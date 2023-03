Le 10 Migliori App di Cloud Storage per Android del 2023

I file personali salvati nella memoria del telefono Android (come foto, documenti, video etc.) sono a rischio per svariati motivi: il telefono può smettere di funzionare da un momento all’altro, può bloccarsi per errore dopo un aggiornamento oppure possiamo essere vittime di un furto.

Per evitare di perdere i file personali più importanti è possibile utilizzare un’app cloud per Android, così da poter copiare i contenuti e a cui si può accedere anche da altri dispositivi.

Nei seguenti capitoli è possibile trovare tutte le indicazioni su cosa è il cloud, come funziona e quali app di cloud possiamo installare sui nostri dispositivi Android, in modo da poter sincronizzare le foto e i video realizzati con la fotocamera o salvare file e cartelle in cui sono custoditi i file personali.

Cosa è il cloud, a cosa serve e come funziona su Android

Il cloud è una componente molto importante sui dispositivi moderni, visto che senza di esso tutti i dati personali presenti sul device rischiano di andare persi in caso di problemi.

Il sistema di backup integrato salva molti dati in uno spazio cloud fornito dal produttore del dispositivo: questo spazio spesso non è sufficiente a contenere anche i file multimediali (tipo le foto e i video) o i documenti personali, occupando lo spazio fornito i pochi mesi.

Mantenere i server per conservare il backup dei dati può richiedere uno sforzo economico non indifferente da parte dei produttori: non a caso a fine 2022 Samsung ha deciso di interrompere il suo servizio Samsung Cloud, consigliando ai clienti di passare ad un servizio cloud alternativo per poter archiviare online i dati.

Gli altri produttori di telefonia (Xiaomi, Huawei, Oppo e OnePlus) offrono ancora un servizio cloud integrato all’interno dei dispositivi, ma non tutti dispongono delle caratteristiche per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che decidono di affidare al cloud la conservazione dei propri file personali.

Un buon servizio cloud deve avere almeno due delle seguenti caratteristiche:

grande capacità di archiviazione;

rispetto della privacy sui file immagazzinati online;

crittografia end-to-end lato client;

condivisione rapida dei contenuti;

accesso offline ai file più importanti.

Chi vuole solo il meglio sul proprio telefono o tablet Android può leggere i successivi capitoli di questa guida, dove illustreremo nel dettaglio le migliori app cloud per Android.

Le migliori app di cloud per Android del 2023

I servizi cloud integrati nei telefonini possono rappresentare una buona scelta per iniziare o per salvare determinate informazioni (rubrica, messaggi, impostazioni telefono), ma conviene usare anche uno dei servizi elencati di seguito, così da poter beneficiare di un servizio cloud completo ed efficiente per conservare i file e le cartelle più importanti o per sincronizzare le foto e i video che giriamo con lo smartphone.

Se non sappiamo quale servizio cloud scegliere per il nostro dispositivo Android è preferibile provare subito pCloud, visto che può essere scaricato direttamente dal Google Play Store ed è disponibile su qualsiasi altra piattaforma compatibile.

pCloud è un servizio cloud molto sicuro che offre 10 GB di spazio d’archiviazione gratuito, la possibilità di scegliere i server dell’Unione Europea per la conservazione dei file, una crittografia di livello militare e la possibilità di attivare la crittografia end-to-end lato client (attivando il servizio pCloud Encryption).

Piano Costo Spazio archiviazione Base gratis fino a 10 GB Premium 49.99 € (annuale) / 199 € (a vita) 500 GB Premium Plus 99.99 € (annuale) / 399 € (a vita) 2 TB Custom 1199 € (a vita) 10 TB

Scaricando l’app sul device Android è possibile:

beneficiare subito della sincronizzazione automatica delle foto e dei video realizzati con la fotocamera;

realizzati con la fotocamera; copiare i file e le cartelle personali sul cloud;

liberare lo spazio della memoria interna cancellando i file già sincronizzati e al sicuro;

cancellando i file già sincronizzati e al sicuro; visualizzare qualsiasi file salvato sul cloud;

condividere i file con amici e parenti;

riprodurre i file multimediali presenti sul cloud con il lettore integrato.

