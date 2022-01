Stilare una sorta di classifica dei migliori giochi per Nintendo Switch non è di certo impresa facile. E non perché la console ibrida della grande N – in seguito anche solo portatile con il modello Lite e riproposta con uno schermo OLED ad altre prestazioni – non sia ricca di titoli meritevoli nella sua libreria. Al contrario, sin dall'uscita nel 2017, l'ultimo gioiellino tecnologico del colosso di Kyoto ha ospitato nella sua line-up innumerevoli opere in pixel e poligoni interessanti, centrando spesso pure il capolavoro. Come è sempre accaduto per le sue console, anche con Switch Nintendo fa affidamento prima di tutto sulle esclusive, nate nelle laboriose fucine dei tanti talentuosi team first party della casa di Super Mario.

Non solo, la scelta dei migliori titoli per Nintendo Switch – e Lite e OLED, considerando che sono gli stessi – viene pure inevitabilmente influenzata dal gusto personale. Dal genere di appartenenza alla visuale – se in prima o terza persona -, passando per i temi trattati o ancora per l'amore per una determinata saga. Parlando di saghe, la piattaforma giapponese ha ospitato – e ospiterà anche in futuro – diversi nuovi capitoli di franchise di successo, che proprio sull'ibrida hanno saputo raggiungere nuove vette espressive. Non mancano neppure conversioni di classici PS4, PC e Xbox One prima insperate, che fanno realmente urlare al miracolo tecnologico considerate le capacità tecniche a disposizione. Fatta questa doverosa premessa, andiamo allora ad imbarcarci in una lista che vuole più essere un “consiglio per gli acquisti”, magari per quelli che si sono avvicinati solo ora alla cosiddetta Nintendo Difference. Senza pretese da classifica, non ci resta che reggerci forte ai Joy-Con e scoprire insieme i 20 migliori giochi per Nintendo Switch attualmente presenti sul mercato.

Super Mario Odyssey

Non potevamo che iniziare da lui, l'idraulico baffuto di origini italiane divenuto in breve tempo l'icona più brillante della scuderia Nintendo. E dell'universo videoludico tutto. Super Mario Odyssey rappresenta d'altronde la prima grande uscita esclusiva per Nintendo Switch, e si propone come una grande avventura sandbox in cui il nostro eroe dovrà salvare – come ormai tradizione – la Principessa Peach dalle grinfie del malvagio – ma non troppo! – Bowser.

Il tutto viaggiando tra diversi mondi, alcuni molto vicini alla realtà, accompagnato da un alleato d'eccezione: il cappello Cappy, dotato di abilità peculiari, che sostituiscono i soliti power up. Sfruttando il suo cappello senziente, Mario può attaccare i nemici, per possederli, per risolvere enigmi e raggiungere zone dello scenario altrimenti precluse. Ci troviamo di fronte all'ennesimo viaggio epocale della mascotte Nintendo, fatto di colpi di genio, di level design sopraffino e gameplay dalle decise innovazioni. Imperdibile per ogni utente Switch in circolazione!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un altro classico volto della “grande N” torna in una nuova veste con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ancora oggi uno dei migliori giochi per Nintendo Switch in circolazione. In questa nuova avventura, il protagonista Link assaggia per la prima volta un livello di libertà e interazione sconosciuto alla leggendaria saga fantasy, per un open world tra i più belli mai creati nell'intera storia del gaming. Con un sequel attualmente in lavorazione, il titolo ci permette di approcciarci alla mappa seguendo il nostri istinto, senza un ordine preciso in cui portare a termine zone, missioni e dungeon.

Possiamo passare ore ad esplorare foreste, scalare montagne o planare da verdissime colline, andando pure a sperimentare cibi e armi sui malcapitati avversari. Senza dimenticare l'atmosfera poetica che da sempre caratterizza il franchise, ora ancora più immersiva grazie ad una gestione della fisica che mette sul piatto infinite soluzione ad una stessa situazione. Breath of the Wild è un gioco da respirare a pieni polmoni, tanto da lasciarvi senza fiato ad ogni più piccola scoperta.

