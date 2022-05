Nonostante gli SSD stiano diventando sempre più popolari e performanti, gli hard disk interni continuano a difendersi in maniera adeguata, riuscendo tranquillamente a trovare spazio all’interno di tantissimi computer, fissi o portatili, in tutto il mondo. Ricordiamo infatti che un disco rigido interno risulta essere molto più economico (rispetto appunto agli SSD), ma ancora molto prestante sotto il punto di vista delle funzionalità. Il suo prezzo generalmente più basso è dovuto principalmente alla sua costruzione un po’ “datata” e che spesso, se messo sotto pressione, tende a fare più rumore del previsto. Tuttavia, per quanto riguarda le sue capacità in termini di archiviazione, storage interno e rapporto qualità prezzo, continuiamo a consigliarlo senza alcun tipo di problema.

Gli hard disk interni sono quindi dei dispositivi che vanno installati all’interno di un qualsiasi computer, fisso o portatile, anche se, in alcuni casi, risultano essere compatibili e particolarmente utili anche su dispositivi diversi, come ad esempio console di gioco, NAS e altro ancora. Il loro scopo principale è quello di porsi come memoria centrale e aumentare (o sostituire) lo storage interno e di renderlo ovviamente anche molto più affidabile e sicuro. In sostanza, si tratta di quella memoria di massa che da sempre siamo abituati ad utilizzare per contenere il sistema operativo e conservare file di qualsiasi tipo, inclusi: filmati, giochi, immagini, documenti, programmi e molto altro ancora.

Ogni computer, fisso o portatile che sia, dispone di serie di un disco rigido interno (oppure, in alcuni casi, di un SSD più moderno e prestante), ma spesso dotato di poca memoria e performance di base. Qualora siate quindi alla ricerca di un upgrade che riesca in qualche modo ad elevare le caratteristiche del proprio device, senza ricorrere all’uso di hard disk esterni, siete nel posto giusto, visto che oggi andremo ad elencare quelli che, secondo la nostra opinione, rappresentano i migliori hard disk interni disponibili per l’acquisto online.

Ovviamente andremo a considerare più nello specifico le caratteristiche più importanti e necessarie da conoscere (come ad esempio la capacità di storage, l’interfaccia, il fattore di forma, i giri al minuto e la rumorosità), così che tutti possiate in qualche modo riuscire a trovare il sistema di storage più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, proveremo a spaziare il più possibile tra le capacità di archiviazione (anche se la capacità minima consigliata è sempre e comunque di almeno 1 TB), in modo da variare anche nel prezzo e nelle performance generali. Fatte quindi le dovute premesse, partiamo subito con la nostra classifica.

Western Digital WD – Red Plus

Iniziamo subito con la nostra lista proponendo quello che può essere forse considerato il vero “top di gamma” di questo articolo. Si tratta infatti del Western Digital WD Red Plus con interfaccia SATA, dotato di una capacità di archiviazione di ben 4 TB (cache da 128 MB). Dispone di una forma base da 3,5 pollici ed è quindi compatibile con tutti i computer con supporto ai driver HDD. Le sue performance dipendono da una velocità di rotazione di ben 5400 giri al minuto, i quali possono arrivare ad esternare rumori fino a 25 dB di potenza. Prodotto sicuramente dedicato a chi è alla ricerca di tanta memoria di archiviazione e prestazioni elevate, sia su Mac che su PC Windows.

Western Digital WD Red Plus è disponibile su eBay al prezzo di 123,00 euro

Western Digital Purple

Restiamo ancora in casa Western Digital per discutere sul modello Purple con interfaccia SATA da 1 TB (cache da 64 MB). Si tratta sostanzialmente di un prodotto molto simile al precedente, con l’unica differenza data proprio dalla quantità di memoria a disposizione per l’archiviazione, e ovviamente anche dal prezzo più basso. Le sue caratteristiche principali sono quindi: fattore di forma da 3,5 pollici e velocità di rotazione di 5400 giri al minuto, con conseguente rumore massimo da 25 dB di potenza. Ovviamente, anche i questo caso, risulta essere compatibile sia con Mac che con PC Windows. Western Digital ha inoltre deciso di porre molta attenzione all’utilizzo di questa tipologia di device con i sistemi di video sorveglianza. Grazie infatti alla tecnologia integrata AllFrame, si riduce la perdita di fotogrammi e migliora la riproduzione multimediale. Inoltre, risulta essere anche bene ottimizzato per supportare fino a 32 videocamere di sicurezza in alta definizione. Indubbiamente consigliato anche a chi desidera appunto elevare le performance del proprio sistema di sicurezza domestico.

Western Digital Purple è disponibile su eBay al prezzo di 39,00 euro

Western Digital Blue

Chiudiamo con il catalogo di Western Digital con il prodotto probabilmente più popolare e acquistato al momento. Stiamo parlando del modello Blue con interfaccia SATA da 1 TB (cache da 64 MB). Per quanto il suddetto dispositivo possa sembrare simile al precedente, dispone in realtà di caratteristiche leggermente diverse, ma che potrebbero effettivamente risultare determinati nella scelta del modello da acquistare. Come avrete sicuramente capito, si tratta anche in questo caso di un hard disk interno con fattore di forma da 3,5 pollici, ma che stavolta può contare su performance più elevate, grazie ad una velocità di rotazione di ben 7200 giri al minuto. Ciò si traduce in una velocità maggiore, manche in maggiore rumorosità, soprattutto se sotto stress. La compatibilità rimane comunque molto ampia sia con Mac che con PC Windows. Ulteriore nota di merito: il monitoraggio continuo dello stato dell’unità tramite algoritmi avanzati (Data LifeGuard), così da riuscire a garantire costantemente un perfetto funzionamento.

Western Digital Blue è disponibile su eBay al prezzo di 37,99 euro

Seagate Barracuda

Tra i migliori hard disk interni per computer fissi o portatili non poteva mancare anche il Seagate Barracuda, disco rigido con interfaccia SATA e capacità di archiviazione da 1 TB (cache da 8 MB). Si tratta forse del miglior competitor del Western Digital Purple, ma con una differenza molto importante da tenere in considerazione: il suo fattore di forma da 2,5 pollici (anziché 3,5 pollici). Le sue dimensioni più contenute assicurano delle performance sicuramente più elevate, pur riuscendo ad occupare meno spazio all’interno del dispositivo. In particolare, ritorna una velocità di rotazione da ben 5400 giri al minuto, sufficientemente elevata per garantire prestazioni degne di nota e rumorosità non eccessiva. Da non sottovaluta anche tutti i vantaggi in termini di sicurezza dati dalla crittografia automatica e della tecnologia Instant Secure Erase della stessa Seagate. Il dispositivo è inoltre perfettamente compatibile sia con Mac che con PC Windows.

Seagate Barracuda è disponibile su eBay al prezzo di 39,99 euro

Toshiba hard disk interno

Infine, chiudiamo la nostra classifica dei migliori hard disk interni, analizzando il modello da 1 TB (cache da 32 MB) con interfaccia SATA di Toshiba. Il suddetto dispositivo viene anche spesso incluso di serie all’interno di PC fissi e portatili, poiché considerato molto affidabile e duraturo. Dispone di caratteristiche al centro tra quelle del Seagate Barracuda e del Western Digital Purple, ovvero: fattore di forma da 3,5 pollici e velocità di rotazione da 7200 giri al minuto. Ovviamente non ci sarà alcuno problema di compatibilità sia con Mac che con PC Windows.

L’hard disk interno di Toshiba è disponibile su eBay al prezzo di 41,99 euro