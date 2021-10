Il mercato dei monitor PC è molto articolato, con una grande quantità di modelli per soddisfare tutte le esigenze. Prima di acquistare un monitor, quindi, è bene avere le idee chiare sull'uso per il qualche è destinato il monitor. Lo stesso monitor può essere ottimo per studiare o lavorare ma non altrettanto buono per giocare o guardare un film, e viceversa.

Orientarsi nel dedalo di specifiche tecniche che si trovano sui siti online o presso i rivenditori richiede un’infarinatura generale relativa ad alcuni aspetti chiave che caratterizzano un monitor PC: le marche principali sul mercato, la dimensione e la risoluzione dello schermo, la connettività del monitor, la frequenza di aggiornamento, il tempo di risposta e così via.

Una volta acquisite queste conoscenze non sarà difficile orientarvi velocemente verso un modello piuttosto che un altro, e alla fine acquisterete il miglior monitor PC adatto allevostre esigenze e possibilità economiche.

L’aspetto economico gioca indubbiamente un ruolo chiave nella scelta di un monitor, che può costare da poche decine a diverse migliaia di euro. Ma riuscire a trovare un prodotto con un buon rapporto qualità/prezzo è possibile, grazie anche alle tantissime offerte presenti sugli shop online dei produttori di monitor o su portali come eBay.

Le migliori marche per monitor PC

Sono tante le aziende che hanno investito nel settore dei monitor PC, con risultati competitivi e inaspettati. Queste stesse aziende stanno dando un contributo notevole alla ricerca e all'evoluzione tecnologica in questo campo, proponendo prodotti sempre più accattivanti per prestazioni e design.

Tra le marche più importanti per i monitor PC non si possono non citare Samsung, LG, Dell, HP, Asus, Philips, BenQ, Lenovo e tante altre che animano il mercato dell'IT. Non esiste una marca migliore dell’altra in valore assoluto, ma nei paragrafi che seguono cercheremo di identificare alcuni prodotti di fascia economica particolarmente interessanti e caratterizzati da un elevato rapporto qualità/prezzo, diversificando le proposte per marche e dimensioni. Da questo quadro emergeranno chiaramente quelle marche che più di altre sono riuscite a coniugare prestazioni e design a prezzi competitivi.

Miglior monitor PC 2021

Caratterizzato da un accattivante design in alluminio ultrasottile e border-less, che lo rendono un oggetto bellissimo da avere in casa, l’HP 27FW ha un pannello IPS Full HD da 27″ che offre prestazioni ottime a un prezzo più che abbordabile e che lo rendono il miglior monitor PC 2021. Dotato di audio integrato e di pannello antiriflesso, l’HP 27FW garantisce un’ottima fluidità dei contenuti multimediali grazie alla tecnologia AMD FreeSync.

AMD FreeSync sincronizza la frequenza di aggiornamento con la scheda grafica del PC, per sequenze di gioco il più possibile fluide, particolare che rende l’HP 27FW un buon compromesso anche per gli appassionati di videogiochi, pur avendo un tempo di risposta di 5ms, piuttosto alto e tipico dei pannelli IPS. La tecnologia IPS tuttavia offre un angolo di visione incredibilmente ampio (178°) e una qualità dell’immagine che non ha confronti in questa fascia di prezzo. È dotato di due porte HDMI e una VGA. Per la sua capacità di coniugare design, prestazioni, versatilità e convenienza, l’HP 27FW può senz'altro concorrere al titolo di miglior monitor PC sul mercato.

Miglior monitor PC 4K

Difficile trovare il miglior monitor 4K con un miglior rapporto qualità/prezzo. L’LG 27UL500 è un monitor 4K da 27” con pannello IPS che garantisce un’alta vivacità cromatica, grazie anche all’HDR 10, una tecnologia che restituisce una gamma calibrata di colori molto fedele all’originale.

Ottimo per i professionisti che cercano un prodotto economico ma dalla resa cromatica affidabile, risulta interessante anche per chi ama giocare, essendo dotato di tecnologia Radeon FreeSync, che garantisce una maggiore fluidità anche nelle azioni più concitate, e alla funzione Dynamic Action Sync, che minimizza il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco. Dotato di un’interfaccia semplice e intuitiva, l’LG 27UL500 ha due porte HDMI e l’uscita per le cuffie. Si può appendere anche alla parete, opzione che lo rende, insieme alle altre caratteristiche, il miglior monitor 4K.

Miglior monitor gaming

Il monitor Samsung C24rg50fqr è un monitor gaming VA con schermo curvo full HD da 24″. Con una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz e un tempo di risposta di solo 1ms, questo monitor Samsung va incontro ai bisogni dei giocatori più appassionati che stanno cercando un prodotto economicamente sostenibile.

