Le 10 migliori app di cloud storage per iPhone del 2023

I possessori di iPhone possono scegliere tra vari servizi cloud per salvare le foto o per conservare i documenti più importanti, ma sono in pochi ad offrire grande spazio di archiviazione, una cifratura avanzata dei dati conservati e accesso da qualsiasi dispositivo: sempre più spesso si deve rinunciare a qualcosa o bisogna per forza pagare per aver un servizio di qualità superiore.

Per chi non sapesse quale utilizzare, nei capitoli che seguono abbiamo raccolto tutti i pro e i contro dei servizi cloud più utilizzati su iOS, privilegiando i fornitori che uniscono un adeguato spazio di archiviazione con sistemi di sicurezza avanzati, oltre a rispettare la privacy degli utenti.

Le migliori App di Cloud storage per iPhone

Ci s0no svariati servizi cloud che è possibile installare su un iPhone; molti utenti partono con iCloud perché già presente all’interno del dispositivo ma, come vedremo più avanti, non è l’unico servizio a cui possiamo affidarci.

Prodotto Spazio File offline Funziona con Prezzo Spazio: fino a 10 TB File Offline: Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Prezzo mensile: da € 199 una tantum Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows , Mac , Android , iOS Prezzo mensile: da € 3,49 Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Mac , iOS Prezzo mensile: da € 0,99 Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows , iOS Prezzo mensile: da € 0,99 Vedi l'offerta Spazio: fino a 3 TB File Offline: Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Prezzo mensile: da € 11,99 Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows , Mac , Android , iOS Prezzo mensile: da € 1,99 Vedi l'offerta

1. pCloud

Il migliori servizio cloud che possiamo utilizzare su un dispositivo iOS è sicuramente pCloud, disponibile al download direttamente dall’Apple App Store.

pCloud fornisce a tutti i clienti 10 GB di spazio gratuito, privacy garantita (grazie all’applicazione della legge federale svizzera sulla protezione dei dati), sistema di cifratura avanzato, sistema di condivisione rapida dei file (per lavori condivisi o per condividere i momenti più belli), caricamento automatico delle fotografie e dei video realizzati sul telefono e un modulo per liberare spazio dalla memoria interna dell’iPhone.

Per chi cerca maggiore privacy può sottoscrivere pCloud Encryption, ottimo per conservare i file rendendoli totalmente inaccessibili a qualsiasi tipo di controllo: grazie ad esso, la chiave di cifratura è salvata direttamente sul dispositivo e nessuno può accedere ai file e alle cartelle custodite senza suddetta chiave (crittografia end-to-end lato client o E2EE).

Pro

Semplice da utilizzare

Server protetti e cifrati

Condivisione facile e sicura

Sincronizzazione foto e video Contro pCloud Encryption disponibile a pagamento

2. iCloud

Senza scaricare nulla è possibile salvare i file sul cloud utilizzando il servizio iCloud, disponibile per chiunque disponga di un ID Apple registrato sul device.

La versione gratuita di iCloud dispone di 5 GB di spazio d’archiviazione, sincronizzazione automatica delle foto e dei video, salvataggio dei dati personali (contatti, rubrica, messaggi, preferiti Safari etc.), sincronizzazione delle app presenti nel sistema, salvataggio del backup completo di iPhone e accesso da qualsiasi Mac o PC (tramite app dedicata).

Questo servizio offre una cifratura standard lato server: tutti i file sono accessibili dai server di Apple per chi conosce le credenziali (anche se è possibile attivare l’autenticazione a due fattori).

Pro

Semplice da utilizzare

Server protetti e cifrati

Condivisione facile e sicura

Sincronizzazione foto e video Contro pCloud Encryption disponibile a pagamento

3. NordLocker

Altro valido servizio cloud utilizzabile su iPhone è NordLocker, la cui app è disponibile dall’Apple App Store o come codice QR (da scansionare) sul sito ufficiale.

L’app sfrutta il sistema di cifratura già visto su NordVPN, il famoso servizio per creare connessioni VPN sicure e cifrate. NordLocker fornisce infatti una cifratura end-to-end di tipo “Zero-knowledge architecture", che permette di salvare la chiave di cifratura solo sui dispositivi personali e impedisce l’accesso a qualsiasi utente esterno (inclusi i tecnici di NordLocker).

La versione gratuita dell’app offre 3 GB di spazio d’archiviazione protetto, sistema di condivisione rapido e sicuro ma al momento non offre nessuna sincronizzazione automatica delle foto e dei video presenti sul telefono.

Pro Contro Pro Massimo rispetto della privacy

Cifratura end-to-end lato client

Condivisione sicura

Server con architettura Zero-knowledge Contro Sincronizzazione foto e video assente

3 GB di spazio d'archiviazione gratuito

Supporto via email per gli account gratuiti

4. InternXT

Chi utilizza spesso il cloud per salvare file e documenti riservati può prendere in considerazione l’app cloud InternXT, tra le migliori soluzioni con crittografia end-to-end.

InternXT dispone di uno spazio cloud gratuito da 10 GB, un sistema d’organizzazione file avanzato, un sistema di condivisione sicura dei file tramite password (con link URL e limiti personalizzabili), crittografia lato client e app di sincronizzazione per qualsiasi device noto.

