Lavora al meglio col monitor AOC Pro-line: sconto TOP del 19%

Il monitor AOC Pro-line rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo versatile e di alta qualità a un prezzo vantaggioso, ora in sconto del 19% a 177,39€ invece di 219,00€. Questo monitor è progettato per offrire comfort e prestazioni eccezionali grazie al piedistallo regolabile in altezza, che consente di adattarlo alle esigenze ergonomiche personali. La possibilità di regolare l’altezza non solo riduce l’affaticamento durante lunghe sessioni di lavoro o gioco, ma contribuisce anche a mantenere una postura corretta, migliorando il benessere generale e aumentando la produttività.

Lavora o studia senza perdere una virgola grazie al monitor AOC Pro-line

Con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, il monitor AOC Pro-line garantisce una qualità d’immagine straordinaria. Che si tratti di guardare film Blu-ray, giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio, ogni contenuto sarà visualizzato con una ricchezza di dettagli impressionante. La risoluzione Full HD assicura che tutte le immagini siano chiare e precise senza richiedere una scheda grafica di alta fascia, permettendoti di godere di una qualità visiva superiore senza dover investire in hardware aggiuntivo.

Il pannello IPS del monitor AOC Pro-line offre un’esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti che non variano a seconda dell’angolo di visuale. Questa tecnologia è essenziale per chi desidera una riproduzione dei colori accurata e uniforme da qualsiasi posizione, rendendo il monitor ideale per attività che richiedono una qualità dell’immagine costante, come l’editing video, il fotoritocco e la visione di film.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz del monitor AOC Pro-line offre un vantaggio significativo rispetto ai display di livello base. Riproducendo 75 fotogrammi al secondo, garantisce una fluidità maggiore, essenziale per i giocatori che vogliono ottenere prestazioni migliori nei loro giochi preferiti. Questo incremento del 25% rispetto alla frequenza standard di 60 Hz assicura un’esperienza di gioco più reattiva e coinvolgente, permettendoti di sconfiggere gli avversari con maggiore facilità. Porta a casa il monitor finché gode di questo ottimo sconto del 19%!