioni di allenamento.

Il peso di soli 10 grammi lo rende comodo e facile da portare tutti i giorni, lo schermo è sì ampio ma non ingombrante, non inficia il design che resta elegante e sofisticato, adattabile ad ogni occasione della vita quotidiana.

Questo dispositivo è inoltre compatibile con praticamente tutti gli smartphone in commercio, vista la capacità di connettersi sia a dispositivi Android che iOS; è inoltre dotati di connettività Bluetooth 4.0, ed è dotato di impermeabilità certificata IP68, che ne consente l’uso anche mentre si nuota o ci si lava le mani.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buon rapporto qualità prezzo Batteria sottotono Certificazione IP68 Sistema operativo poco smart Compatibile sia con Android che iOS Quadranti poco personalizzabili

Motast smartwatch da uomo può essere acquistato su al prezzo di 39,99 euro

AGPTEK LW11

📐 Dimensioni quadrante 1.3 pollici 💻 Sistema operativo Proprietario 📱 Compatibilità Smartphone iOS e Android 🔋 Durata della batteria Circa 10 giorni ⌚ Colori disponibili Nero, oro 🛒 Prezzo 43,99 euro

Questo smartwatch da uomo racchiude perfettamente il concetto di dispositivo multifunzione visto che è dotato di tantissimi optional: dalla semplice lettura del tempo, alle più svariate funzioni fitness come il conto di passi, dei metri percorsi, delle calorie bruciate, e del battito cardiaco, grazie ad un sistema innovativo di cardiofrequenzimetro integrato. Non solo, l’AGPTEK LW11 è anche in grado di monitorare il sonno, ricevere messaggi, inviare notifiche, impostare delle sveglie, cronometrare, riprodurre musica e, infine, è perfino dotato di una fotocamera.

Per quel che concerne lo schermo e le sue specifiche tecniche, questo prodotto monta un display a colori con tecnologia IPS68, full-touch da 1,3 pollici; il quadrante può, tra l’altro, essere completamente personalizzato secondo i gusti con le proprie foto. È dotato di impermeabilità ma il produttore ne sconsiglia l’uso quotidiano sotto la doccia, poiché questa può deteriorarsi con l’usura e minare all’integrità del prodotto: è opportuno quindi avvalersi della resistenza all’acqua solo quando necessario, come nel caso di allenamenti sotto la pioggia e simili.

Questo smartwatch da uomo è inoltre in grado di ricevere sia sms che chiamate, oltre alle email e le notifiche delle app, che possono essere percepite subito grazie alla vibrazione.

L’autonomia è di 10 giorni a fronte di un tempo di ricarica di sole 2 ore.

L’AGPTEK LW11 è inoltre ottimizzato per il fitness a 360°, date le sue molteplici modalità e funzionalità: che si tratti di una semplice passeggiata, una corsa al parco, un’escursione in montagna o in bicicletta, o una sessione di yoga, i dati forniti saranno sempre precisi e adatti a qualsiasi tipo di esercizio fisico svolto.

Anche questo prodotto gode di molteplici recensioni e voti positivi su Amazon, che lo elevano a un prodotto affidabile e di qualità.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buon rapporto qualità prezzo Quadranti poco personalizzabili Certificazione IP68 Sistema operativo poco smart Batteria da 10 giorni

AGPTEK LW11 può essere acquistato su al prezzo di 43,99 euro

IOWODO R3Pro smartwatch da uomo

📐 Dimensioni quadrante 1.69 pollici 💻 Sistema operativo Proprietario 📱 Compatibilità Smartphone iOS e Android 🔋 Durata della batteria Circa 10 giorni ⌚ Colori disponibili Nero, grigio, rosa, verde 🛒 Prezzo 33,99 euro

Questo dispositivo è disponibile in tre differenti colorazioni, ed è dotato di tutte le funzionalità fitness basilari, ma non solo. È dotato di 12 diversi programmi sportivi, di un sistema di monitoraggio del sonno e del battito cardiaco attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, può tenere conto dei passi, dei metri e delle calorie bruciare durante gli allenamenti. È inoltre ottimizzato anche per il nuoto, è infatti capace di tenere conto delle bracciate compiute, oltre al calcolo delle calorie. Tutti i dati registrati, per altro, sono condivisibili mediante GPS, e con l’app GloryFit sarà molto più semplice avere un quadro completo delle proprie prestazioni sportive.

