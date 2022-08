Nonostante la PlayStation 5 di nuova generazione sia “quasi” semplice da acquistare, sono tantissimi gli utenti in tutto il mondo che continuano ancora ad utilizzare la propria PS4. La stessa Sony infatti, insieme a tutti gli sviluppatori, ha deciso di supportare ancora per diverso tempo la suddetta console, poiché, appunto, molto popolare e dotata di un hardware sorprendentemente attuale e perfetto per gestire qualsiasi tipo di gioco. Ma ciò rende l’esperienza di gioco più avvincente è anche il monitor, accessorio necessario per godere al massimo dell’esperienza di gioco. Molti gamers amano utilizzare la smart TV di casa, mentre altri preferiscono acquistare un display completamente dedicato e che in qualche modo riesca ad esaltare le prestazioni e la qualità video della PlayStation 4. Come avrete quindi sicuramente capito da questa introduzione, e anche dal titolo, oggi andremo ad elencare quelli che, secondo il nostro parere, rappresentano i migliori monitor per PS4 da acquistare online.

Abbiamo deciso di concentrare l’attenzione su due dimensioni in particolari: 24 pollici e 27 pollici. Riteniamo infatti che queste siano quelle migliori per permettere una comodità di gioco abbastanza flessibile e anche sicura per la salute dei nostri occhi. Molti utenti infatti, giocano con la suddetta console sulla scrivania della propria camera, ad una distanza abbastanza contenuta. In questi casi è quindi necessario affidarsi ad un monitor con una qualità abbastanza elevata, ma con una diagonale relativamente bassa, per evitare problemi alla vista

Come avrete inoltre modo di vedere, nella lista saranno presenti sia monitor con display flat che schermi curvi, questi ultimi forse più adatti per determinati generi di gioco più immersivi. Tutti e cinque i modelli potranno ovviamente contare su modalità incentrate sul gaming, pur non essendo stati prodotti esclusivamente per questa particolare categoria di utilizzo. In ogni caso, ricordiamo che l’elenco includerà prodotti universali che, oltre ad essere connessi alla PS4, potranno essere utilizzati per computer o sistemi di intrattenimento vari. Con un solo acquisto quindi, potrete portare a casa un monitor perfetto per ogni evenienza.

Per quanto riguarda invece i brand riportati, abbiamo deciso di affidarci solo al meglio del meglio in questa categoria. I display dalla maggiore qualità sono infatti prodotti da Samsung (che in questa guida sarà presente con ben tre prodotti diversi), LG e ASUS, azienda che pone molto l’accento sul fattore gaming su tutti i propri prodotti. Ovviamente abbiamo anche pensato al prezzo dei singoli prodotti. In linea generale, ci siamo limitati a riportare solo i dispositivi con il miglior rapporto qualità prezzo e che, in ogni caso, non supererà mai il tetto dei 200 euro. Fatte quindi le dovute premesse, possiamo immediatamente iniziare con la nostra guida dedicata ai migliori monitor per PS4.

Samsung Monitor curvo 24” Full HD C24F390FHU Gaming

📐 Dimensioni e peso: 326,3 x 82,4 x 547,8 mm; 24″; 3.3 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16:9, LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 4 ms, Refresh Rate 60 Hz, FreeSync 🔌 Connettività: 1 Vga, 1 Hdmi, Ingresso Audio 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 170,00 euro su eBay

Partiamo subito con una delle migliori proposte per rapporto qualità prezzo di Samsung. Si tratta di un monitori da 24 pollici in formato Full HD che la stessa azienda definisce da gaming. Il suo design ricorda sicuramente le linee estetiche presenti in generale nel mondo del gaming, anche se, non manca anche quel fattore minimal che molti utenti potrebbero apprezzare in diversi contesti. Per quanto riguarda invece le specifiche del display, ci troviamo di fronte ad un pannello LCD TFT in 16:9, con una risoluzione massima supportata a 1080p.

