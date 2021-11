Tirare fuori dalla tasca lo smartphone per immortalare un panorama, una torta appena sfornata, un nuovo capo di abbigliamento, un incontro tra amici o qualsiasi altra scena di vita quotidiana, rappresenta un gesto ormai abitudinario per migliaia di persone. Tali scatti vengono scambiati ogni giorno, pressoché istantaneamente, attraverso social network e piattaforme di messaggistica, rendendo di fatto la comunicazione visiva lo strumento principale e più efficace con cui esprimersi e trasmettere in maniera incisiva le proprie emozioni.

Negli ultimi anni la tecnologia nel settore mobile ha compiuto passi da gigante, trasformando gli smartphone in dispositivi affidabili anche in campo fotografico e in grado di eseguire scatti di qualità in qualsiasi condizione. Tuttavia, se si desidera trasformare le proprie foto in piccoli capolavori, da mostrare con orgoglio a follower e amici, è possibile affidarsi ad una serie di applicazioni di foto editing.

Abbiamo selezionato in questa guida le migliori app gratuite, disponibili per sistemi Android e iOS, con cui modificare gli scatti in modo semplice e veloce, mettendo in gioco la creatività fra migliaia di funzioni tra le quali scegliere.

Snapseed

Snapseed è un editor per fotoritocco sviluppato da Google e disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Si tratta di una delle applicazioni più complete e versatili dal punto di vista delle funzionalità approdata sui dispositivi mobili, che consente di elaborare le immagini scattate con lo smartphone, compresi i file RAW, in pochi passaggi grazie ad un’interfaccia minimale e particolarmente intuitiva.

Una volta aperta l’app sul proprio device basterà scegliere dalla galleria la foto che si intende modificare e dare libero sfogo alla creatività. Snapseed include diversi livelli di modifica: il più immediato è raggiungibile attraverso il menù “Effetti” e permette di applicare alle foto una selezione di filtri preimpostati.

Per gli utenti più esperti nel menù “Strumenti” sono disponibili una serie di funzionalità che consentono, ad esempio, di calibrare i colori, ritagliare e ruotare l’immagine, bilanciare il bianco, aggiungere testo, applicare cornici e così via.

Dopo aver ottenuto l’effetto desiderato sarà sufficiente cliccare sul tasto “Esporta” per salvare tutte le modifiche oppure su “Condividi” per pubblicare direttamente sul social network preferito la propria opera d’arte fotografica.

Photoshop Express

Photoshop è uno dei software di editing foto tra i più popolari e utilizzati al mondo. Questa versione Express, realizzata appositamente per operare su smartphone, mette in campo tutta l’esperienza di Adobe nell’elaborazione delle immagini e consente, anche agli utenti meno esperti, di ottenere con pochi sforzi risultati eccellenti.

Partendo da uno scatto della galleria, Photoshop Express è in grado di applicare in modo istantaneo filtri ed effetti restituendo risultati sempre differenti e che sorprenderanno i propri follower sui social network.

L’editor dispone, inoltre, di una ricca sezione di strumenti professionali che permettono di correggere le imperfezioni del volto, modificare la prospettiva dello scatto, applicare filtri in alcune aree dell’immagine, aggiungere adesivi o testo. Tra le nuove funzioni compare anche la possibilità di creare collage, molto utile se si vogliono raggruppare in un’unica immagine più scatti.

YouCam Perfect: Editor Foto

Divertimento è la parola d’ordine di YouCam Perfect, app gratuita in grado di offrire oltre duecento filtri e altrettante animazioni da applicare alle foto con risultati sbalorditivi, e spesso buffi, che non lasceranno indifferenti gli amici sui social network.

Punto di forza di YouCam Perfect è la possibilità di creare delle GIF o brevi video partendo da uno scatto, da condividere sulle piattaforme preferite, con una sezione dedicata agli effetti animati in continuo aggiornamento. Non mancano le funzioni di fotoritocco classiche che permettono di intervenire su colori, luminosità, ombre e contrasto all’interno dell’immagine. Le funzioni extra tra cui spaziare sono davvero tante, compresa la possibilità di modificare la forma del volto o di dipingere sulla scena, per interminabili ore di svago.

I risultati ottenuti possono essere salvati direttamente in galleria o condivisi su piattaforme social e di messaggistica. Per quanto riguarda video e GIF, l’app dà la possibilità di esportare fino a un massimo di due contenuti al giorno nella versione free.

AirBrush – Editor di foto

Con AirBrush realizzare selfie da copertina è facile e divertente. L’applicazione consente di intervenire in modo accurato sulle diverse aree del volto correggendo eventuali difetti o modificando alcuni elementi a proprio piacimento. È possibile ingrandire il sorriso oppure gli occhi, rendere i denti più splendenti, eliminare brufoli e rughe, uniformare la lucentezza della pelle, applicare makeup o cambiare il colore dei capelli.

Gli effetti appariranno in modo del tutto naturale regalando alle immagini un aspetto professionale e non artefatto. AirBrush dispone inoltre di un’ampia selezione di filtri, aggiornata periodicamente, che è possibile applicare all’intera scena assieme ad alcuni pratici strumenti di editing utili per qualsiasi tipologia di scatto.

Tra le funzionalità extra figura la possibilità di eseguire dei selfie direttamente da app ai quali applicare in tempo reale uno dei filtri disponibili, così da essere subito pronti per un post sul social preferito.

Lumii

Lumii è un editor di foto gratuito che ha fatto della semplicità d’uso il suo punto di forza. L’applicazione presenta un’interfaccia intuitiva che consente anche agli utenti meno esperti di destreggiarsi subito tra le tante funzioni a disposizione. Personalizzazioni ed effetti tra i quali scegliere sono suddivisi per categoria così da renderne più semplice l’individuazione.

