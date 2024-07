Monitor FHD Samsung 27'' al prezzo più basso di SEMPRE (109€)

Samsung S31C è il monitor ideale per chi desidera immagini nitide e brillanti: perfetto sia per il lavoro che per il gaming. Con il suo display da 27 pollici in formato 16:9 e risoluzione FullHD (1920×1080 pixel), offre una qualità visiva impressionante. Le cornici sottili massimizzano lo spazio disponibile, rendendolo una scelta eccellente per qualsiasi esigenza professionale o di puro intrattenimento.

Sfrutta questa occasione, prima che sia tardi: acquista subito il monitor Samsung S31C su Amazon all’incredibile prezzo di soli 109 euro, approfittando di uno sconto last minute del 7% che lo rende un vero affare.

Minimo storico per il monitor Samsung S31C

Il design elegante con bordi sottili su tre lati conferisce un aspetto moderno e ordinato al tuo spazio di lavoro. In configurazione multi-monitor, l’effetto visivo è continuo e senza interruzioni. Grazie alla tecnologia IPS, i colori restano marcati e vivaci da qualsiasi angolo di visione. Anche su un display di queste dimensioni, ogni dettaglio è chiaro e preciso. Gli appassionati di gaming apprezzeranno la tecnologia AMD FreeSync del monitor FullHD Samsung S31C: perfetta sincronizzazione con la scheda grafica per eliminare il tearing e garantire un’esperienza di gioco impeccabile.

La frequenza d’aggiornamento di 75 Hz offre immagini fluide e super definite anche nelle scene d’azione più rapide, e non dimenticare la Modalità Gioco che ottimizza colori e contrasto. Il comfort visivo è assicurato dalla tecnologia TUV per la riduzione dell’affaticamento oculare, che elimina sfarfallii e riduce l’emissione di luce blu. Inoltre, i monitor Samsung sono rinomati per la loro efficienza energetica ed includono la modalità Eco Saving Plus per un consumo ridotto.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta: metti ora nel carrello il monitor Samsung FullHD S31C a prezzo stracciato e beneficerai anche della consegna gratuita entro pochi giorni a casa tua.