La sua particolarità sta invece nella curvatura del display (da 1800 R), la quale può effettivamente rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente (a seconda anche del titolo a cui si gioca ovviamente). Da non sottovalutare anche la presenza delle tecnologie Eye Saver e Flicker Free, utili per salvaguardare la vista del giocatore e per evitare fastidiosi sfarfallii delle immagini. Non manca ovviamente anche il supporto all’AMD FreeSync, oltre ad una modalità gaming utile per migliorare la resa delle immagini e il contrasto dello schermo.

Questo monitor Samsung è disponibile su eBay al prezzo di

Samsung Monitor IPS 24″ Full HD LF24T350FHU

📐 Dimensioni e peso: 539,2 x 425,3 x 232 mm; 24″; 2,4 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16:9, LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 5 ms, Refresh Rate 75 Hz, FreeSync 🔌 Connettività: 1 Vga, 1 Hdmi 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 159,99 euro su eBay

Per quanto riguarda la categoria dei migliori monitor per PS4, Samsung riesce sicuramente a catturare la scena. Riportiamo infatti un’alternativa al modello precedente molto interessante, dotata di un prezzo leggermente minore, ma anche di caratteristiche diverse. Innanzitutto, si tratta di un display completamente piatto, sempre da 24 pollici di diagonale e ancora una volta con una risoluzione massima in Full HD a 1080p. Il design è molto simile rispetto al prodotto precedente, quindi ancora molto elegante, ma che ricorda il mondo del gaming.

Le tecnologie incluse nel suddetto dispositivo sono praticamente le stesse di tutti i monitor Samsung di questo tipo, e quindi: Eye Saver, Flicker Free, supporto alla tecnologia AMD FreeSync e accesso alla modalità gaming per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco. Interessante notare anche la tecnologia del display a 75 Hz, sicuramente in grado di offrire una fluidità maggiore rispetto ai display più standard da 60 Hz.

Puoi acquistare questo monitor su eBay al prezzo di 159,99 euro

Samsung Monitor curvo 27″ Full HD C27F390FHU

📐 Dimensioni e peso: 539,2 x 425,3 x 232 mm; 27″; 2,4 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16:9, LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 4 ms, Refresh Rate 60 Hz, FreeSync 🔌 Connettività: 1 Hdmi 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 199,00 euro su eBay

Chiudiamo il capitolo dedicato ai monitor per PS4 prodotti da Samsung con il modello C27F390FHU da 27 pollici curvo. A differenza dei prodotti elencati in precedenza infatti, si tratta di un monitor con un pannello più ampio, ma che nelle funzioni rispecchia tutti gli altri dispositivi Samsung della stessa categoria. Per quanto riguarda il design, si presenta con una base circolare, abbastanza semplice e in grado di adattarsi ad ogni tipologia di utilizzo. Il display può contare su una buona curvatura, in tecnologia LCD e con una risoluzione massima in Full HD a 1080p. Il rapporto di aspetto rimane sempre in 16:9.

Per quanto riguarda invece il refresh rate delle immagini, restiamo su un classico 60 Hz, perciò minore rispetto al modello elencato un precedenza. Le funzioni presenti sotto la scocca sono invece molto simili: Eye Saver per monitorare la salute degli occhi, Flicker Free per evitare lo sfarfallio delle immagini, supporto alla tecnologia AMD FreeSync e modalità di gioco per migliorare l’esperienza di gioco, le immagini e anche il contrasto dello schermo. Monitor perfetto per chi è alla ricerca di dimensioni più ampie, ma non vuole comunque spendere molto.

