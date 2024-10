Migliori Servizi di Cloud Storage (Classifica 2024)

Il cloud storage è la base di numerosi servizi imprescindibili al giorno d’oggi per la conservazione e la condivisione di file, sia in ambito domestico sia in ambito business. Non è più necessario affidarsi unicamente agli spazi di memorizzazione fisici (dischi fissi, chiavette USB, SSD, M.2 etc.) ma è possibile usare uno spazio virtuale dove salvare i documenti più importanti, le foto scattate con il telefono e dove sincronizzare le cartelle tra i vari dispostivi in nostro possesso.

Nella seguente guida è possibile scoprire cos’è un cloud e come funziona, quali sono i parametri da utilizzare prima di sceglierne uno e quali sono i migliori cloud storage che è possibile scegliere in questo momento, con un occhio al rapporto qualità/prezzo, spazio di archiviazione fornito e presenza di crittografia end-to-end, quest’ultimo un elemento molto importante per chi cerca la massima privacy.

Come funziona il Cloud Storage

Con cloud storage si identificano i servizi di spazio di archiviazione online per salvare file in spazi virtuali accessibili tramite connessione di rete. I file vengono custoditi in una rete di server messi a disposizione dal servizio cloud, utilizzando degli appositi client e un account dedicato. Con questi servizi è possibile salvare qualsiasi tipo di file e accedervi successivamente da qualsiasi dispositivo, come una sorta di “disco virtuale” o “archivio virtuale” sempre a disposizione.

In genere i provider mettono a disposizione uno spazio cloud gratuito di varie dimensioni (da 1 GB fino a 15 GB), con la possibilità di aumentarlo pagando un abbonamento mensile o annuale.

Tra le funzioni disponibili con il cloud spicca la sincronizzazione automatica, associata spesso alle app per dispositivi mobile. Questa funzione consente di salvare le foto e i video scattati con la fotocamera del telefono direttamente online, mettendole al sicuro da danneggiamenti, furti e smarrimenti. Utilizzando quindi una semplice app è possibile mettere al sicuro i propri ricordi, senza doverli trasferire successivamente sul PC o sul Mac.

Sui computer è possibile accedere ai file e alle cartelle sincronizzate utilizzando un browser web (accendendo all’interfaccia web del servizio cloud scelto) oppure installando l’app dedicata, ottenendo così accesso alle cartelle custodite nel cloud sul desktop o nel gestore file integrato all’interno del dispositivo.

Classifica Cloud Storage 2024

A questo punto addentriamoci nella classifica dei migliori cloud storage disponibili attualmente sul mercato. Per ogni servizio verranno indicate le principali funzioni, quanto spazio è disponibile gratuitamente, quanto costa un abbonamento, su quali dispositivi è possibile installare l’app e a chi è consigliato l’uso.

1. pCloud

pCloud 4.8 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: 199 € (a vita) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 37% Vedi l'offerta

pCloud è il primo servizio di archiviazione cloud consigliato agli utenti interessati ad un servizio che unisca qualità e sicurezza. Questo provider fa affidamento ad una rete di server posizionata in Europa, utilizza una cifratura di livello militare per ogni connessione, può essere installato facilmente su Windows, su Mac e su Linux e fornisce la sincronizzazione automatica sulle app per Android e per iPhone/iPad.

pCloud fornisce 10 GB di spazio cloud gratis: è sufficiente creare un nuovo account o usare gli account rapidi (Google, Apple o Facebook) per accedere subito al servizio e salvare tutti i file personali. L’app permette anche di condividere documenti e foto con amici, colleghi e parenti tramite link di condivisione.

