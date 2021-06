Si è appena concluso l'evento Nintendo Direct in occasione dell'E3 2021, tra gli annunci non poteva mancare il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il colosso giapponese ha mostrato un brevissimo trailer di gameplay, senza alcun riferimento al nome ufficiale, bensì riferendosi al gioco come “sequel di Breath of the Wild”.

Le ambientazioni di gioco all'interno del filmato mostrano una serie di isole sospese in cielo, oltre a zone della mappa fortemente ispirate al primo capitolo. Si vedono anche nuove abilità ed equipaggiamenti per Link, che permettono al protagonista di muoversi sfruttando meccaniche del tutto inedite.

Sebbene – a detta di Nintendo – lo sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild proceda con costanza, il gioco non uscirà entro fine anno. Al termine del trailer campeggia la scritta 2022, ad indicare la finestra di lancio dell'attesissimo titolo annunciato ormai 2 anni fa. Non ci resta che attendere i prossimi Direct, nella speranza che Nintendo scelga di rivelarci maggiori dettagli sul nuovo capitolo open world di Zelda.

Videogames