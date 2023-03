Le Migliori Alternative a iCloud del 2023

iCloud è il punto di riferimento per tutti i possessori di iPhone, di iPad e altri dispositivi Mac che vogliono conservare le foto e i documenti personali, evitando così di perderli.

Ma iCloud non è l’unico servizio con queste funzionalità. Anzi, esistono sul mercato altri validi servizi in grado di offrire maggior spazio di archiviazione, un livello di sicurezza superiore e la possibilità di accedere ai propri file da qualsiasi device (inclusi i dispositivi Android).

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire da vicino tutte migliori alternative a iCloud, scegliendo quella più adatta alle nostre esigenze ed in grado di rimpiazzare iCloud come servizio di backup per le foto e per qualsiasi documento importante.

Cosa è iCloud e come funziona

iCloud è il servizio di cloud storage integrato in tutti i dispositivi Apple: possiamo trovarlo sugli iPhone ma è disponibile anche su iPad, su iMac e sui MacBook.

Permette di sincronizzare automaticamente le foto che scattiamo con la fotocamera, caricando tutti gli scatti in uno spazio cloud dedicato accessibile con le nostre credenziali ID Apple. In questo modo le nostre foto sono al sicuro, anche in caso di perdita, danneggiamento o furto dell’iPhone.

iCloud permette, inoltre, di sincronizzare anche altri dati e informazioni custodite sui nostri device: non solo foto, quindi, ma anche gli eventi segnati nel calendario, i contatti salvati nella rubrica, i messaggi, le impostazioni dell’iPhone, le note, i dati di salute, i segnalibri e le impostazioni di Safari, le password d’accesso ai siti, le email, i promemoria, le carte salvate nel Wallet, il backup completo del dispositivo Apple e molto altro ancora.

Tutte queste funzioni possono essere attivare aprendo l’app Impostazioni, portandoci nel percorso ID Apple -> iCloud e premendo su Mostra tutto: avremo così accesso a tutte le funzioni sincronizzabili con iCloud tramite il nostro account Apple.

Chi, invece, vuole salvare dei documenti personali può utilizzare l’app File ed aprire il percorso iCloud Drive, dove è possibile creare cartelle e salvare i file nel cloud per utilizzarli in un secondo momento su un altro dispositivo Apple (ma anche su PC Windows, grazie all’apposita app di iCloud per Windows).

iCloud però presenta anche dei difetti di cui tenere conto:

lo spazio d’archiviazione per l’account gratuito non è elevato (soli 5 GB);

la cifratura tra cloud e device Apple non è di tipo end-to-end (le chiavi di crittografia sono protette nei data center di Apple);

non è possibile accedere ufficialmente al cloud di Apple su dispositivi Android;

nell’account gratuito non è presente nessuna funzionalità per la condivisione con la famiglia o per la protezione delle informazioni scambiate.

Questi limiti sono sufficienti per spingere molti utenti Apple a cercare delle valide alternative a iCloud, puntando su servizi che garantiscano lo stesso livello di accessibilità ma che dispongano di più spazio, maggiore compatibilità e/o maggiore livello di sicurezza.

Le migliori alternative ad iCloud nel 2023

Se le caratteristiche di iCloud rappresentano un limite per le nostre esigenze, ci sono valide alternative da prendere in considerazione. Nei capitoli che seguono è possibile trovare i migliori servizi cloud integrabili su qualsiasi dispositivo Apple, così da poter sincronizzare le fotografie scattate con il cellulare e salvare i file personali su un servizio cloud più completo.

Tra i migliori servizi alternativi a iCloud è possibile provare pCloud, scaricabile direttamente dall’Apple App Store e disponibile anche su tutti gli altri dispositivi supportati.

Piano Costo Spazio archiviazione Base gratis fino a 10 GB Premium 49.99 € (annuale) / 199 € (a vita) 500 GB Premium Plus 99.99 € (annuale) / 399 € (a vita) 2 TB Custom 1199 € (a vita) 10 TB

pCloud offre fino a 10 GB di spazio gratuito, il doppio di quanto offerto da iCloud. Ma i vantaggi di questo servizio cloud non sono legati solo allo spazio di archiviazione: con pCloud è possibile beneficiare di una crittografia di livello militare, massimo rispetto della privacy (grazie all’applicazione delle leggi della privacy in vigore in Svizzera, sede del servizio) e la possibilità di scegliere server europei, conformi al GDPR in vigore nell’Unione Europea.

Dal punto di vista della funzionalità dell’app, segnaliamo i sistemi:

di backup automatico delle foto;

di condivisione rapido file e cartelle con qualsiasi persona;

di d’accesso offline ai file più importanti;

ai file più importanti; per liberare automaticamente spazio nella memoria interna (dopo aver effettuato un backup preventivo sul cloud);

di scansione di immagini con conversione in documenti.

⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile

Una funzionalità aggiuntiva è pCloud Crypto, che porta il livello di sicurezza ai massimi livelli: con questo servizio è possibile ottenere la cifratura lato client, così da custodire personalmente la chiave del proprio spazio cloud.

Con questo livello di cifratura attivo nemmeno i dipendenti di pCloud potranno mai accedere ai contenuti del proprio spazio: si dovrà conservare con cura la chiave di crittografia, l’unico modo per poter sempre accedere al proprio spazio cloud.

Pro Contro Pro 10 GB di spazio cloud gratuito

Massimo rispetto della privacy degli utenti

Abbonamenti una tantum (validi a vita)

Condivisione rapida file e cartelle

Accesso offline ai file importanti

Crittografia end-to-end lato client Contro pCloud Crypto è disponibile solo in abbonamento (con prova gratuita)

È necessario selezionare personalmente i server dell'Unione Europea

Dropbox

Tra i pionieri dei servizi cloud troviamo Dropbox, ancora oggi un valido servizio per chi vuole conservare foto, documenti e file importanti in uno spazio sicuro e semplice da gestire. L’app di Dropbox è scaricabile dall’Apple App Store ma è possibile integrare il servizio cloud su tutti i dispositivi supportati.

Piano Costo Spazio archiviazione BASIC Gratis 2 GB PLUS 11,99 €/mese 2 TB FAMILY 19,99 €/mese 2 TB (12 TB fino per 6 utenze)

Con l’app di Dropbox è possibile effettuare il backup automatico di foto e video, archiviare in maniera semplice e sicura foto e documenti e condividere cartelle e file con i parenti o con un gruppo di collaboratori.

Altre funzionalità degne di nota sono il sistema di scansione dei documenti (con archiviazione cloud) e accesso offline ai file salvati ed etichettati per essere sempre disponibili.

I limiti di Dropbox sono legati all’account gratuito: sono disponibili solo 2 GB di spazio cloud, un valore inferiore anche ad iCloud che obbliga gli utenti a valutare l’abbonamento dopo pochi mesi di utilizzo costante.

Pro Contro Pro Sincronizzazione efficace di foto e video

Condivisione rapida delle cartelle

Accesso offline ai file più importanti Contro Poco spazio a disposizione con l'account gratuito (2 GB)

Crittografia e privacy policy nella norma, senza rinforzi particolari

Google One

Tra i migliori servizi cloud che è possibile valutare come sostituto di iCloud su iPhone troviamo Google One, disponibile al download dall’Apple App Store e su tutte le piattaforme compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione Gratuito gratis fino a 15 GB Basic 1,99 €/mese 100 GB Standard 2,99 €/mese 200 GB Premium 9,99 €/mese 2 TB 10 TB 99,99 €/mese 10 TB 30 TB 299,99 €/mese 30 TB

Con Google One è possibile archiviare in tutta sicurezza i file e le cartelle personali, condividerli con amici e con colleghi ed ottenere la sincronizzazione offline dei documenti, il tutto condito da uno spazio cloud pari a 15 GB (condiviso, però, con tutti servizi Google utilizzati con lo stesso account).

Per poter sincronizzare le foto e i video salvati con il telefono è necessario utilizzare l’app Google Foto, che sfrutta lo stesso spazio di Drive ma fornisce un’altra interfaccia.

Pro Contro Pro Buona quantità di spazio cloud (15 GB)

Accesso offline a file e cartelle

Condivisione rapida tramite link dedicato

Sincronizzato con l'account Google Contro Necessita di un'app dedicata per la sincronizzazione di foto e video

Spazio cloud condiviso con tutti i servizi Google

Crittografia e privacy policy nella norma, senza rinforzi particolari

OneDrive

Chi utilizza molto i sistemi e le applicazioni prodotte da Microsoft (come Windows ed Office) può prendere in considerazione l’utilizzo di OneDrive come alternativa a iCloud. OneDrive è scaricabile gratuitamente dall’Apple App Store, è già integrato in Windows 11 e in Windows 10 e può essere aggiunto su praticamente qualsiasi dispositivo compatibile (inclusi i Mac).

Piano Costo Spazio archiviazione OneDrive Basic gratis fino a 5 GB Microsoft 365 Basic 2,00 €/mese 100 G Microsoft 365 Personal 7,00 €/mese 1 TB Microsoft 365 Family 10,00 €/mese 6 TB

Questo servizio cloud può gestire con facilità i documenti Office caricati sul cloud (con accesso alle web app di Office) e offre tutte le funzioni più richieste da chi usa il cloud per lavoro, come la scansione documenti immagine e la disponibilità dei file offline.