Fornisce sia abbonamenti annuali sia cloud a vita, con spazio a partire da 500 GB fino a 10 TB. Gli utenti interessanti agli abbonamenti a vita possono scegliere il piano da 199€ una tantum per 500 GB, il piano da 399€ una tantum per 2 TB e il piano da 1.190€ una tantum per 10 TB. Se si vuole sottoscrivere un abbonamento annuale si va da 49,99€ all’anno per 500 GB e 99,99€ all’anno per 2 TB. Sono disponibili anche piani familiari e piani business con spazio condiviso, accessi multipli e prezzi dedicati.

Pro 10 GB di spazio gratuito

Rete server in Europa

Crittografia avanzata

Abbonamenti fino a 10 TB

Abbonamenti a vita Contro Crittografia end-to-end disponibile separatamente

Client migliorabile su Linux

2. Internxt

Internxt 4.6 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 0,99 €/mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO del 50% sui piani a vita Vedi l'offerta

Internxt è tra i miglior servizi cloud da installare sui propri dispositivi. Il progetto è open source ed è basato su una piattaforma zero-knowledge: questo significa che solo gli utenti possiedono le chiavi d’accesso ai loro file, nessun altro può accedervi (nemmeno i dipendenti dell’azienda).

Per rendere ancora più sicura la conservazione dei file sul cloud Internxt frammenta i file prima di crittografarli, dividendo un singolo file su tutta la rete fornita dal servizio. Scegliendo Internxt si avrà la certezza che i file salvati sul cloud non verranno visionati o controllati, rispettando le norme imposte dal GDPR e garantendo una privacy “vera”.

Internxt offre solo 1 GB di spazio gratuito e dispone della sincronizzazione automatica dalle app per i dispositivi mobile, offre la condivisione rapida per i file più grandi e presenta abbonamenti a prezzi decisamente concorrenziali, rendendolo uno dei migliori servizi se si cerca la massima privacy e un ottimo risparmio.

Gli abbonamenti partono da 11,50€ all’anno per 200 GB fino a 75€ all’anno per 10 TB. Sono disponibili anche abbonamenti mensili e abbonamenti a vita. Su ogni abbonamento è disponibile la formula Soddisfatti e rimborsati pari a 30 giorni.

Pro Open source

Disponibili abbonamenti fino a 10 TB

Piattaforma a conoscenza zero

Cifratura di livello militare

Abbonamenti molto economici Contro Solo 1 GB di spazio gratuito

Velocità di trasferimento altalenanti

3. NordLocker

NordLocker 4.5 ⚡ Velocità upload: Veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 2,99 €/mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: AES-256 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 53% Vedi l'offerta

NordLocker è il servizio cloud storage realizzato dalla stessa azienda che si occupa di NordVPN, in questo senso sfrutta molte tecnologie mutuate dal servizio VPN per garantire la massima sicurezza e privacy per la conservazione dei propri file personali.

NordLocker si basa sulla crittografia end-to-end per le connessioni e per rendere inaccessibile lo spazio di archiviazione cloud assegnato, evitando quindi che le chiavi di cifratura siano salvate sui server dell’azienda. Questo garantisce un elevato livello di privacy per ogni file salvato sul cloud, visto che solo l’utente potrà accedervi. Lo spazio cloud è accessibile sia dal sito web sia tramite app per Windows, Mac, Android e iPhone/iPad; su queste ultime è possibile attivare la sincronizzazione automatica di foto e video.

Il piano gratuito prevede 3 GB di spazio e supporto tramite email. Per abilitare la condivisione sicura dei file e beneficiare di uno spazio d’archiviazione maggiore è possibile sottoscrivere l’abbonamento da 2,99€ al mese (per 500 GB, pagati annualmente) o l’abbonamento da 6,99€ al mese (per 2 TB, pagati annualmente). Per ciascun abbonamento è disponibile la formula Soddisfatti e rimborsati, così da poter provare il servizio per 30 giorni senza rischi.