La tecnologia del pannello QLED di Samsung, utilizzata anche nelle Smart TV Samsung di fascia alta, garantisce una gamma cromatica e una luminosità senza precedenti, rendendolo uno dei migliori monitor da gaming sul mercato. L’interfaccia del menù è pensata appositamente per le sessioni di gioco, sia in termini estetici che di impostazioni, mentre il solido braccio verticale, progettato per le sessioni di gioco più impegnative, permette al monitor PC di essere inclinato, ruotato e regolato in altezza per controllarne con precisione il suo posizionamento senza limitazioni di spazio.

Miglior Monitor PC Samsung

La gamma di monitor Samsung è ricca di soluzioni accattivanti e innovative, ma il monitor C27F396 spicca per delle ottime caratteristiche tecniche unite a un prezzo assai competitivo. Avere la comodità di uno schermo curvo ultrasottile da 27” a meno di 200 euro non capita tutti i giorni. Il C27F396 inoltre ha un pannello VA che assicura un alto contrasto con neri intensi, bianchi ottimi e immagini nitide e vivaci.

Dotato di porta HDMI e VGA, più l’uscita per le cuffie, questo monitor PC si adatta anche al gaming grazie ad AMD FreeSync. La modalità Eye Saver riduce le emissioni di luce blu, che stimolano la retina rispetto alle lunghezze d'onda di altri colori, mentre Flicker Free riduce lo sfarfallio, per lavorare e giocare più a lungo all'insegna del comfort.

Miglior Monitor PC Asus

Il VZ279HE è un monitor Asus da 27” Full HD dal design ultrasottile (appena 7mm) e senza cornice, che lo rende ideale anche per uso multi-display, senza interruzioni. Indubbiamente il look&feel così minimal è il punto forte di questo monitor che a dispetto delle dimensioni occupa poco spazio e arricchisce l’ambiente.

Il pannello IPS garantisce un angolo di visione ampio e una riproduzione dei colori estremamente accurata rendono questo monitor Asus ideale per l’editing di video e foto, mentre il filtro ASUS Blue Light protegge dalla luce blu dannosa, per garantire prolungate sessioni in totale confort e sicurezza. Dotato di due porte HDMI e una VGA, l’Asus VZ279HE si rivela essere un ottimo monitor PC per chi non vuole spendere troppo.

Miglior Monitor PC Dell

Dalle linee sobrie ed eleganti, il P2419H è un monitor Dell Full HD da 24” ultrasottile dotato della base di supporto meno ingombrante della sua categoria, per ottimizzare al massimo lo spazio di lavoro.

La cornice ultrasottile lo rende ideale per la configurazione multi-display, mentre il braccio del monitor PC consente un’estrema libertà di movimento: si può girare, inclinare e direzionare lo schermo a proprio piacimento, oppure è possibile appenderlo alla parete.

Dotato di schermo IPS e di connettori HDMI, VGA e DisplayPort, il Dell P2419H si rivela essere un prodotto affidabile, smart, economico, e dall’ottima resa visiva.

Miglior Monitor LG

Per gli appassionati di videogiochi un miglior monitor pc 27 pollici come il 24GL600F ha tutte le carte in regola per affrontare anche le sfide più impegnative, che richiedono riflessi e reattività ai massimi livelli. Dotato di pannello TN da 144Hz e tempo di risposta di 1ms, questo monitor full HD da 24 pollici è altamente competitivo e difficilmente battibile anche nel prezzo.

Inutile dire che l’LG 24GL600F ha tutte le funzionalità possibili per rendere l’esperienza di gioco il più confortevole e appassionante possibile. Dotato di Radeon FreeSync, offre un'esperienza di gioco fluida senza effetti di tearing e scatti. Il Black Stabilizer è un monitor PC che garantisce la massima visibilità anche nelle scene più scure, per scovare più facilmente i nemici, emtr la funzione Crosshair posiziona il mirino al centro dello schermo per ottenere la massima precisione nei giochi sparatutto in prima persona.

Miglior Monitor 22 pollici

Tra i 22 pollici di fascia economica spicca sicuramente per design e rapporto qualità prezzo l’HP 22x, un monitor 22 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD dal design elegante e dal bordo sottile, una combinazione perfetta tra forma e funzionalità, ideale anche per il multischermo. E’ dotato di porte HDMI e VGA per connettere agevolmente PC e laptop.