Grazie alla suddetta app è possibile ricevere tutte le notifiche inerenti alle chiamate in entrata, i messaggi e gli sms, ma anche i propri social network come Instagram, Twitter, Whatsapp, Facebook e perfino LinkedIn, tutto ciò che si dovrà fare sarà semplicemente alzare lievemente il polso, per poter accedere subito ai propri messaggi. L’autonomia della batteria fornita in dotazione è di 10 giorni per un uso quotidiano, a fronte di una ricarica completa di sole 2 ore e mezza. Con l’apposito IOWODO Activity Tracker sarà inoltre possibile accedere ad altre funzionalità utili come la localizzazione del proprio smartphone, dei promemoria che ricordano di muoversi, per combattere la sedentarietà, oltre alla riproduzione della musica, l’impostazione di una o più sveglie, e l’accesso ad esercizi di respirazione. La compatibilità è completa visto che questo smartwatch può essere collegato sia a dispositivi Android che iOs, nelle loro più aggiornate versioni. Lo IOWODO R3Pro è dotato di 5 diversi quadranti predefiniti e personalizzabili, ma è possibile scegliere altri temi nell’apposita app, oltre alla possibilità di poter utilizzare le proprie foto personali per abbellire il display. La possibilità di personalizzare al massimo il quadrante lo rende adatto a qualsiasi outfit e umore della giornata, di modo da poter utilizzare questo dispositivo 365 giorni l’anno.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buon rapporto qualità prezzo Quadranti poco personalizzabili Certificazione IP68 Sistema operativo poco smart Batteria da 10 giorni

IOWODO R3Pro smartwatch da uomo può essere acquistato su al prezzo di 33,99 euro

Xiaomi Mi Watch

📐 Dimensioni quadrante 1.39 pollici 💻 Sistema operativo Proprietario 📱 Compatibilità Smartphone iOS e Android 🔋 Durata della batteria Circa 15 giorni ⌚ Colori disponibili Nero 🛒 Prezzo 179,99 euro

Lo Xiaomi Mi Watch fa parte delle Amazon’s Choice, e al momento è uno dei dispositivi più popolari nell’ambito degli smartwatch, visto che gode di 497 voti e una valutazione a 4 stelle.

Si tratta di un dispositivo compatto e poco ingombrante, dotato di molte funzionalità utili ed un display AMOLED HD da ben 1.39 pollici, con tecnologica integrata Corning Glass 3.

Ha una autonomia della batteria che può superare le due settimane con l’uso quotidiano, ma che arriva fino a 22 giorni se si impiega la modalità adatta ad estendere la durata della batteria, a fronte di una ricarica completa che si conclude in sole due ore.

Questo prodotto ha il vanto di avere dimensioni piccole e compatte, con un peso di soli 32g, che lo rende praticamente impercettibile una volta indossato.

È dotato di GPS integrato e ben 117 modalità fitness differenti, oltre a tutte le funzioni di monitoraggio della salute fisica: il conto dei battiti cardiaci, la qualità del sonno, la saturazione di ossigeno nel sangue, il conto delle calorie bruciare durante l’esercizio fisico e moltissime altre. Questo smartwatch è, in sostanza, completamente ottimizzato per qualsiasi sport, ed è infatti dotato anche di un pulsante apposito che media l’accesso a tutti gli optional fitness.

L’impermeabilità è totale, vista la sua resistenza all’acqua e le profondità, fino a 5ATM, che lo rendono adatto sia agli allenamenti sotto la pioggia o particolarmente intensi e sudati, sia al nuoto.

La praticità d’uso è garantita anche dalla disponibilità di poter impartire comandi all’assistente vocale, di modo da poter accedere subito, col semplice ausilio della voce, a tutte le funzionalità del dispositivo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tanti quadranti diversi Non ha i servizi Google Certificazione IP68 Batteria da 15 giorni

Xiaomi Mi Watch può essere acquistato su al prezzo di 179,99 euro

Il miglior smartwatch da uomo sportivo

Chi cerca uno smart watch uomo dedicato all’attività sportiva, si sarà sicuramente imbattuto tra le proposte Garmin, che probabilmente rappresentano la scelta migliore sotto questo punto di vista. Tuttavia, abbiamo deciso di includere in questa lista una new entry molto particolare e che sicuramente farà felici tutti gli utilizzatori di iPhone.

Apple Watch Ultra

📐 Dimensioni quadrante 49 mm 💻 Sistema operativo Apple watchOS 9 📱 Compatibilità Smartphone iOS 🔋 Durata della batteria Circa 36 ore ⌚ Colori disponibili Galassia 🛒 Prezzo 1009,00 euro

Apple Watch Ultra è l’ultimo modello top di gamma presentato dall’azienda di Cupertino. Si tratta di un orologio smartwatch da uomo sicuramente non alla portata di tutti, ma che per i veri sportivi potrebbe rappresentare una vera svolta. Questo propone infatti funzioni e sensori evoluti pensati per chi ama intraprendere viaggi e sport al limite. Può infatti essere utilizzato sott’acqua fino a 100 metri di profondità, o anche in condizioni ambientali estreme di caldo o freddo. Il display è due volte più luminoso rispetto al classico Apple Watch e la cassa da 49 mm in titanio aerospaziale resiste ad ogni impatto. Insomma, come già detto in precedenza, uno smartwatch da uomo non per tutti, ma sicuramente da tenere in considerazione per chi pratica quotidianamente sport estremi.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Cassa in titanio aerospaziale molto resistente Prezzo troppo alto Resistenza all’acqua fino a 100 metri Non compatibile con Android Sensori evoluti per sport estremi