Pro Tecnologia all'avanguardia garantita dalla stessa azienda di NordVPN

Crittografia end-to-end

Abbonamenti convenienti

Prova gratuita di 30 giorni Contro Sconti solo sui piani annuali

Manca un piano da 10 TB

Solo 3 GB di spazio cloud gratuito

4. Google Drive e Google One

Google One 4.5 ⚡ Velocità upload: Veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 1,99 €/mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 16% col piano annuale Vedi l'offerta

Google Drive è il servizio cloud gratis disponibile sui telefoni e tablet Android ma configurabile anche su Windows e su Mac. La sua disponibilità sui principali sistemi operativi è un punto di forza non trascurabile, oltre ai 15 GB di spazio cloud forniti gratuitamente a tutti i possessori di un account Google.

Con Google Drive si possono salvare e sincronizzare file e cartelle tra tutti i dispositivi e fornisce a tutti gli utenti la modifica rapida dei documenti d’ufficio (Word, PowerPoint, Excel), utilizzando per lo scopo la suite d’ufficio integrata nel servizio (Google Docs). I documenti modificati online possono essere condivisi con altre persone generando dei link di condivisione, con accesso programmato o accesso libero (link pubblici).

Per il salvataggio delle foto e dei video creati sui dispositivi mobile è disponibile l’app Google Foto. Questo servizio condivide lo spazio di Google Drive, come tutti gli altri servizi Google associati.

Gli utenti che intendo aumentare lo spazio cloud storage di Google Drive possono scegliere uno dei tre piani Google One. Il piano Basic è disponibile a 1,99€ al mese con una prova gratuita di 30 giorni e fino a 100 GB di spazio condiviso con un massimo di 5 persone. Chi necessita di maggiore spazio può scegliere Premium o AI Premium, rispettivamente a 9,99€ al mese o 21,99€ al mese, ottenendo 2 TB di spazio e (con AI Premium) l’accesso all’intelligenza artificiale Gemini 1,5 Pro.

Pro 15 GB di spazio gratuito

Disponibile su qualsiasi dispositivo

Modifica documenti online

Condivisione rapida file e documenti

Intelligenza artificiale generativa (con AI Premium) Contro Spazio cloud condiviso con tutti i servizi Google

Manca abbonamento da 10 TB

Nessuna crittografia end-to-end

5. Dropbox

Dropbox 4.4 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 9,99 € (mese) a 18 € (mese) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS, Linux 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Facile Vedi l'offerta

Dropbox è uno dei servizi cloud storage più longevi, molto utilizzato in ambito business ma disponibile anche come spazio di archiviazione per scopi personali. Utilizzando questo servizio si avranno a disposizione 2 GB di spazio gratuito e la possibilità di condividere i file tramite link condivisi, oltre alla sincronizzazione automatica delle foto e dei video scattati dallo smartphone.

La funzione che distingue Dropbox dagli altri servizi è la cronologia delle versioni. Ogni modifica ai file viene salvata per 30 giorni, così da poter tornare indietro o ripristinare un file modificato in precedenza (tipo PDF o documenti Word) o recuperare un file corrotto o danneggiato. Questa funzione si applica anche ai documenti o alle foto cancellate, che verranno conservati nell’apposito cestino cloud per 30 giorni.

Scegliendo un account a pagamento (Dropbox Plus) lo spazio cloud sale a 2 TB ed è possibile collegare un numero illimitato di dispositivi (nella versione gratuita il limite è di 3 dispositivi), beneficiare delle cartelle offline su dispositivi mobili, ottenere la ricerca nel testo e inviare file fino a 50 GB. Il prezzo è di questo piano è 9,99€ al mese (fatturati annualmente). Per uso professionale è possibile utilizzare piani più costosi con aumento dello spazio e della dimensione dei file inviati, oltre ad ottenere cartelle dell’organizzazione, gestione dei ruoli e dei gruppi e crittografia end-to-end (quest’ultima accessibile solo in Business Plus).