Grazie al pannello antiriflesso e alla possibilità di inclinare lo schermo avanti e indietro è possibile trovare il set più comodo per lavorare. Inoltre, la modalità Low Blue Light sposta i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi. Volendo si può appendere anche alla parete, perché il display è dotato di montaggio VESA standard.

Miglior Monitor 24 pollici

Tra i monitor 24 pollici emerge il BenQ GW2480, che si distingue per un aspetto pulito e raffinato, votato all'ottimizzazione degli spazi grazie al sistema di gestione dei cavi, che si possono nascondere all'interno del supporto del monitor. La cornice sottilissima e la cura per le finiture, unita alla scelta di materiali resistenti, fanno di questo monitor 24 pollici un prodotto solido e funzionale.

Il pannello IPS garantisce un ampio angolo di visione e colori fedeli, mentre la tecnologia Brightness Intelligence aiuta a proteggere la vista e offre un’ottima qualità dell’immagine, evitando la sovraesposizione delle zone chiare e potenziando quelle scure. Il BenQ GW2480 ha dei piccoli altoparlanti integrati, uscita per le cuffie e ingressi HDMI, VGA e DisplayPort.

Miglior Monitor PC 27 pollici

Se si desidera acquistare un monitor 27 pollici Full HD ma non si vuole spendere troppo, anzi si vuole spendere il meno possibile, allora la scelta ricade facilmente sul Philips 273V7QDSB, tra i più economici della sua categoria, un monitor IPS dall'elevato rapporto qualità/prezzo che non potrà non soddisfare le vostre aspettative.

Questo monitor PC ha tutto ciò che dovrebbe avere un prodotto della sua categoria, esprimendolo al meglio: cornice ultrasottile, Low Blue Mode per proteggere gli occhi, Flicker-Free, predisposizione VESA per poter montare il monitor PC a muro, ingressi HDMI, DVI, VGA e uscita audio jack 3,5. Non ha casse audio integrate, ma a questo prezzo sarebbe stato davvero impossibile.

Come scegliere un monitor PC: caratteristiche

Incastrare perfettamente le giuste variabili tra le infinite specifiche tecniche a disposizione richiede un po’ di pazienza, ma ne vale la pena per poter acquistare un monitor PC che sia allo stesso tempo conveniente, di qualità e soprattutto che vada incontro alle nostre esigenze pratiche.

Ogni giorno trascorriamo diverse ore davanti a un monitor, che sia per lavorare, per giocare o per guardare una serie TV. Acquistare un prodotto della massima qualità possibile per le nostre tasche è quindi un dovere che abbiamo innanzitutto verso la salute dei nostri occhi. Allo stesso tempo, acquistare il supermodello ultra HD costosissimo non sempre è la scelta migliore se l’uso che ne facciamo è principalmente la scrittura o la navigazione web, a meno che non abbiate soldi da buttare.

I fattori da tenere presente quando si analizzano le specifiche tecniche di un monitor sono: lo spazio a nostra disposizione nel nostro ambiente domestico, l’uso che ne faremo, quante ore trascorriamo davanti al PC e il budget a nostra disposizione. Una volta chiarite queste cose, sarà semplicissimo capire come scegliere un monitor PC e orientarsi verso il modello migliore per noi.

Tecnologia: LCD, IPS, OLED

Per semplificare, chiariamo subito che la maggior parte dei monitor PC che si trovano sul mercato appartiene alla grande famiglia dei monitor PC LCD. Uno schermo LCD è un display a cristalli liquidi, cioè un display che sfrutta le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi. Questi cristalli però non emettono luce propria, ma devono essere sollecitati da una retroilluminazione prodotta da led. In altri termini, hanno bisogno di una fonte luminosa esterna per “accendersi”.

L’altra grande famiglia è quella dei display OLED. Questa tecnologia non usa i cristalli liquidi, ma sfrutta la proprietà di alcuni “composti organici” di emettere luce se sollecitati elettricamente. Detto per inciso, un materiale può considerarsi “organico” quando contiene carbonio. Senza scendere in dettagli tecnici, diciamo subito che i monitor PC OLED hanno delle prestazioni da capogiro, specialmente per i gamers più appassionati, ma costano ancora molto e non tutte le case produttrici hanno investito in questa tecnologia per i propri modelli di punta.

Tornando ai display LCD, quello che dobbiamo sapere quando acquistiamo un monitor PC è che ci troveremo a dover scegliere tra diverse tipologie di LCD, ad esempio tra IPS, TN o VA, sigle che identificano il modo in cui i cristalli liquidi sono allineati e polarizzati nel pannello.

