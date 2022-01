Cyberpunk 2077, quando esce la patch next-gen? Forse è molto vicina

Una delle “uscite” più attese per l'inizio del 2022 è la patch di Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A più di un anno dal lancio, infatti, siamo ancora in attesa dell'upgrade per console di ultima generazione, sulle quali il GdR viene eseguito esclusivamente in retrocompatibilità con le rispettive versioni PS4 e Xbox One.

Alcuni appassionati hanno scoperto che sul database di Steam la build si è aggiornata per una nuova versione per la prima volta da ottobre 2021: potrebbe essere un indizio importante sull'imminente arrivo del prossimo aggiornamento del gioco che, stando ad alcune indiscrezioni, sarà accompagnato dalla patch per PS5 e Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S: finalmente ci siamo?

Con CD Projekt RED è difficile dare qualsiasi cosa per scontata. Inizialmente, il lancio della patch next-gen era previsto per l'inizio del 2021, prima di essere spostato per la seconda metà dell'anno e infine appunto al 2022. Le difficoltà riscontrate dal team polacco dopo il debutto del gioco sul mercato sono evidenti, ma l'impressione è che qualcosa si stia muovendo per il verso giusto.

L'aggiornamento del database Steam è un segnale che qualcosa è effettivamente in arrivo: potrebbe trattarsi dell'ennesima “semplice” patch, ma anche di un update sostanzioso che includa appunto la versione nativa per console di ultima generazione.

Stando ad alcune indiscrezioni, il mese giusto è quello di febbraio, in cui la compagnia dovrebbe tenere un evento per presentare una sorta di nuova edizione del gioco, comprensiva quindi della patch next-gen e dei piani futuri per la produzione, incluso il lancio del multiplayer e di due grosse espansioni.

Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.