Dal punto di vista multimediale OneDrive offre la sincronizzazione automatica di foto e video realizzati con il telefono, ma paga pegno per la scarsa quantità di spazio cloud offerto per gli account Microsoft standard, pari a 5 GB (uguale ad iCloud).

Pro Contro Pro Integrazione totale con i sistemi operativi Windows 11/10

Accesso offline a file e cartelle

Condivisione rapida tramite link dedicato

Gestione file Office direttamente nel cloud Contro Spazio d'archiviazione gratuito standard (5 GB)

Spazio cloud condiviso con tutti i servizi Microsoft

Crittografia e privacy policy nella norma, senza rinforzi particolari

NordLocker

Un altro valido servizio cloud da provare è NordLocker, creato dai gestori di NordVPN, con un occhio di riguardo alla privacy dei file archiviati. NordLocker può essere aggiunto al nostro iPhone o iPad dall’Apple App Store ma è disponibile al download su tutti i dispositivi supportati.

Piano Costo Spazio archiviazione Started Gratis fino a 3 GB Personal 3,49 €/mese 500 GB Personal Plus 8,79 €/mese 2 TB

NordLocker deve il suo successo all’architettura zero-knowledge su cui è basata: tutte le comunicazioni sono cifrate con una crittografia di livello militare di tipo client, con le chiavi di cifratura custodite direttamente sul dispositivo configurato (e quindi nessun addetto NordLocker può vedere o visionare i file archiviati).

Al momento in cui scriviamo non offre funzionalità di sincronizzazione delle foto e dei video: di conseguenza, è necessario caricare manualmente le foto e i video che vogliamo salvare all’interno dello spazio cloud offerto da NordLocker.

Il servizio non è gratuito ma può essere provato gratuitamente con due diversi vantaggi per i clienti: nella versione Business possiamo provare NordLocker per 14 giorni senza impegno, mentre utilizzando la versione Personal avremo il rimborso totale entro 30 giorni dall’acquisto dell’abbonamento preferito.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Massimo rispetto della privacy degli utenti Contro Nessun piano gratuito

Nessuna sincronizzazione automatica di foto e video

InternXT

Per chi cerca un servizio cloud affidabile con tanto spazio d’archiviazione può valutare l’installazione di InternXT, disponibile direttamente dall’Apple App Store ed integrabile su tutti i dispositivi compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione 10 GB Gratis fino a 10 GB 20 GB 0,99 €/mese 20 GB 200 GB 4,49 €/mese 200 GB 2 TB 9,99 €/mese 2 TB

Con InternXT è possibile beneficiare di una connessione cifrata e sicura con cifratura end-to-end, condivisione avanzata protetta da password, backup sicuro delle foto e dei video e codice sorgente libero (liberamente analizzabile su GitHub).

Anche se poco noto, può essere un’ottima alternativa a iCloud grazie ai 10 GB di spazio cloud offerto a tutti i nuovi clienti.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end

Massima privacy con l'architettura zero-knowledge

10 GB di spazio cloud gratuito Contro Mancano funzionalità di collaborazione e produttività

Integrazione limitata con le app di terze parti

Sync.com

In ambito business è possibile sostituire efficacemente iCloud puntando su una soluzione completa come Sync.com, scaricabile gratuitamente dall’Apple App Store e su tutti i device compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione Free Gratis 5 GB Teams Standard 6 US$/mese 1 TB Solo Basic 8 US$/mese 2 TB Solo Professional 20 US$/mese 6 TB Teams Unlimited 15 US$/mese Illimitato

Questo servizio offre 5 GB di spazio cloud gratuito affiancati da un sistema di sincronizzazione in tempo reale delle cartelle e dei file, una crittografia end-to-end robusta, la possibilità di lavorare in cooperativa sullo stesso file o sulla stessa cartella e di salvare automaticamente le foto e i video realizzati con il nostro dispositivo mobile.

Con gli abbonamenti business si può personalizzare il brand delle cartelle e della piattaforma secondo le necessità dell’azienda e beneficiare di un account amministratore per gestire lo spazio di tutti gli utenti. Con l’abbonamento Teams Unlimited lo spazio disponibile per ogni membro del team è senza limiti.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Abbonamento Teams Unlimited con spazio senza limiti

Accesso offline a file e cartelle

Condivisione rapida Contro Spazio d'archiviazione gratuito standard (5 GB)

MEGA

Il servizio cloud con lo spazio di archiviazione cloud più grande è MEGA, che possiamo installare liberamente su iPhone ed iPad dall’Apple App Store, oltre che su tutte le piattaforme compatibili.