È possibile acquistare questo Samsung su eBay al costo di 199,00 euro

ASUS Monitor LED 27″ Full HD UltraSlim VA27DQSB

📐 Dimensioni e peso: 611,9 x 523,4 x 55,5 mm; 27″; 4,5 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), 16:9, LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 4 ms, Refresh Rate 75 Hz 🔌 Connettività: 1 Hdmi, 1 Displayports, 2 Usb Tipo-A, 1 Vga, Ingresso Audio 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 185,99 euro su eBay

Continuiamo la nostra lista dei migliori monitor per PS4 cambiando brand e ci trasferiamoci tra gli scaffali di ASUS. In particolare, parliamo del modello VA27DQSB, dotato di un display LED da 27 pollici, completamente piatto e con tecnologia Full HD fino a 1080p. Si tratta del modello più costoso della nostra lista, caratterizzato da un prezzo leggermente più alto rispetto al modello da 27 pollici di Samsung, ma dotato anche di un design forse più accattivante e sicuramente più sottile. Tuttavia, è bene specificare che il pannello non è curvo, ma completamente piatto e ultraslim. Dispone ovviamente di diverse modalità di ottimizzazione per le fasi di gaming, anche se, la stessa ASUS, tiene a specificare il lavoro fatto sulla qualità delle immagini, incentrate perlopiù sulla salvaguardia della salute dell’utente.

Sin da subito si nota infatti l’ottimo lavoro fatto con l’inclusione del filtro Blue Light certificato, in grado di proteggere gli occhi dalla fastidiosa luce blu potenzialmente molto dannosa. In aggiunta, non manca anche la tecnologia Flicker Free, sempre pensata per evitare lo sfarfallio delle immagini. A parte questo però, la qualità del display è indubbiamente ottima e dotata anche di un ottimo angolo di visione fino a 178 gradi.

Questo prodotto è disponibile all’acquisto su eBay al costo di 185,99 euro

LG Monitor TV 24″ HD Ready 24TL510V-WZ

📐 Dimensioni e peso: 563,1 x 340,9 x 148,6 mm; 24″; 3,6 kg 🎞️ Risoluzione schermo: 1366 x 768 Pixel (HD Ready), 16:9, LCD TFT ⚙️ Tecnologia: Tempo di Risposta 5 ms, Refresh Rate 60 Hz 🔌 Connettività: 1 Hdmi 🕹️ Adatto per gaming: ✔️ 🛒 Prezzo: 162,90 euro su eBay

Chiudiamo la nostra classifica sui migliori monitor per PS4 con un prodotto di LG, in particolare con il modello 24TL510V. Si tratta di un dispositivo abbastanza compatto, da soli 24 pollici, non solo perfettamente compatibile con le console di Sony, ma anche adatto alle connessioni tramite antenna per un utilizzo da TV. Il suo design potrebbe però, per qualcuno, rappresentare un importante passo indietro rispetto ai modelli visti in precedenza, soprattutto a causa di cornici molto più spesse e rese ancora più visibili dal colore bianco utilizzato. Il rapporto dello schermo è in 16:9, la qualità massima raggiunta è l’HD Ready a 768p e il refresh rate delle immagini si ferma ad un classico 60 Hz. Da sottolineare ovviamente la modalità da gaming, completa di ben due funzionalità uniche e molto interessanti: la Black Stabilizer, perfetta per individuare i nemici nelle aree più scure dello schermo grazie ad una luminosità maggiore, e la modalità DAS, in grado di prevenire l’effetto di ritardo nei giochi più dinamici rendendoli più fluidi.

Come già accennato in precedenza, si tratta anche di un monitor TV compatibile con la tecnologia DVB-T2 (perciò perfettamente utilizzabile anche con il nuovo digitale terrestre). Presenta inoltre la funzione di Cinema Mode, la quale permette di migliorare la fluidità e la qualità delle immagini, anche in caso di scene particolarmente scure. Anche le casse integrate permettono inoltre un suono abbastanza buono, sia in modalità cinema che gaming. Infine, riportiamo anche in questo prodotto la modalità Flicker Free, che come avrete capito va ad evitare il fastidioso sfarfallio delle immagini. Monitor quindi perfetto per chi desidera un dispositivo tutto in uno e che allo stesso tempo sia in grado di offrire ottime performance con PlayStation 4.

Il monitor è disponibile su eBay al prezzo di 162,90 euro