Super Smash Bros. Ultimate

Se siete ancora affamati di icone Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate è il videogame per Switch che fa per voi. Soprattutto se apprezzate le esperienze da fighting game che non si prende troppo sul serio, in cui scazzottare da soli o in compagnia di amici – sia in multiplayer locale che online. Per altro con un cast di lottatori selezionabili mai così vasto, in cui figurano personaggi delle saghe più apprezzate dell'azienda dagli occhi a mandorla, assieme a guest star graditissime.

Ad aumentare sono anche i livelli, le modalità di gioco e gli elementi tattici, tanto da portarci a stringere potenzialmente tra le mani il Super Smash Bros. definitivo, arricchito da una pletora di DLC nel caso vi siate stancati di utilizzare i “soliti” eroi e villain inclusi nel gioco base. Insomma, colorato e irriverente, Ultimate si adatta alle esigenze di qualsiasi player, da quello più hardcore al “casualone”, senza deludere nessuno.

Animal Crossing: New Horizons

Spostandoci tra le release più recenti, è impossibile dimenticare di includere tra i migliori giochi per Nintendo Switch e Switch Lite Animal Crossing: New Horizons. Dopo ben otto anni di assenza dalle console casalinghe, la serie sbarca sull'ibrida con il piglio del campione, trascinando verso nuove glorie il già celebre e apprezzato simulatore di vita.

A questo giro, gli sviluppatori ci portano su un'isola apparentemente deserta, attraverso un esclusivo pacchetto Nook Inc., e in cui creare un vero e proprio paradiso tropicale in cui attirare altri isolani/giocatori. Obiettivo è dare vita ad un resort ricco di abitanti e attività, da personalizzare in ogni dettaglio. Non mancano quei piccoli e appaganti gesti quotidiani che hanno fatto di Animal Crossing un fenomeno di massa, per una profondità di gioco mai vista prima in questa serie e un ritmo tanto familiare quanto innovativo.

Luigi's Mansion 3

Messo da parte Mario – qui vittima da salvare -, è il fratello Luigi a scendere in campo nella terza incarnazione di un brand che lo ha sempre visto recitare la parte – rara – di eroe principale. Non solo, Luigi's Mansion 3 è pure uno dei giochi più belli da acquistare su Nintendo Switch, forte di livelli ispiratissimi, humor sempre impeccabile e varietà di situazioni invidiabile.

Per una caccia ai fantasmi accanto all'idraulico dal cappello verde in un albergo infestato in cui non mancheranno sorprese, pericoli e situazioni in cui alla forza bruta va sostituita una buona dose di inventiva. Per il terzo capitolo, il team di sviluppo di Next Level ha introdotto anche un multiplayer online migliorato, con varie modalità di gioco utili ad incrementare una già buona longevità – e a sfidare amici e utenti sparsi per il mondo!

Octopath Traveler

Cambiando totalmente genere e posando lo sguardo sui jRPG di stampo classico, una piccola perla da scoprire è sicuramente Octopath Traveler. Pubblicato da Square Enix e sviluppato dai talentuosi ragazzi di Acquire, il gioco incanala tutta la magia dei primissimi Final Fantasy, dandoci in pasto un classico moderno che richiama la gloriosa era a 16-bit.

Sotto steroidi e lifting, la grafia in pixel funziona ancora, in una straordinaria fusione di linguaggio tra pixel art e sfondi tridimensionali. Di certo non è un gioco per tutti, ma rappresenta una pietra miliare in una nicchia di mercato che conserva la sua buona base di estimatori. Gli stessi che, con Octopath Traveler, potranno (ri)vivere i bei tempi che furono in un'ottica contemporanea, immergendosi in un viaggio epico al fianco di uno degli otto avventurieri disponibili – ognuno con caratteristiche peculiari -, chiamati a dimostrare il proprio valore in combattimenti tradizionali a turni.