Pro Contro Pro 10 GB di spazio d'archiviazione gratuito

Condivisione sicura tramite password

Sincronizzazione foto e video

Cifratura end-to-end lato client

Client per qualsiasi dispositivo (PC, Mac e Android) Contro Lacune sulle funzioni di collaborazione e produttività

Nessuna versione dei file

5. Google One

Chi utilizza già lo spazio di Google su un dispositivo Android o su PC può prendere in considerazione Google One, il servizio associato allo spazio cloud fornito a tutte le app dall’azienda (da Google Drive a Gmail, passando per Google Foto).

Google One fornisce 15 GB di spazio gratuito e dispone di una cifratura lato server (esattamente come iCloud). Tra le funzioni avanzate troviamo la sincronizzazione automatica delle foto e dei video (tramite app Google Foto), accesso ai file personali dall’app Google Drive, accesso ai file offline senza connessione e un sistema di condivisione efficiente e completo (con supporto alle modifiche dei documenti, grazie a Google Docs).

Pro Contro Pro 15 GB di spazio d'archiviazione gratuito

Sincronizzazione foto e video

Modifica dei documenti integrata

Condivisione sicura

Client per qualsiasi dispositivo (PC, Mac e Android) Contro App separate per cloud e sincronizzazione (Google Drive e Google Foto)

Crittografia semplice lato server

6. Dropbox

Tra le app cloud più famose in ambito business troviamo Dropbox, una delle prime app del suo genere e da molti anni un punto di riferimento del settore.

Dropbox offre un sistema di condivisione estremamente semplice ma completo, insieme alla sincronizzazione delle foto scattate, l’accesso ai file offline e sistema di scansione dei documenti e degli scontrini cartacei. La versione gratuita include solo 2 GB di spazio, spesso insufficienti per gli ambienti produttivi più avanzati, che devono quindi puntare subito su una delle soluzioni Professional offerte dall’azienda.

Pro Contro Pro Condivisione sicura

Scansione documenti cartacei in PDF

Sincronizzazione foto e video

Client per qualsiasi dispositivo (PC, Mac e Android) Contro Crittografia semplice lato server

2 GB di spazio d'archiviazione gratuito

7. MEGA

Per gli utenti che necessitano di molto spazio e massimo rispetto della privacy la risposta è MEGA, un servizio cloud ricco di funzioni.

Con MEGA è possibile beneficiare di 20 GB di spazio d’archiviazione gratuito, crittografia end-to-end lato client, server con architettura Zero-knowledge, sincronizzazione delle foto e dei video salvati in memoria, chat sicura integrata (con condivisione cifrata dei file), creazione di link pubblici (per condivisione rapida) e organizzazione dei file per categorie.

Pro Contro Pro 20 GB di spazio d'archiviazione gratuito

Sincronizzazione foto e video

Condivisione sicura

Client per qualsiasi dispositivo (PC, Mac e Android)

Cifratura end-to-end lato client

Server con architettura Zero-knowledge Contro Traffico dati limitato

Sistema di recupero password complesso

8. Box

In ambito business la migliore piattaforma cloud è senza ombra di dubbio Box, che fornisce strumenti di collaborazione, revisione e amministrazione avanzati.

Con Box è possibile usufruire dell’integrazione con altre app aziendali, cifratura dei file, modifica dell’accessibilità e dei permessi dei file (con funzionalità pensate per tutelare i file confidenziali), il tutto in uno spazio d’archiviazione gratuito di 10 GB facilmente incrementabili con abbonamenti singoli e aziendali.

Pro Contro Pro 10 GB di spazio d'archiviazione gratuito

Condivisione sicura

Gestione avanzata permessi file condivisi

Modifica dei documenti integrata Contro Crittografia semplice lato server

Lento con file di grandi dimensioni

9. Sync.com

Tra i servizi cloud che possiamo provare su iPhone troviamo anche Sync.com, ottimizzato per il lavoro da remoto e la condivisione dei file personali e dei documenti aziendali.

Con Sync.com è possibile sfruttare fino a 5 GB di spazio cloud gratuito, utilizzare il sistema d’organizzazione dei file e delle cartelle, usufruire della crittografia end-to-end lato client, scegliere quali file sincronizzare sul cloud, usufruire dei file offline (accessibili anche senza connessione ad Internet) e caricare automaticamente le foto e i video realizzati con le fotocamere presenti sull’iPhone.

Pro Contro Pro Condivisione sicura

Sincronizzazione foto e video

Client per qualsiasi dispositivo (PC, Mac e Android)

Cifratura end-to-end lato client

Server con architettura Zero-knowledge Contro 5 GB di spazio d'archiviazione gratuito

10. Icedrive

Per la massima sicurezza dei file salvati nel cloud è possibile affidarsi ad un servizio come Icedrive, che include una crittografia di livello militare di nuova generazione (basata sulla cifratura Twofish).