Pro Cronologia dei file di 30 giorni

Sincronizzazione automatica foto e video

Cestino dei file valido 30 giorni

Modifica online documenti Contro Solo 2 GB di spazio gratuito

Limite di 3 dispositivi associabili con il piano gratuito

Crittografia end-to-end solo su Business Plus

6. iCloud

iCloud 4.7 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 0,99 €/mese 📱 Mobile: iOS 💻 Desktop: macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile Vedi l'offerta

iCloud è il servizio cloud integrato nell’ecosistema Apple, quindi il più consigliato per iPhone, Mac, MacBook e iPad. Esiste anche un client per Windows, mentre al momento non è possibile accedervi da Android, risultando quindi meno pratico rispetto alle alternative.

Anche iCloud permette di salvare e sincronizzare i file e le cartelle tra i vari dispositivi Apple, mantenendo un cestino dei file valido 30 giorni. Lasciando attiva la sincronizzazione dei video e le foto girate con iPhone saranno disponibili sul cloud per l’accesso via web o direttamente via app File su Mac e su MacBook, pronti per la condivisione o per la modifica.

La versione gratuita del servizio include 5 GB di spazio. Per aumentare lo spazio disponibile è possibile scegliere il piano più adatto alle esigenze, da 50 GB fino a 12 TB, con prezzi che variano da 0,99€ al mese fino a 59,99€ al mese. Con iCloud+ è possibile ottenere anche il relay privato di Apple e il servizio “Nascondi la mia email” e il supporto per il video sicuro di HomeKit, tutte funzioni utili se si utilizzano spesso dispositivi Apple.

Pro Integrato nei dispositivi Apple

Sincronizzazione automatica foto e video

Abbonamenti a prezzi accessibili

Fino a 12 TB di spazio cloud (con iCloud+)

Funzioni di sicurezza aggiuntive (con iCloud+) Contro Solo 5 GB di spazio gratuito

Manca supporto alla crittografia end-to-end

Non funziona con Android

Come scegliere il Cloud Storage giusto

Se si è indecisi su quale cloud storage scegliere per tutti i giorni vanno esaminati una serie di parametri utili a valutare la qualità del servizio rispetto alle proprie necessità.

Esigenze personali : l’utilizzo di determinate piattaforme o la necessità di un maggior spazio d’archiviazione cloud possono fare la differenza, così come il bisogno di modificare i documenti online, avere sempre le foto e i video sincronizzati o accedere ad una cronologia dei file modificati;

: l’utilizzo di determinate piattaforme o la necessità di un maggior spazio d’archiviazione cloud possono fare la differenza, così come il bisogno di modificare i documenti online, avere sempre le foto e i video sincronizzati o accedere ad una cronologia dei file modificati; Confronto costi : i servizi gratuiti sono sempre molto gettonati, ma difficilmente è possibile ottenere più di 10 GB; solo Google Drive mantiene questo valore, con lo spazio che però risulta condiviso tra tutti i servizi Google e quindi con il rischio che si intasi molto presto. Per più spazio è necessario va scelto un abbonamento, confrontando i costi mensili o annuali;

: i servizi gratuiti sono sempre molto gettonati, ma difficilmente è possibile ottenere più di 10 GB; solo Google Drive mantiene questo valore, con lo spazio che però risulta condiviso tra tutti i servizi Google e quindi con il rischio che si intasi molto presto. Per più spazio è necessario va scelto un abbonamento, confrontando i costi mensili o annuali; Funzionalità : la presenza o meno di una determinata funzionalità può fare la differenza, così come la mancanza di supporto per una precisa piattaforma (vedi iCloud su Android). La sincronizzazione è disponibile su tutti i servizi, ma non tutti supportano la crittografia end-to-end o altre funzioni avanzate;

: la presenza o meno di una determinata funzionalità può fare la differenza, così come la mancanza di supporto per una precisa piattaforma (vedi iCloud su Android). La sincronizzazione è disponibile su tutti i servizi, ma non tutti supportano la crittografia end-to-end o altre funzioni avanzate; Sicurezza e privacy: da questo punto di vista è necessario confrontarsi con l’infrastruttura del servizio cloud scelto. La maggior parte mette a disposizione servizi server-side, dove la chiave di cifratura è conservata sui server dell’azienda. Pochi offrono invece servizi client-side, unendo ambiente a conoscenza zero e crittografia end-to-end per fornire il massimo rispetto della privacy.