Pro Contro Pro Spazio d'archiviazione ottimo (10 GB)

Crittografia avanzata

Massimo rispetto della privacy dell'utente

Server in Unione Europea (GDPR)

Sincronizzazione automatica foto e video Contro pCloud Encryption è disponibile a pagamento

I server UE devono essere scelti dall'utente

Dropbox

Tra i servizi cloud con più storia alle spalle spicca sicuramente Dropbox, liberamente scaricabile dal Google Play Store e su tutti i dispositivi compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione BASIC Gratis 2 GB PLUS 11,99 €/mese 2 TB FAMILY 19,99 €/mese 2 TB (12 TB fino per 6 utenze)

Dropbox offre 2 GB di spazio d’archiviazione gratuito ma è possibile incrementare velocemente lo spazio raggiungendo determinati obiettivi (come per esempio invitare altri utenti ad usare Dropbox inviando il nostro link personale).

Tra le altre funzioni disponibili troviamo il sistema per inviare rapidamente file (fino a 100 MB), il sistema di condivisione dei file e delle cartelle collaborative e l’immancabile sincronizzazione automatica degli scatti e dei video girati con la fotocamera del dispositivo Android.

Pro Contro Pro Condivisione rapida di file e cartelle

Link di condivisione file fino a 100 MB

Spazio d'archiviazione incrementabile tramite obiettivi Contro Spazio d'archiviazione minimo (2 GB)

Server negli Stati Uniti

Crittografia di base

Google One

Google One è il servizio cloud offerto da Google e integrato in tutti i telefoni dotati di sistema operativo Android e del supporto ufficiale alle app Google (l’unico produttore escluso è Huawei). Esso può essere aggiunto o aggiornato utilizzando il link dal Google Play Store, oltre a poterlo installare su qualsiasi device compatibile.

Piano Costo Spazio archiviazione Gratuito gratis fino a 15 GB Basic 1,99 €/mese 100 GB Standard 2,99 €/mese 200 GB Premium 9,99 €/mese 2 TB 10 TB 99,99 €/mese 10 TB 30 TB 299,99 €/mese 30 TB

Google One offre 15 GB di spazio d’archiviazione con l’account gratuito, permette di salvare velocemente i file e le cartelle personali, supporta l’apertura in cloud di molti documenti e file compressi, permette di condividere rapidamente i file tramite link, rende disponibile i file per l’accesso offline e dispone di un motore di ricerca integrato per trovare subito qualsiasi file o utente di condivisione.

Purtroppo non dispone della sincronizzazione delle foto e dei video, che può essere realizzata utilizzando l’app Google Foto.

Pro Contro Pro File disponibili offline

Condivisione rapida dei file

Motore di ricerca per file e utenti

Spazio d'archiviazione ottimo (15 GB) Contro Sincronizzazione di foto e video solo con app separata

Server negli Stati Uniti

Crittografia di base

NordLocker

Altro valido servizio cloud pensato per proteggere la privacy degli utenti è NordLocker, disponibile come app gratuita dal Google Play Store ed integrabile su qualsiasi piattaforma supportata.

Piano Costo Spazio archiviazione Started Gratis fino a 3 GB Personal 3,49 €/mese 500 GB Personal Plus 8,79 €/mese 2 TB

NordLocker prende gran parte dei vantaggi già visti su NordVPN (il famoso servizio VPN) e li porta nel mondo del cloud: con quest’app è possibile infatti sfruttare l’architettura zero knowledge (senza log) e una crittografia end-to-end per conservare i file personali più sensibili sul cloud, senza rischi di intercettazioni o accessi non autorizzati.

Purtroppo il servizio è ancora molto acerbo e manca di alcune funzionalità importanti come la sincronizzazione automatica delle foto e dei video, oltre a non disporre di nessun account gratuito (ma si può provare il servizio Business per 14 giorni, oppure beneficiare del rimborso totale entro 30 giorni con un account Personal).

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Architettura zero knowledge (senza log) Contro Nessuna sincronizzazione automatica di foto e video

Nessun account gratuito

InternXT

Per gli utenti che cercano il massimo rispetto della privacy e un livello di sicurezza elevato la migliore scelta è InternXT, disponibile al download dal Google Play Store ma integrabile anche su tutte le altre piattaforme supportate.

Piano Costo Spazio archiviazione 10 GB Gratis fino a 10 GB 20 GB 0,99 €/mese 20 GB 200 GB 4,49 €/mese 200 GB 2 TB 9,99 €/mese 2 TB

InternXT dispone di 10 GB di spazio d’archiviazione gratuito, codice sorgente open source, server nell’Unione Europea conformi a GDPR, possibilità di attivare la crittografia end-to-end e sistema d’invio sicuro e cifrato di qualsiasi file e cartella (con condivisione protetta da password).