Su Icedrive troviamo la crittografia end-to-end lato client, server con architettura Zero-knowledge, fino a 10 GB di spazio d’archiviazione gratuito, sincronizzazione automatica delle foto e dei video, file condivisi con password e link di condivisione con timer (per condividere i file solo per un determinato periodo di tempo).

Pro Contro Pro 10 GB di spazio d'archiviazione gratuito

Server con architettura Zero-knowledge

Crittografia end-to-end lato client

Condivisione sicura tramite password Contro Assistenza clienti limitata

Scarsa integrazioni con app di terze parti

Come scegliere la miglior app Cloud per iPhone e iOS

Quando scegliamo un nuovo servizio cloud per il nostro iPhone è necessario sceglierne uno in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

spazio d’archiviazione esteso;

sicurezza dei dati custoditi nel cloud;

accesso sicuro e protetto (con autenticazione a due fattori);

condivisione dei file e sistema di collaborazione da remoto;

accesso ai file anche senza connessione ad Internet;

sincronizzazione automatica della galleria multimediale dell’iPhone (senza intervento dell’utente).

Attualmente sono davvero pochi i servizi che dispongono di tutte queste caratteristiche. Gli utenti particolarmente attendi all’aspetto privacy dei file devono valutare anche la tipologia di cifratura offerta dal servizio scelto.

Cifratura, privacy e sicurezza

Uno degli aspetti più sottovalutati dagli utenti è la crittografia offerta dai servizi cloud. Partendo dal presupposto che tutti offrono una cifratura base HTTPS (per evitare che qualcuno possa intercettare i file durante il transito via Internet), a far la differenza è la crittografia dello spazio cloud:

Crittografia lato server : la chiave di crittografia è conservata sui server dell’azienda e viene utilizzata anche per il recupero della password. In caso d’attacco hacker o di mandato giudiziario l’azienda rischia di dover esporre la chiave di crittografia, lasciando quindi libero accesso al nostro spazio cloud personale.

: la chiave di crittografia è conservata sui server dell’azienda e viene utilizzata anche per il recupero della password. In caso d’attacco hacker o di mandato giudiziario l’azienda rischia di dover esporre la chiave di crittografia, lasciando quindi libero accesso al nostro spazio cloud personale. Crittografia end-to-end lato client: in questo tipo di crittografia la chiave è conservata sui dispositivi associati, rendendo lo spazio cloud totalmente inaccessibile anche al fornitore del servizio (server con architettura a conoscenza zero). Il recupero della password può essere molto difficile, ma nessuno potrà mai sapere quali file custodiamo nel nostro spazio cloud.

Dei servizi citati nella guida quelli che attualmente offrono la crittografia end-to-end lato client sono pCloud (a pagamento), NordLocker, InternXT, MEGA, Sync.com e Icedrive.

Gli altri servizi cloud analizzati (iCloud, Google One, Box e Dropbox) forniscono solo la crittografia semplice lato server, con tutti i limiti lato sicurezza e privacy.

Conclusioni

Quando salviamo i file personali dell’iPhone sul cloud possiamo scegliere uno dei servizi citati in questa guida, scegliendo anche in base alle necessità. Chi necessita di tanto spazio d’archiviazione gratuito può prendere in considerazione MEGA e Google One, chi vuole invece una piattaforma cloud adatta per il business può dare uno sguardo a Dropbox, Box e Sync.com.

I servizi più sicuri e completi sotto tutti i punti di vista sono pCloud e MEGA, perché uniscono i vantaggi di uno spazio cloud di dimensioni ragguardevoli ai vantaggi della crittografia lato client, così da avere la certezza che nessun malintenzionato o nessuna agenzia di controllo possa scoprire quali file custodiamo sul nostro cloud.

Domande frequenti sulle App Cloud per iPhone Come fare il backup di foto iPhone su Cloud? Su iPhone possiamo utilizzare iCloud per un backup semplice ed immediato delle foto presenti nella galleria, senza dover scaricare altre app. Se lo spazio fornito da iCloud è poco vi consigliamo di provare subito MEGA, pCloud e Google One, che sono attualmente i servizi cloud con maggior spazio d’archiviazione (20 GB, 10 GB e 15 GB). Qual è la migliore App di Cloud storage per iPhone? La migliore app di cloud storage per iPhone è pCloud, grazie alle caratteristiche fornite già con il piano gratuito, oltre alla possibilità di passare in qualsiasi momento alla crittografia end-to-end. Chi vuole più spazio su pCloud può scegliere anche dei piani d’abbonamento a vita: paghi una sola volta e sei a posto per sempre, senza dover pagare piani mensili o annuali (comunque disponibili). Un’ottima alternativa a pCloud è MEGA, che offre gratuitamente più spazio e server con architettura Zero-knowledge. Esistono app di cloud per iPhone gratis? Tutti i servizi visti nei precedenti capitoli forniscono delle app gratuite fa usare su iPhone. Per accedere a questi servizi è necessario creare un account gratuito direttamente dall’app, fornendo poche informazioni (email e password). Dopo la creazione dell’account effettuiamo l’accesso e sfruttiamo lo spazio cloud a disposizione senza dover pagare nulla (a meno che non desideriamo più spazio o più funzioni).

