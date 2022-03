La smart home sta ormai prendendo sempre più piede, e con essa le molteplici soluzioni di illuminazione connessa con LED colorati o a diverse temperature di bianco. Fra gli utilizzi più suggestivi dell’illuminazione smart abbiamo anche la retroilluminazione a LED per TV, a partire da quelle che ci permettono di sincronizzare i colori dello schermo fino a quelle più economiche che invece mantengono un colore fisso o un’animazione predefinita. Ne abbiamo scelte cinque, vediamo di cosa si tratta.

Philips Hue

La prima soluzione che vediamo è decisamente la più costosa, ma indubbiamente quella più bella ed in grado di aggiungere qualcosa in più alla vostra TV. Collegando la Sync Box di Philips Hue ad una porta HDMI ed usando una striscia Hue Play Gradient possiamo replicare con precisione e con una latenza quasi nulla i colori visualizzati sullo schermo e provenienti da una delle 4 porte HDMI di ingresso, che si tratti di un film o di una sessione di gioco con la nostra console preferita. Per schermi più piccoli si può usare anche una coppia di Hue Play da posizionare ai lati del TV per un risultato molto simile. In ogni caso le lampade Hue sono famose per offrire una resa cromatica molto alta, oltre ad avere un'affidabilità ed una qualità costruttiva elevate. Se siete già utenti Philips Hue, o se pensate di implementare un sistema di illuminazione Hue in casa, allora non potete farvi mancare una Sync Box HDMI.

Acquista su Amazon.

Lytmi Neo 2.0

Una soluzione concettualmente simile a quella di Philips è la proposta di Lytmi, che con il suo nuovo box Neo 2.0 migliora le prestazioni del precedente. Con un prezzo di poco inferiore a quello della soluzione Hue abbiamo però solo una porta HDMI di ingresso, ed il WiFi supporta solo la banda a 2,4GHz. La resa cromatica della striscia posteriore è comunque di qualità apprezzabile, come anche la latenza che risulta sufficientemente ridotta.

Acquista su Amazon.

Govee Immersion

Idea diversa invece quella alla base di Govee Immersion, che acquisisce i colori visualizzati a schermo tramite una telecamerina posizionata sopra o sotto alla televisione, traspettendo poi le informazioni ad una striscia a LED dietro al TV. L’app di Govee ci permette di personalizzare molti parametri, così da scegliere il tipo di retroilluminazione in base alle immagini, modificando luminosità e saturazione fra le altre cose. Il vantaggio poi è di poter sincronizzare qualsiasi contenuto sia sullo schermo, senza bisogno di passare da una porta HDMI. Molto buone la resa cromatica e la latenza, e molto più basso il prezzo di vendita rispetto alle due soluzioni precedenti.

Acquista su Amazon.

Govee striscia per TV da 3 metri

Sempre da Govee abbiamo un’alternativa ancora più economica, che non si sincronizza con la immagini della TV ma che comunque mantiene la funzione di ridurre l’affaticamento della vista mentre si guarda la TV, soprattutto in ambienti poco illuminati. La striscia a LED è lunga 3 metri, e adatta a TV con dimensione fra i 46 e i 60 pollici. Possiamo scegliere una colorazione fissa, una scena animata predefinita, o avviare la sincronizzazione con l’audio circostante, ideale per feste in casa o per film musicali.

Acquista su Amazon.

UpHere RF1404

Per TV non molto grandi o per monitor PC possiamo considerare UpHere RF1404, composta da 4 segmenti già tagliati a misura per essere posizionati ai 4 lati dello schermo. L’alimentazione avviene tramite porta USB, quindi sarà sufficiente collegare il cavo ad una porta del TV o del monitor senza bisogno di usare altre prese elettriche. Per cambiare i colori abbiamo a disposizione un telecomando

Acquista su Amazon.