Tutti i migliori cloud storage presentano dei pro e dei contro, ma esiste sicuramente almeno un servizio che risponde alle proprie richieste.

Metodologia

Per selezionare e analizzare i migliori servizi cloud presenti nella guida si è tenuto conto dei seguenti criteri, mostrando valori il più possibile obiettivi:

Spazio d’archiviazione : sono stati scelti cloud storage che propongono sia spazio gratuito che piani ad abbonamento mensile o annuale. Alcuni servizi dispongono anche di abbonamenti a vita (pCloud), pochi, in generale, offrono più di 2 TB;

: sono stati scelti cloud storage che propongono sia spazio gratuito che piani ad abbonamento mensile o annuale. Alcuni servizi dispongono anche di abbonamenti a vita (pCloud), pochi, in generale, offrono più di 2 TB; Rapporto qualità/prezzo : sono stati inseriti nella classifica i migliori cloud con un prezzo accessibile in rapporto alla qualità del servizio;

: sono stati inseriti nella classifica i migliori cloud con un prezzo accessibile in rapporto alla qualità del servizio; Facilità d’uso : tutti i servizi di cloud storage devono disporre di un’app per ogni piattaforma moderna, essere semplici da utilizzare e accessibili sia con email e password sia con account rapidi (Google, Facebook o Apple, come visto per pCloud).

: tutti i servizi di cloud storage devono disporre di un’app per ogni piattaforma moderna, essere semplici da utilizzare e accessibili sia con email e password sia con account rapidi (Google, Facebook o Apple, come visto per pCloud). Sicurezza e privacy : da questo punto di vista viene controllata la presenza della crittografia, meglio se end-to-end per ottenere il massimo livello di sicurezza per lo spazio cloud personale.

: da questo punto di vista viene controllata la presenza della crittografia, meglio se end-to-end per ottenere il massimo livello di sicurezza per lo spazio cloud personale. Funzionalità aggiuntive: tutte le opzioni aggiuntive vengono indicate per ogni servizio, come nel caso del servizio relay privato di Apple, della cronologia file di Dropbox e della crittografia aggiuntiva di pCloud.

Pro e contro del Cloud Storage

Questa forma di archiviazione, specie se confrontata con i metodi classici (dischi fissi e chiavette USB) ha davvero molti vantaggi, tuttavia, prima di decidersi a sottoscrivere un abbonamento con uno dei migliori cloud storage, è bene conoscerne anche i limiti.

I vantaggi dei servizi cloud sono i seguenti:

i file non posso essere persi per un danno hardware o per il furto (o smarrimento) di un dispositivo, visto che i file sono distribuiti in una rete di server sicuri, con distribuzione uniforme delle varie copie e dei frammenti dello stesso file o della stessa cartella;

o per il furto (o smarrimento) di un dispositivo, visto che i file sono distribuiti in una rete di server sicuri, con distribuzione uniforme delle varie copie e dei frammenti dello stesso file o della stessa cartella; la sincronizzazione agisce automaticamente su tutti i dispositivi configurati, propagando la modifica o l’aggiunta di nuovi file da un dispositivo all’altro;

agisce automaticamente su tutti i dispositivi configurati, propagando la modifica o l’aggiunta di nuovi file da un dispositivo all’altro; con il cloud è possibile condividere i file di grandi dimensioni senza passare per le email, creando dei link di condivisione privati (serve una password per accedervi) o link pubblici;

senza passare per le email, creando dei link di condivisione privati (serve una password per accedervi) o link pubblici; con gli editor integrati nei cloud è possibile modificare un documento direttamente online , attivando anche la modalità collaborazione (tutti gli utenti autorizzati possono vedere e modificare il file a più mani);

, attivando anche la modalità collaborazione (tutti gli utenti autorizzati possono vedere e modificare il file a più mani); con gli abbonamenti più costosi è possibile accedere a capacità di archiviazione superiori alla maggior parte dei dischi o drive moderni, basti pensare agli abbonamenti da 10 TB.