Piano Costo Spazio archiviazione Piano gratuito Gratis fino a 20 GB Piano Pro Lite 4,99 €/mese 400 GB Piano Pro I 9,99 €/mese 2 TB Piano Pro II 19,99 €/mese 8 TB Piano Pro III 29,99 €/mese 16 TB

Con MEGA possiamo beneficiare di 20 GB di spazio gratuito (incrementabile con il programma ad obiettivi) accompagnati dalla crittografia end-to-end lato client, sincronizzazione automatica delle foto e dei video, condivisione sicura e protetta delle cartelle e dei link collaborativi e chat cifrata (e non intercettabile).

Pro Contro Pro Ottimo spazio di archiviazione (20 GB)

Crittografia end-to-end lato client

Sincronizzazione foto e video

Chat sicura integrata Contro Collaborazione limitata dall'elevata sicurezza richiesta

Nessun supporto telefonico o live chat

Conclusioni

Anche se molti utenti preferiscono utilizzare comunque iCloud sul proprio iPhone o iPad, non è obbligatorio utilizzarlo per salvare i propri file personali o per sincronizzare le foto e i video realizzati sui dispositivi mobile.

Se abbiamo problemi di spazio con l’account Apple gratuito è possibile sostituire iCloud con pCloud (la scelta migliore anche dal punto di vista della privacy) oppure con Google Drive o MEGA, tutti ottimi servizi che dispongo di uno spazio d’archiviazione maggiorato (10, 15 o 20 GB) senza spendere nulla.

Se invece usiamo spesso PC con Windows 11 o Windows 10 installato può essere una buona scelta utilizzare OneDrive come sistema cloud, ma solo se abbiamo un abbonamento a Microsoft 365 già attivo a livello aziendale o universitario.

Per gli utenti che cercano la massima privacy e vogliono evitare che i file possano essere letti o intercettati da hacker (o da sistemi di sorveglianza globale) le uniche scelte sensate sono i servizi che supportano la crittografia end-to-end lato client ossia pCloud, NordLocker, Sync.com, InternXT e MEGA.

Se invece volessimo pagare per avere più spazio d’archiviazione (magari perché salviamo moltissime foto e video nel cloud) la scelta più sensata è sicuramente pCloud, che offre degli abbonamenti una tantum (cioè da pagare una sola volta) e validi tutta la vita al prezzo di 199€ (per 500 GB) e 399€ (per 2 TB).

Domande frequenti sulle alternative ad iCloud Quali sono le migliori alternative ad iCloud? Attualmente le migliori alternative ad iCloud su iPhone sono pCloud, MEGA e InternXT, che offrono la crittografia end-to-end di livello militare unito ad un ragguardevole quantità di spazio d’archiviazione (da 10 a 20 GB in base al servizio scelto). Esistono alternative ad iCloud gratis? Le alternative a iCloud gratis non mancano di certo: per la maggior parte dei servizi indicati nella guida è sufficiente creare un account per beneficiare del piano cloud gratuito, senza nessun costo aggiuntivo. Se cerchiamo i migliori servizi per spazio d’archiviazione i migliori sono MEGA e Google Drive, mentre per la massima sicurezza e rispetto della privacy consigliamo di puntare su pCloud, MEGA, NordLocker o InternXT. Quali sono le migliori applicazioni cloud? Le applicazioni cloud migliori sono quelle che riescono a rimpiazzare efficacemente la sincronizzazione di foto e video offerta da iCloud, oltre alla possibilità di salvare i file personali all’interno dello spazio offerto. Dei servizi elencati l’unico che non ha la sincronizzazione automatica delle foto e dei video è NordLocker, pensato più come sistema cloud tradizionale dove conservare i file da proteggere dall’accesso. Posso usare iCloud se non ho un prodotto Apple? Attualmente è possibile sincronizzare iCloud anche se non abbiamo un prodotto Apple, ma solo se si utilizza Windows 11 o Windows 10 come sistema operativo. In questo caso infatti Apple offre un client di sincronizzazione per accedere alle foto sincronizzate e ai file che abbiamo salvato sul cloud. Purtroppo iCloud non è accessibile da Android: chi dispone anche di un telefono o di un tablet Android deve per forza di cose puntare su un servizio cloud diverso da iCloud per poter accedere a tutti i file e alle foto sincronizzate su qualsiasi dispositivo effettuiamo l’accesso. Quali sono le alternative ad iCloud per Android? Se utilizziamo anche dei device Android per lavorare, studiare o per condividere i file la prima scelta è senza ombra di dubbio Google Drive, che è ben integrato nel sistema Android e può essere aggiunto facilmente sia su PC, su Mac e su iPhone/iPad. Per le foto e i video è necessario utilizzare un’altra app (Google Foto): questo potrebbe dar fastidio a chi vuole un’unica app per sostituire le funzioni di sincronizzazione di iCloud. Per questo motivo consigliamo di provare anche pCloud, MEGA o NordLocker come alternative a iCloud complete, sicure e rispettose della privacy dell’utente.

