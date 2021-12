Animal Crossing New Horizons, ecco l'evento per il Capodanno 2022!

Dobbiamo mantenere le distanze? Allora, meglio provare a festeggiare il Capodanno 2022 su Animal Crossing New Horizons che, esattamente come nelle ultime occasioni, si prepara ad organizzare un evento per accogliere l'ingresso del nuovo anno.

Se siete degli assidui giocatori del simulatore di vita per Nintendo Switch avrete già notato come, da questa mattina, sia pronto uno speciale conto alla rovescia che partirà alle ore 23 per terminare ovviamente alla mezzanotte di questa sera. Isabelle e Tom sono già nella piazza all'esterno dei servizi residenziali che vi aspettano per iniziare i festeggiamenti!

Animal Crossing New Horizons, come partecipare all'evento per il Capodanno 2022

Con il passare delle ore vedrete gli abitanti del villaggio che cominceranno a recarsi in piazza per prepararsi ad accogliere il 2022. In un'epoca in cui viviamo ancora tra limitazioni e divieti per la pandemia da Covid-19, per i fan di Animal Crossing è sicuramente un ottimo modo per ritrovarsi con amici e festeggiare insieme, seppur in maniera virtuale, l'arrivo del nuovo anno.

Cosa accadrà a mezzanotte? Quello che vi aspettereste: uno spettacolo di fuochi d'artificio degno della miglior festa di Capodanno che durerà fino alle 2 del mattino! Ovviamente, in questa giornata tutto ciò che riguarda i Servizi Residenziali è chiuso: nessuna nuova ordinanza, niente modifiche agli edifici. Oggi si riposa.

E non dimenticate di socializzare. Parlando con Isabelle riceverete uno speciale bastoncino luminoso che potrete agitare insieme agli altri abitanti quando scoccherà la mezzanotte. Tom invece vi fornirà dei cappelli e dei party popper per la festa. Se doveste finire i party popper potrete acquistarli per 300 campane, mentre altri cappelli ne costeranno 500.

Non possiamo dunque che augurarvi un felice anno nuovo e fateci sapere se avete deciso di passarlo in compagnia di Tom, Isabelle e degli altri villaggeri!