Pro Contro Pro Sincronizzazione foto e video

Massimo rispetto della privacy dell'utente

Server in Unione Europea (GDPR)

Crittografia end-to-end lato client Contro Mancano funzioni di collaborazione e produttività

Nessuna versione dei file

Sync.com

Altro valido servizio cloud che è possibile provare sui dispositivi Android è Sync.com, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e sulle piattaforme compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione Free Gratis 5 GB Teams Standard 6 US$/mese 1 TB Solo Basic 8 US$/mese 2 TB Solo Professional 20 US$/mese 6 TB Teams Unlimited 15 US$/mese Illimitato

Sync.com dispone del backup automatico delle foto e dei video realizzati con il device, fornisce 5 GB di spazio gratuito a tutti gli utenti iscritti, permette di accedere ai documenti e alle cartelle sincronizzate da qualsiasi posto e da qualsiasi dispositivo (PC o mobile) e può aiutare a condividere file e cartelle grazie ad un sistema di link semplice da utilizzare.

La versione in abbonamento supporta anche la crittografia end-to-end lato client, aggiungendo un livello di sicurezza e di privacy molto elevato rispetto alle app cloud integrate dai produttori di telefoni.

Pro Contro Pro Condivisione dei file e delle cartelle tramite link

Sincronizzazione foto e video

Crittografia elevata Contro Spazio d'archiviazione minimo (5 GB)

La crittografia end-to-end è disponibile solo a pagamento

Server negli Stati Uniti

OneDrive

Chi lavora molto al PC può prendere in considerazione OneDrive come servizio cloud, vista la sua integrazione in Windows 11 e in Windows 10 e la facilità con cui è possibile integrarlo in Android tramite il Google Play Store.

Piano Costo Spazio archiviazione OneDrive Basic gratis fino a 5 GB Microsoft 365 Basic 2,00 €/mese 100 G Microsoft 365 Personal 7,00 €/mese 1 TB Microsoft 365 Family 10,00 €/mese 6 TB

L’app di OneDrive vi permetterà di sincronizzare le foto e i video girati con il telefono, offre un sistema di modifica e di condivisione semplice da utilizzare, può aprire i file Office senza app dedicate e permette di accedere ai file più importanti offline, senza connessione Internet.

L’unico vero difetto è lo spazio d’archiviazione, davvero molto limitato nella versione gratuita (soli 5 GB).

Pro Contro Pro Integrazione con Windows ed Office

Sincronizzazione foto e video

Condivisione rapida di file e cartelle Contro Spazio d'archiviazione minimo (5 GB)

Server negli Stati Uniti

Crittografia di base

MEGA

Tra le migliori app cloud per Android dal punto di vista della sicurezza e del rispetto della privacy troviamo MEGA, facile da integrare con Google Play Store e su gli altri dispositivi compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione Piano gratuito Gratis fino a 20 GB Piano Pro Lite 4,99 €/mese 400 GB Piano Pro I 9,99 €/mese 2 TB Piano Pro II 19,99 €/mese 8 TB Piano Pro III 29,99 €/mese 16 TB

Con l’app di MEGA otterremo 20 GB di spazio d’archiviazione gratuito, crittografia end-to-end di livello militare, sistema di condivisione e collaborazione criptata, una chat privata con cui comunicare senza intercettazioni e il sistema per sincronizzare le foto e i video presenti nella galleria del telefono.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Spazio d'archiviazione eccellente (20 GB)

Sincronizzazione foto e video Contro Condivisione cifrata difficile da organizzare

Nessun supporto telefonico o live chat

Box

A livello aziendale uno dei cloud più diffusi è Box, che possiamo integrare sul nostro telefono Android direttamente dal Google Play Store (oltre che su tutte le piattaforme supportate).

Piano Costo Spazio archiviazione Individual Gratis fino a 10 GB Personal Pro 12 €/mese 100 GB Business Starter 6 €/mese per utente (min. 3 utenti) 100 GB

Box dispone di Box Drive, il cloud con 10 GB di spazio d’archiviazione dove salvare i file e i documenti importanti; questo spazio è affiancato da Box Tools, una serie di strumenti business pensati per modificare i file Office, CAD e Photoshop, direttamente dall’app, senza dover aprire app specifiche.

Ottime anche le funzioni per condividere rapidamente di file di grandi dimensioni e per accedere offline ai file più importanti.