Mario Kart 8 Deluxe

Riedizione rivista e completa del capolavoro per Wii U, Mario Kart 8 Deluxe è uno dei migliori giochi per Nintendo Switch, e uno dei migliori racing game arcade attualmente in pista. Il franchise di Mario Kart aveva già raggiunto l'eccellenza sulla precedente console made in Japan, e conferma la sua bontà su Switch ammaliandoci con un cast di personaggi vincente e diverse migliorie.

Nell'ultima edizione del gioco di corse della “grande N” c'è il ritorno della divertente modalità battaglia, nuovi personaggi, tutte le tracce DLC precedentemente rilasciate e la possibilità di prendere due oggetti speciali alla volta per aggiungere un ulteriore livello di strategia alle nostre corse. Non delude neppure il comparto multiplayer, davvero molto versatile: possiamo correre in compagnia online, in schermo condiviso fino a un massimo di quattro giocatori, e collegare fino a otto console in modalità wireless – con due corridori per piattaforma.

Super Mario Maker 2

Avete sempre sognato di creare il vostro personalissimo livello di Super Mario per poi giocarlo in libertà? Allora dovete assolutamente portarvi a casa una copia di Super Mario Maker 2 per Switch o Switch Lite. Più che ad un gioco in senso stretto, ci troviamo di fronte ad un avanzato editor di livelli, naturalmente a tema Regno dei Funghi!

Un titolo che sa offrire divertimento potenzialmente infinito ai suoi utenti, non solo a chi vorrebbe un giorno fare il game designer – e lo è già in erba -, ma anche ai meno esperti. Il secondo capitolo è infatti decisamente più accessibile del primo, senza rinunciare a volerci far capire almeno in parte tutti quei meccanismi che regolano il funzionamento di un videogame classico dell'idraulico più famoso del videoludo.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Celebrato sull'indimenticabile – e indimenticato – Wii, Xenoblade Chronicles è tornato a fare il bello e il cattivo tempo su Nintendo Switch con una edizione definitiva che ha mantenuto quella stessa magia dell'originale, portandola su nuove vette di eccellenza.

In questo epico gioco di ruolo partiremo all'avventura nei panni di Shulk in un mondo devastato da una terribile invasione e scopriremo un viaggio che ci porterà oltre l'orizzonte, in cui dovremo cambiare le sorti del mondo sventando un futuro di distruzione. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition offre un epilogo tutto nuovo, grafica in alta definizione e brani – bellissimi! – rimasterizzati.

The Witcher 3: Wild Hunt

Quasi tutti credevano che realizzare una conversione del sontuoso The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch fosse impossibile. Gli instancabili programmatori di Saber Interactive hanno però smentito tutti, e a quattro anni dal lancio del gioco di ruolo plasmato da CD Projekt RED – gli stessi dello sfortunato Cyberpunk 2077 – su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ha regalato ai nintendari l'open world più bello della generazione, da godersi incredibilmente anche in versione portatile.

Certo, i compromessi ci sono e sono piuttosto evidenti – soprattutto dal punto di vista squisitamente grafico -, ma l'esperienza di gioco rimane la stessa, ineccepibile, dell'originale. Nei panni dello strigo Geralt di Rivia, visto di recente pure su Netflix con una serie TV dall'animo fantasy e gotico, vivremo gesta memorabili in un mondo vivo e ricchissimo di attività e tutto da esplorare, in cui testare sulla nostra pelle la dura vita del witcher.

Probabilmente se lo avete già giocato su altre piattaforme, la versione Nintendo Switch vi sembrerà acerba, ma trattandosi della Game of the Year Edition mette sul piatto tutti i piccoli DLC usciti e le due intense espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che aggiungono ore ed ore di quest ad un produzione già estremamente longeva.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Orgoglio tutto italiano – sviluppato nella sede milanese di Ubisoft in stretta collaborazione con Nintendo -, Mario + Rabbids Kingdom Battle mette sul piatto un'esperienza tattica a turni tutta da scoprire. In cui gli strampalati conigli del colosso d'Oltralpe uniscono le forze con Mario e i suoi amici, per un gameplay a tutta tattica sicuramente profondo e complesso, ma mai eccessivamente difficile o frustrante.