I possibili svantaggi, d’altro canto, sono:

il file può essere visionato o controllato da terzi. Questo è uno dei grandi dubbi che viene posto dagli utenti che cercano il massimo della privacy, visto che molti termini di servizio parlano chiaramente di analisi dei file per controllare se sono presenti violazioni (copyright o attività illecite). Solo scegliendo un servizio con crittografia end-to-end e infrastruttura a conoscenza zero si otterrà un rispetto della privacy completo;

(copyright o attività illecite). Solo scegliendo un servizio con crittografia end-to-end e infrastruttura a conoscenza zero si otterrà un rispetto della privacy completo; i file non sono più accessibili se si disattiva l’abbonamento e si è sfruttato appieno lo spazio cloud premium. I file che eccedono il piano gratuito non possono essere più visionati o scaricati, rendendo quindi obbligatorio il pagamento del servizio per poter accedere ai propri file;

anche se rari, un malfunzionamento del servizio rende impossibile visionare o scaricare i file salvati nel cloud, a meno che non si è attivata la copia offline degli stessi, operazione tendenzialmente sconveniente specie sui dispositivi con scarsa capacità d’archiviazione;

del servizio rende impossibile visionare o scaricare i file salvati nel cloud, a meno che non si è attivata la copia offline degli stessi, operazione tendenzialmente sconveniente specie sui dispositivi con scarsa capacità d’archiviazione; la velocità di trasferimento dipende dalla connessione Internet in uso. Se si utilizza una veloce FTTH non ci sono problemi, ma se si trasferiscono file di grosse dimensioni da cellulare o da FTTC le velocità di download e di upload potrebbero non essere adeguate.

Riepilogo

Scegliendo un servizio di cloud storage è possibile ottenere lo spazio d’archiviazione desiderato e sincronizzare facilmente file e cartelle tra tutti i propri dispositivi, beneficiando di uno spazio sicuro e cifrato, con app facili da configurare su qualsiasi sistema operativo.

Gli utenti attenti alla privacy possono scegliere pCloud, NordLocker o Internxt, gli unici che permettono di scegliere la crittografia end-to-end, di solito riservata solo agli abbonamenti business (come visto per Dropbox). Chi invece cerca uno spazio cloud gratuito abbastanza capiente può scegliere tra Google Drive o pCloud, rispettivamente con 15 GB e 10 GB.

Se invece si vuole evitare il pagamento mensile o annuale del servizio è possibile valutare i servizi che permettono di selezionare cloud a vita. In questo caso pCloud e Internxt sono la scelta più consigliata.

Domande e risposte sui Migliori Cloud Storage Quali sono i servizi cloud storage più diffusi? I servizi di cloud storage più diffusi sono Google Drive e iCloud, essendo integrati all’interno degli smartphone e dei tablet Android e accessibili su iPhone e su iPad. Prendendo in esame anche i PC e i Mac Dropbox è un servizio molto utilizzato, specie in ambito business. Dove è meglio salvare i dati? I dati possono essere salvati sia sul cloud sia su un supporto fisico personale, avendo cura di mantenere i dati aggiornati su entrambi gli spazi d’archiviazione. Sul cloud si ottiene maggiore capienza e resistenza dei dati agli eventi che possono portare alla loro perdita, mentre su supporto fisico è possibile accedervi in qualsiasi momento e si ha il pieno controllo sui file di cui si è creato il backup.