I monitor PC IPS (In Plane Switching) hanno un’ottima qualità video, grande fedeltà cromatica e un angolo di visione molto più ampio rispetto alle altre tecnologie. Sono la scelta perfetta per un utilizzo “generalista” del monitor, ma non sono la scelta ottimale per il gaming, in quanto i monitor PC IPS hanno un “tempo di risposta” piuttosto alto (solitamente intorno ai 5ms)

Il tempo di risposta si esprime in millisecondi e misura il tempo che un pixel impiega a passare dal bianco al nero, o a passare da una scala di grigi a un’altra. Va da sé quindi che un videogioco ad alta intensità, caratterizzato da una rapidissima successione di immagini, esprime il suo potenziale con un monitor con un tempo di riposta molto basso, sotto i 2 millisecondi.

Tempi così bassi di risposta li troviamo di solito nei monitor PC TN (Twisted Nematic), una tecnologia più obsoleta degli IPS ma ancora appetibile per i gamers o comunque per chi cerca un monitor con tempo di risposta basso e una frequenza di aggiornamento che difficilmente si può trovare in un monitor IPS.

La frequenza di aggiornamento indica quanti fotogrammi può visualizzare un monitor PC in un secondo e si esprime in Hertz. Conoscere la frequenza di aggiornamento è fondamentale se stiamo cercando un monitor per giocare. I monitor più comuni hanno una frequenza di aggiornamento di 60 HZ e fanno il loro dovere. Ma se il nostro PC eroga un gioco a 140 fotogrammi al secondo, avere un monitor con una frequenza di aggiornamento da 144 Hz ci consentirà un’esperienza di gioco fluida ed emozionante, con reazioni più veloci e quindi risultati di gioco migliori.

Se i monitor PC TN sono ottimi per giocare, lasciano piuttosto a desiderare sotto il profilo della fedeltà cromatica. Se cercate un monitor per fare photo o videoediting, o comunque cercate un monitor PC che restituisca una rappresentazione fedele dei colori, è chiaro che non dovrete orientarvi su un TN.

Nei monitor PC VA (Vertical Alignment), infine, i cristalli liquidi sono orientati verticalmente e quando vengono caricati elettricamente si spostano in una posizione orizzontale che consente il filtraggio della luce. Rispetto a un IPS, che vanta un angolo di visione maggiore, un monitor VA ha un contrasto migliore e dei neri più profondi e uniformi, che li rende ottimali se usiamo il monitor ad esempio per guardare film e serie TV in ambiente scuro.

La tecnologia VA non è molto usata nei monitor che si trovano in commercio. I monitor economici che troviamo sul mercato sono perlopiù con tecnologia IPS (la stragrande maggioranza) e TN (per il gaming).

Risoluzione: Full HD, Ultra HD, 4K

Con l'arrivo sul mercato di televisori e monitor PC 4K il concetto di Ultra HD si è sedimentato nel consumatore come garanzia di attualità e di qualità di un prodotto. Il 4K è certamente un'ottima scelta se stiamo parlando di Smart TV, visto che ormai la disponibilità di contenuti in 4K è amplissima, ma se parliamo di monitor ci sono altri fattori da considerare per giustificarne l'acquisto.

Se il pixel è la più piccola unità di visualizzazione, immaginabile come un puntino luminoso, la risoluzione indica il numero di pixel presenti in uno schermo, e si esprime indicando il numero di pixel orizzontali e il numero di quelli verticali. Un monitor con risoluzione Full HD ha 1920 pixel orizzontali e 1080 pixel verticali.

La risoluzione non influisce direttamente sulle dimensioni del monitor, però nella scelta del monitor PC occorre tenere presente che, a parità di risoluzione, più le dimensioni crescono e più i pixel sono percepibili. Una normale TV Full HD da 40” viene vista dal divano a distanza di qualche metro, e a quella distanza non ci sono problemi di definizione, ma un monitor normalmente viene visto a distanza ravvicinata, e i pixel di un 40” in HD si vedrebbero eccome.

Ultimamente è molto facile trovare dei buoni monitor 4K a prezzi interessanti, ma non è detto che sia necessariamente la scelta giusta. Un monitor Full HD (1920×1080) è più che sufficiente per avere un’esperienza di visione ottimale, ma il discorso cambia se ad esempio stiamo cercando un monitor molto grande per lavorare in grafica, per montare video o per visionare contenuti in 4K. In questo caso non si può prescindere dall’ultra HD, con costi ovviamente superiori.

Nel caso dei giocatori accaniti, che tendono a posizionarsi vicino al pannello, dimensioni troppo grandi dello schermo possono influire sulla qualità percepita della grafica del gioco. D’altra parte, la scelta di un monitor Ultra HD richiederebbe un hardware adeguato a valorizzare quel tipo di risoluzione, e non tutti se lo possono permettere. In questo caso è d'obbligo scegliere un monitor PC 4K che possa permettere l'esperienza di gioco ottimale.