Lumii mette a disposizione anche una serie di strumenti avanzati come la possibilità di cambiare sfondo ad un ritratto, di applicare una serie di effetti bokeh, modificare saturazione, luminosità e tonalità. L’app consente di operare anche con file RAW oltre a memorizzare le preferenze dell’utente per le modifiche successive. A lavoro ultimato, il salvataggio avviene direttamente in galleria con un solo clic.

Pixlr

Divenuto famoso come uno degli editor di foto gratuiti online più intuitivi e funzionali, Pixlr ha sviluppato anche un’app per Android e iOS che mette a disposizione gli stessi strumenti per la modifica delle immagini direttamente da smartphone.

Interfaccia essenziale e funzionalità complete rendono Pixlr un affidabile strumento per personalizzare e rendere unico ogni scatto. Oltre agli strumenti classici di editing, che consentono di regolare le diverse impostazioni dell’immagine, è possibile divertirsi con una serie di sovrapposizioni che vanno dall’aurora boreale alle bandiere delle diverse nazioni.

Le combinazioni possibili sono oltre due milioni, ed è quindi davvero impossibile non trovare l’effetto più adatto alle proprie esigenze.

Picsart: Foto & Video Editor

Picsart costituisce un editor di foto progettato per creativi e appassionati di fotografia digitale ed è attualmente tra le applicazioni di fotoritocco gratuite più note e utilizzate su smartphone. Le funzioni a bordo spaziano dal semplice ridimensionamento dell’immagine e bilanciamento dei colori fino alla sovrapposizione di filtri ed effetti, al fine di creare una vera e propria opera d’arte digitale.

Cambiare radicalmente l’aspetto di una foto con Picsart è un’operazione tutto sommato semplice, basta affidarsi ai filtri preimpostati per trasformare un selfie in un dipinto a olio, un acquerello o un fumetto. Utilizzando il pennello è possibile disegnare direttamente sulla foto o applicare uno dei numerosi motivi disponibili.

Con Picsart si possono inoltre applicare adesivi, fumetti, cornici e testo alle immagini senza alcun limite alla propria creatività. I risultati possono essere salvati sul telefono, scegliendo il formato preferito, oppure condivisi sui social network più diffusi.

Prisma Photo Editor

Prisma Photo Editor si è imposta di diritto come app per il fotoritocco con una particolare propensione per l’arte pittorica. L’applicazione è difatti in grado di trasformare qualsiasi foto in un dipinto con risultati a dir poco straordinari. Ci sono oltre 500 stili con i quali cimentarsi e creare le proprie opere d’arte digitali, ai quali se ne aggiungono di nuovi ogni mese.

Prisma consente inoltre di regolare le diverse impostazioni delle immagini tra cui esposizione, luminosità, temperatura proprio come un classico editor di foto.

È possibile anche applicare una speciale cornice agli scatti così da rendere l’esperienza ancora più divertente. I risultati possono essere salvati in galleria o condivisi sulla piattaforma social che si predilige.

Gli smartphone migliori per foto al top

Lo smartphone rappresenta indubbiamente lo strumento prediletto da migliaia di utenti per scattare foto. Che si tratti di un tramonto, una cena romantica, un’espressione buffa del nostro amico a quattro zampe o la vista della città al calar della sera, lo smartphone è sempre pronto ad immortalare ciò che accade al di là del nostro sguardo. Proprio per questo una delle caratteristiche fondamentali per scegliere il device da acquistare è rappresentata dalla qualità del comparto fotografico a bordo.

Di seguito la nostra top 4 dei migliori dispositivi in circolazione equipaggiati con fotocamere dalle ottime performance.

L’ultimo iPhone 13 Pro ha a bordo tre sensori da 12MP, ognuno dei quali relegati ad una specifica funzione: teleobiettivo con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica dell’immagine, ultragrandangolare per foto panoramiche fino a 120°, grandangolare con apertura da ƒ/1.5 e stabilizzazione ottica su sensore, corredato da flash dual-LED. Frontalmente è presente una fotocamera da 12MP con tecnologia TrueDepth per selfie perfetti anche di sera.

Con Samsung S21 Ultra ogni foto diventa un piccolo capolavoro. A bordo si trovano ben quattro sensori: principale da 108MP con stabilizzazione ottica per foto ultra nitide, teleobiettivo da 10MP con zoom 3x, secondo teleobiettivo da 10MP con ottica periscopica e zoom 10x, grandangolare da 12MP. Frontalmente è presente un sensore da 40MP che consente di scattare selfie, anche di gruppo, con il massimo della precisione.

Di diritto in questa top 4 anche l’Oppo Find X3 Pro, che sotto un set fotografico minimale nasconde quattro sensori ben calibrati che promettono di realizzare foto a 10 bit. A bordo troviamo: sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, ultrawide con campo visivo a 110° da 50MP, teleobiettivo da 13MP con zoom ottico 2x e un piccolo sensore dedicato alle macro da 3MP attraverso il quale è possibile fare ingrandimenti fino a 60x. Frontalmente è invece presente una fotocamera da 32MP.

Immancabile nella lista dei migliori smartphone per eseguire ottime foto anche Xiaomi Mi 11 Ultra. Il comparto fotografico è così equipaggiato: sensore principale dual pixel da 50MP con stabilizzazione ottica, teleobiettivo con ottica periscopica da 48MP e zoom ottico 5x, ultragrandangolare con campo visivo da 128° da 48MP. Frontalmente Xiaomi propone una fotocamera da 20MP.