Mario + Rabbids conquista anche solo per il suo delizioso design, con livelli incredibilmente ispirati e boss finali dal carisma invidiabile, senza dimenticare quello dei personaggi principali, adorabili e colorati in piena tradizione Nintendo. Si tratta insomma di uno dei migliori giochi per Nintendo Switch, che ha “osato” toccare una licenza tanto prestigiosa senza commettere passi falsi, ma anzi conferendo al Regno dei Funghi una vena ironica fresca e tutta nuova.

Astral Chain

Il peculiare talento di Platinum Games per gli action profondi e spettacolari si è espresso anche su Nintendo Switch grazie all'affascinante Astral Chain, una delle migliori esclusive della piattaforma made in Japan. Un'avventura dal carattere sci-fi e l'estetica da anime di razza in cui dobbiamo unire le forze con un'arma vivente, nei panni di un agente delle forze di polizia speciali, per altro de tutto personalizzabile nell'aspetto.

Obiettivo sarà combattere, effettuare indagini e salvare l'umanità intera, in un un futuro prossimo in cui la Terra è stata invasa da creature extraterrestri chiamate Chimere. Questi mostri hanno contaminato il mondo con una misteriosa sostanza chiamata “materia cremisi” e hanno costretto l'umanità a rifugiarsi in una città multiculturale, l'Arca. Quando le Chimere raggiungono l'Arca, l'unica speranza per sopravvivere è l'unità Neuron, una task force della polizia composta da elementi scelti e dotata di un'arma speciale dal nome in codice “Legion”.

Dark Souls: Remastered

Morte, paura e azione ruolistica danzano all'unisono in Dark Souls: Remastered, versione riveduta e corretta per Nintendo Switch del padre di tutti i soulslike. Un gioco che probabilmente non ha bisogni di presentazioni, anche per chi non si è mai avventurato prima d'ora nella terra mortale di Lodran. Quello di FromSoftware è un actionGDR impegnativo, che sposa meccaniche quasi da trial and error, in cui tentare ancora e ancora per superare impegnativi scenari in un universo fantasy e a tratti spettrale.

Una volta metabolizzate le sue brutali regole, Dark Souls sa però regalare soddisfazioni ed emozioni come poche altre avventura poligonali prima di lui, rivelando lentamente i suoi segreti con una narrazione mai invadente e appena sussurrata. Un mostro sacro dell'universo videoludico, che non può e non deve mancare nella vostra collezione geek su Switch.

Hollow Knight

Quando ci si ritrova a parlare dei migliori giochi per Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Sswitch OLED, Hollow Knight dovrebbe essere sempre almeno citato. Mentre un po' tutti i fan della “grande N” aspettano di vedere finalmente in movimento il già annunciato Metroid Prime 4, il titolo firmato Team Cherry permette comunque di godersi un metroidvania a scorrimento laterale dal pedigree di prestigio.

Controlleremo l'Hollow Knight per condurlo attraverso una serie di paesaggi ingannevoli ma adorabili per sfidare i numerosi boss e portare a termine difficili sfide. Proprio come in Dark Souls, i nostri obiettivi non saranno immediatamente chiari – dato che la narrazione è intenzionalmente oscura -, così come il livello di difficoltà è decisamente settato verso l'alto. Potremo però superare qualsiasi sfida ci si pari davanti se saremo abbastanza pazienti e impareremo dai nostri errori.

Bayonetta 2

Ancora Platinum Games per un action esplosivo e dall'accattivante aroma J-pop come Bayonetta 2. Passato sotto l'ala protettiva di Nintendo, il franchise della strega di Umbra tornerà su Nintendo Switch con un terzo capitolo dall'uscita ancora top secret. Nell'attesa, è possibile godersi il primo e il secondo – ancora meglio! -, portati da WiiU sull'ibrida per avere a disposizione la portata di pubblico che meritano.

Tra combattimenti frenetici, combo irriverenti da sbloccare e un fascino tutto particolare della protagonista, Bayonetta 2 regala azione eccellente e personaggi indimenticabili, che si muoveranno a schermo – anche portatile – con animazioni incredibili al ritmo di una colonna sonora tutta da ascoltare. Anche una volta posato il controller.