Pro Contro Pro Spazio d'archiviazione ottimo (10 GB)

Apertura e modifica di oltre 100 tipi di file

Condivisione rapida di file e cartelle Contro Server negli Stati Uniti

Crittografia di base

Icedrive

Icedrive è un servizio cloud poco noto ma dalle grandi potenzialità, visto che basa tutto sull’architettura zero knowledge (senza log). L’app di questo servizio cloud è disponibile dal Google Play Store ed è integrabile su qualsiasi sistema operativo supportato.

Piano Costo Spazio archiviazione Pro 4,99 €/mese 1 TB Pro + 17,99 €/mese 5 TB

Icedrive fornisce 10 GB di spazio cloud gratuito, può sincronizzare automaticamente le foto, i video, i documenti e i file audio presenti sul telefono e dispone di un sistema di condivisione cifrata basata su password.

Tutte queste funzioni sono sostenute dalla crittografia end-to-end di livello militare, che rende molto sicuro usare l’app e il cloud per conservare file che nessuno deve leggere.

Pro Contro Pro Spazio d'archiviazione ottimo (10 GB)

Architettura zero knowledge (senza log)

Sincronizzazione foto e video

Crittografia end-to-end lato client Contro Assistenza clienti limitata

Scarsa integrazione con servizi di terze parti

Conclusioni

Scegliere una buona app cloud per Android non è poi così difficile: i più pigri possono anche accontentarsi di Google Drive per salvare i file personali, ma non potrà utilizzare la sincronizzazione automatica senza un’app dedicata (Google Foto).

Chi vuole un servizio cloud completo, sicuro e al contempo rispettoso della privacy degli utenti può puntare su app complete come pCloud, MEGA o Icedrive, tutte dotate di di crittografia end-to-end che rende impossibile l’accesso al contenuto del cloud senza la chiave di crittografia personale (che viene salvata sul dispositivo e va a sua volta conservata con attenzione, visto che perderla significa non accedere mai più allo spazio cloud).

Chi lavora molto al PC o in azienda può provare anche Box, Dropbox o OneDrive, ottime alternative a Drive per la condivisione dei file e la gestione collaborativa di progetti ma va tenuto conto della crittografia utilizzata (ottima ma non sui livelli dei servizi visti in alto) e dell’utilizzo di server negli Stati Uniti.

Per chi vuole provare qualcosa di nuovo ci sono anche InternXT, NordLocker e Sync.com, che presentano caratteristiche miste rispetto ai prodotti visti finora, con pregi e difetti da tenere in considerazione quando scegliamo un nuovo servizio cloud per i nostri file.

Domande frequenti sulle app di cloud per Android Cosa è il cloud e come funziona? Il cloud è uno spazio d’archiviazione accessibile da remoto tramite apposite app o tramite accesso web. Lo spazio è fornito dai server dell’azienda: dobbiamo quindi scegliere un servizio di cui ci fidiamo ciecamente, visto che affidiamo i nostri file personali a computer a cui non abbiamo accesso fisico. Per aumentare la sicurezza e la privacy puntiamo solo su servizi cloud che supportano la crittografia end-to-end lato client e usano l’architettura zero knowledge (senza log) per i loro server: avremo così il rispetto della privacy su tutti i file caricati nel cloud. Quali sono le migliori app di cloud per Android? Al momento in cui scriviamo le migliori app cloud per Android, tenendo conto dei parametri visti ad inizio guida, sono pCloud, MEGA e Icedrive, che spiccano sugli altri servizi per le elevate caratteristiche di sicurezza e privacy fornite. Chi cerca più spazio può puntare su Google Drive, mentre chi cerca integrazione con il PC può installare Box, Dropbox o OneDrive. Esistono app di cloud per Android gratis? Praticamente tutte le app che vi abbiamo consigliato possono essere utilizzate gratis su Android: non dobbiamo far altro che iscriverci con un account gratuito ed iniziare a sfruttare lo spazio d’archiviazione gratuito offerto. Attualmente l’unica app che necessita di un abbonamento è NordLocker, ma anche in questo caso è possibile usare una versione di prova per testare efficacemente il servizio prima di pagare. Posso usare le app di cloud sia su Android che su Apple? Tutti i servizi cloud consigliati in questa guida forniscono anche un’app per dispositivi Apple. Se abbiamo un iPhone, un iPad o un Mac basterà scaricare l’app giusta dallo store integrato ed effettuare l’accesso con lo stesso account creato sull’app Android, così da avere libero accesso ai contenuti multimediali già salvati su Android ed accedere ai file e ai documenti sincronizzati sulle cartelle cloud.