Esistono sul mercato anche i monitor 2K, con risoluzione di 2560×1440 pixel. Questi monitor PC sono spesso utilizzati da chi lavora con la grafica, su video o immagini, visto che permettono di avere un'ottima risoluzione

Collegamenti e porte: HDMI, Display port, VGA

Quando si acquista un monitor PC è bene verificare che il livello di connettività corrisponda alle proprie esigenze. Se abbiamo intenzione di collegarlo a diversi dispositivi, allora è bene sincerarsi che vi siano slot sufficienti per eseguire le opportune connessioni.

Le vecchie connessioni analogiche Scart e VGA sono ormai superate in favore delle interfacce HDMI e DisplayPort, tuttavia la porta VGA è ancora presente in molti prodotti presenti sul mercato. HDMI e DisplayPort sono connessioni digitali che trasmettono non solo il canale video ma anche quello audio. Il più delle volte un monitor presenta sia porte HDMI che DisplayPort, ma la più comune e quella più utilizzata è sicuramente la connessione HDMI.

Per semplificare e senza entrare in dettagli tecnici, possiamo dire che queste due interfacce svolgono la stessa funzione e in teoria possiamo usarle indifferentemente.

L’HDMI è l’interfaccia più diffusa a livello consumer, tuttavia suggeriamo di usare DisplayPort per il gaming, per connettere due dispositivi relativamente distanti tra loro o per configurazioni multimonitor. Nei monitor PC di fascia economica non si trova sempre la connessione DisplayPort, ma in assenza di esigenze particolari acquistare un monitor HDMI è un'ottima scelta per avere un prodotto up-to-date che si interfacci senza problemi con gli altri dispositivi a cui sarà collegato

Ingressi audio

Come detto in precedenza, le porte HDMI o DisplayPort sono la via principale di comunicazione per l’audio. Se si dispone di monitor PC con casse integrate, quindi, l'audio viene riprodotto dagli altoparlanti del monitor, che di solito sono di pochissimi watt e di dubbia qualità nei modelli di fascia economica.

Quando si acquista un monitor occorre fare una scelta tra monitor con o senza casse integrate. A favore di quest’ultima scelta ci sono sicuramente delle considerazioni di carattere economico e di ottimizzazione dello spazio. Ovviamente un monitor con casse integrate non sempre regge il confronto col design rarefatto e minimalista dei monitor senza casse. Inoltre, è bene tenere presente che nei modelli di fascia economica la qualità degli altoparlanti non sempre è all'altezza delle aspettative, e si potrebbero avere delle delusioni a livello di acustica.

Dimensioni: 22, 24 o 27 pollici

La scelta delle dimensioni di un monitor è direttamente proporzionale al tipo di attività che dobbiamo svolgere e allo spazio disponibile nel nostro ambiente di lavoro. La necessità di un pannello di grandi dimensioni si pone quando sullo schermo abbiamo bisogno della compresenza di un elevato numero di informazioni, pannelli o attività. Molti software avanzati richiedono una plancia digitale di grandi dimensioni per essere usati in maniera ottimale da un professionista, e a volte un solo monitor non è neanche sufficiente, ed è necessaria la configurazione multi-display.

Per l’utente medio che fa un uso generalista del computer, un monitor 24 pollici è più che sufficiente. Un monitor da 27 pollici può andare incontro a un comprensibile desiderio di grandezza e comodità, ma scegliere dimensioni superiori o addirittura risoluzioni superiori deve essere giustificato da concrete necessità lavorative o di comfort e nel caso degli schermi Ultra HD deve essere anche supportato da un hardware adeguato per evitare delusioni ottiche.

Se avete necessità di avere un monitor PC dalle dimensioni più ridotte, potete optare per un monitor 22 pollici, più compatto della dimensione standard da 24 pollici ma ugualmente efficiente.

Monitor PC: prezzi e offerte

Il mercato offre tantissime occasioni per l’acquisto di monitor di grandi dimensioni a prezzi stracciati, ma non è detto che seguire la mania di grandezza sia la scelta migliore. A parità di prezzo, a volte è meglio uno schermo di dimensioni inferiori ma di qualità superiore in termini di prestazioni e materiali.

Grazie alle numerose offerte presenti su eBay è possibile trovare dei monitor PC di ottima qualità a prezzi davvero vantaggiosi. Spulciare la lista delle occasioni in cerca dei prodotti col miglior rapporto qualità/prezzo può essere faticoso ma alla fine darà i suoi frutti.