Apple Watch Ultra può essere acquistato su al prezzo di 1009,00 euro

Garmin Forerunner 55

📐 Dimensioni quadrante 1.04 pollici 💻 Sistema operativo Proprietario 📱 Compatibilità Smartphone iOS e Android 🔋 Durata della batteria Circa 2 settimane ⌚ Colori disponibili Nero, aqua, whitestone 🛒 Prezzo 159,00 euro

Come già accennato in precedenza, tutta la linea Garmin può essere considerata per questa categoria di utilizzo. In questo particolare articolo però, abbiamo deciso di riportare lo smartwatch maschile più economico dell’azienda, così da fare apripista per tutti i fratelli maggiori, ma soprattutto anche per offrire un’alternativa al modello precedentemente elencato. Il Garmin Forerunner 55 può infatti essere acquistato per meno di 200 euro e include funzioni come: piani di allenamento Garmin Coach, suggerimenti quotidiani per l’allenamento, funzioni running avanzate e sensori GPS e cardio precisi e costanti. Il suo design è parecchio resistente e propone diversi tasti fisici utili durante l’attività sportiva. Il suddetto da smartwatch uomo può essere utilizzato sia su Android che su iOS.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Durata della batteria di due settimane Funzioni smart limitate (più sportwatch che smartwatch) Piani di allenamento Garmin Coach Compatibile sia con iOS che con Android

Garmin Forerunner 55 può essere acquistato su al prezzo di 159,00 euro

Fossil Smartwatch GEN 6 Connected

📐 Dimensioni quadrante 1.28 pollici 💻 Sistema operativo Wear OS by Google 📱 Compatibilità Smartphone iOS (funzioni limitate) e Android 🔋 Durata della batteria Circa una giornata di utilizzo ⌚ Colori disponibili Nero, grigio 🛒 Prezzo 245,00 euro

Fossil è una delle poche aziende produttrici di orologi classici ad aver creduto molto negli smartwatch per uomo, proponendo tanti modelli eleganti e sicuramente ben bilanciati sul rapporto qualità prezzo. Il sistema operativo di base è Wear OS di Google in versione base e quindi compatibile con tutte le applicazione del Play Store. In particolare, riportiamo la versione con cinturino in maglie, ma è disponibile anche in altri modelli. Oltre a Google Assistant, dispone anche di assistente vocale Alexa, perfetto per chi utilizza i servizi Amazon ogni giorno.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Tanti modelli disponibili Funzioni limitate su iOS Compatibile sia con Google Assistant che con Alexa Durata della batteria leggermente sottotono Cassa resistente ed elegante

Fossil Smartwatch GEN 6 Connected può essere acquistato su al prezzo di 245,00 euro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

📐 Dimensioni quadrante 42 mm, 46 mm 💻 Sistema operativo Wear OS by Google 📱 Compatibilità Smartphone iOS (funzioni limitate) e Android 🔋 Durata della batteria Circa una giornata ⌚ Colori disponibili Nero, argento 🛒 Prezzo 197,4 euro

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è un orologio smartwatch da uomo molto simile al modello di Samsung visto in alto, con l’unica differenza data dalla cassa in acciaio inox molto più elegante e funzionale. Sulla cornice è infatti presente una ghiera meccanica anziché touch, più comoda e precisa nell’utilizzo quotidiano. Per quanto riguarda il software e le funzioni incluse, rimangono disponibili sia Wear OS di Google che il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA). Perfetto per chi vuole rimanere nell’ecosistema Samsung e Android senza dover rinunciare all’eleganza.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica Durata della batteria leggermente sottotono Cassa molto elegante Funzioni limitate su iOS Tanta possibilità di personalizzazione

Samsung Galaxy Watch 4 Classic può essere acquistato su al prezzo di 197,4 euro

Conclusioni

E dopo la selezione dei migliori smartwatch uomo eleganti, possiamo chiudere qui con la lista di modelli. Come sicuramente avrete notato, abbiamo cercato di variare il più possibile con i modelli, le caratteristiche offerte e soprattutto il prezzo di vendita. Speriamo quindi che siate riusciti a trovare la versione di orologio smartwatch da uomo migliore per le vostre esigenze.

Domande frequenti sugli smartwatch da uomo

Dedichiamo adesso un po’ di tempo ad alcune delle domande più frequenti sugli smartwatch da uomo.

A cosa serve lo smartwatch?

Le funzioni di uno smartwatch possono comprendere: ricezione delle notifiche, rilevamento dell’attività sportiva, risposta a messaggi e telefonate e molto altro.

Qual è lo smartwatch più venduto?

Tra gli smartwatch più venduti in assoluto c’è sicuramente Apple Watch di Apple.

Qual è il miglior smartwatch economico?

Tra gli smartphone economici migliori abbiamo selezionato:

AGPTEK LW11

Motast smartwatch da uomo

IOWODO R3Pro smartwatch da uomo

Qual è il miglior smartwatch per uomo?

Tra i migliori smartwatch per uomo abbiamo selezionato:

Apple Watch Series 8

Samsung Galaxy Watch 5

Huawei Watch GT 3

Xiaomi Mi Watch

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.