Fire Emblem: Three Houses

La celebre saga strategica di Nintendo ha compiuto il grande salto anche su Nintendo Switch con l'acclamato Fire Emblem: Three Houses, che ne riprende le caratteristiche peculiari aggiungendo tante gradevoli novità al gameplay – e naturalmente al comparto tecnico.

Non è di certo un'esperienza adatta a tutti, ma gli appassionati di RTS si ritroveranno tra le mani un titolo solido e divertente, dal livello di sfida sempre stimolante. Fire Emblem: Three Houses ci porta nel continente del Fódlan, diviso in tre nazioni. Al suo centro si erge il monastero del Garreg Mach, che ospita l'Accademia Ufficiali che addestra i futuri leader del Fódlan. Nei panni di un mercenario itinerante diventato professore, siamo chiamati a scegliere quale delle tre case dell'Accademia guidare, nella vita scolastica e sul campo di battaglia.

Metroid Dread

Se prima abbiamo citato Metroid Prime 4, allo stesso modo è impossibile dimenticare il recentissimo ritorno di Samus Aran su Nintendo Switch. Ritorno che fa rima però con un episodio tradizionale del marchio, quel Metroid Dread sviluppato dai ragazzi di MercurySteam per proseguire sui canoni amatissimi dei metroidvania.

In Metroid Dread, già tra i migliori giochi per Nintendo Switch, dovremo unirci alla cacciatrice di taglie risvegliatasi nelle profondità del pianeta ZDR in uno stato di amnesia fisica, che le impedisce di rammentare come sfruttare al meglio le sue abilità. Samus potrà contare solo sull’aiuto dell’intelligenza artificiale ADAM per poter ritornare alla sua navicella e abbandonare l'ostile pianeta.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Riedizione del precedente gioco per Wii U, Super Mario 3D World + Bowser's Fury è un'avventura classica di Mario e dei suoi amici colorata e intrigante, tirata a lucido per sfruttar le migliori specifiche di Nintendo Switch. In questa longeva esperienza, dovremo impersonare l'idraulico baffuto più celebre del videoludo, suo fratello Luigi, Peach e Toad per salvare il Regno delle fate.

Per affrontare questa pericolosa missione e portare in salvo la princifata e la sua gente, potremo giocare in solitaria o con altri tre giocatori, per quella che di fatto è una versione migliorata di Super Mario 3D World. Poi, in solitaria o con un amico, potremo anche aiutare Bowser Junior a far tornare alla normalità il suo papà nell'avventura aggiuntiva tutta nuova Bowser's Fury.

Hades

Già largamente apprezzato sulle piattaforme della concorrenza e premiato con diversi riconoscimenti dalla critica di settore, Hades è disponibile anche su Nintendo Switch; per un'edizione che non ha nulla da invidiare alle altre! Si tratta di un roguelike in cui, nei panni dell'immortale principe degli Inferi, brandiremo i poteri e le mitologiche armi dell'Olimpo per liberarci dalle grinfie del dio dei morti, diventando sempre più forti e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga.

In una incredibile sequenza di trial & error, Hades propone un cast di coloriti e memorabili personaggi, mutevoli labirinti degli Inferi, e potentissimi boss guardiani da combattere. Dovremo usare lo Specchio della Notte per diventare più forti in maniera permanente e aumentare le nostre possibilità di successo alla nostra prossima fuga da casa.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Un altro classico dal passato ha fatto il suo comeback ufficiale sugli schermi dei nostri Switch, rievocando ricordi datati addirittura 2006. Si tratta del remake dei due titoli per Nintendo DS Pokémon Diamante e Perla, riproposti sull'ibrida nipponica con Pokémon Diamanete Lucente e Pokémon Perla Splendente.

La storia originale è riprodotta fedelmente in questi remake che presentano le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata. Allenatori di vecchia data o neofiti potranno quindi (ri)esplorare la regione di Sinnoh e tornare sul leggendario Monte Corona, incontrando centinaia di creature familiari.

