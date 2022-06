I nuovi smartphone stanno diventando sempre più performanti a discapito del consumo di energia, di conseguenza i costruttori aumentano la loro capacità per mantenere una sufficiente autonomia. Ma quali dispositivi possono davvero vantarsi di offrire la migliore durata della batteria per smartphone? Nel nostro test miglior smartphone batteria, abbiamo analizzato la durata della batteria di diversi smartphone facendoli navigare continuamente sul Web tramite LTE e con luminosità del display al massimo, fino al loro spegnimento per mancanza di energia. Ecco tutti i migliori smartphone batteria dalla lunga durata che abbiamo testato ultimamente.

Migliori smartphone per batteria di lunga durata (fascia alta)

Per facilitare la lettura e indirizzare subito l’utente nella sezione più adeguata, abbiamo deciso di suddividere la guida in tre fasce di prezzo diverse: alta, media e bassa. Partiamo subito con la prima delle tre.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro è l’ultimo arrivato nella famiglia di una delle compagnie tecnologiche cinesi più famose al mondo. La variante Pro si presenta infatti come uno smartphone dalle prestazioni molto elevate, poiché in grado di contare su ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria dedicata all’archiviazione. Il processore interno è lo Snapdragon 8 Gen 1, perfetto per gestire al meglio il display AMOLED a 120 Hz da 6,72 pollici e la tripla camera con moduli da 50 MP. La batteria è da 4600 mAh, che potrebbero effettivamente sembrare pochi, ma riescono comunque a garantire più di una giornata di utilizzo senza alcun tipo di problema. In più, non manca la tecnologia HyperCharge, la quale offre una velocità di ricarica fino a 120 W di potenza.

Xiaomi 12 Pro è disponibile su Amazon a 949,9 euro

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

Apple ha fatto davvero un ottimo lavoro sulla batteria con i suoi nuovissimi top di gamma. Abbiamo deciso di parlarne insieme poiché rappresentano sostanzialmente lo stesso dispositivo, con l’unica differenza data dalla dimensione del display: 6,1 pollici e 6,7 pollici. La caratteristica principale di questi smartphone con batteria lunga durata è ovviamente da ricercare nel comparto fotografico di alto livello, in grado di scattare foto e registrare video approfittando di: con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non abbiamo dati ufficiali sulla grandezza della batteria, poiché Apple non ne fa mai riferimento, ma con i nostri test siamo riusciti a superare una giornata di utilizzo.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono disponibili su Amazon a 1175,5 euro

ASUS ROG Phone 5

Tra gli smartphone smartphone con batteria lunga durata non poteva ovviamente mancare anche l’ASUS ROG Phone 5, ovvero uno degli ultimi “gaming phone” presentati da ASUS. Come sicuramente immaginerete, si tratta di un dispositivo che punta tutto sull’esperienza di gioco, che richiedere tantissima RAM, molta capacità di archiviazione e sicuramente anche una batteria molto prestante. Possiamo quindi tranquillamente affermare che tutte e tre le caratteristiche sono state curate in maniera ottimale. Sotto la scocca troviamo infatti ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per l’archiviazione, il tutto alimentato da un’incredibile batteria da 6000 mAh, dalla durata variabile a seconda dell’attività di gioco.

ASUS ROG Phone 5 è disponibile su Amazon a 949,00 euro

OnePlus 10 Pro 5G

Eccoci adesso arrivati alla proposta di OnePlus, ovvero il modello di punta 10 Pro in versione 5G. Si tratta di un device completo sotto ogni punto di vista: 12 GB di RAM, 256 GB di memoria di archiviazione, fotocamera Hasselbad di seconda generazione da 48 MP, display AMOLED da 6,7 pollici in QHD+ a 120 Hz e processore Snapdragon 8 Gen 1 con supporto alla connessione 5G. La batteria in grado di gestire tutto ciò è da ben 5000 mAh, la più grande mai utilizzata da OnePlus, con supporto a SUPERVOOC 80 W e AIRVOOC 50 W, in grado di offrire diverse ore di utilizzo con una sola ricarica da 15 minuti.

OnePlus 10 Pro 5G è disponibile su Amazon a 999,00 euro

Migliori smartphone per batteria di lunga durata (fascia media)

Scendiamo un po’ con i prezzi per trattare quelli che possono essere considerati i migliori smartphone per batteria di lunga durata nella fascia media del mercato.

POCO X4 Pro 5G

Come sicuramente saprete, POCO è il “sottobrand” di Xiaomi, creato per cercare di offrire il meglio della tecnologia a basso costo. Il modello X4 Pro 5G riesce senza dubbio ad inglobare alcune delle migliori componenti hardware attualmente sul mercato, pur non superando la soglia dei 400 euro. Particolare attenzione sull’autonomia, basata su una batteria da 5000 mAh che assicura più di una giornata di utilizzo. Tra le altre caratteristiche troviamo: display AMOLED da 6,67 pollici, 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, processore Snapdragon 695, e tripla fotocamera da 108 MP.

POCO X4 Pro 5G è disponibile su Amazon a 319,9 euro

OPPO Find X3 Lite

Sulla fascia media del mercato degli smartphone sono indubbiamente le compagnie cinesi a prevalere su tutti. Anche OPPO infatti, riesce a proporre sempre dispositivi dotati di un ottimo rapporto qualità prezzo, riuscendo a proporre anche linee estetiche particolari e uniche. Tuttavia, in questo frangente vogliamo riportare il modello Find X3 Lite, poiché molto bilanciato dal punto di vista dei consumi energetici. La sua batteria è infatti da 4400 mAh, perfetta per gestire il display da 6,43 pollici, il processore Snapdragon 765G con connettività 5G, sistema a quattro fotocamere da 64 MP, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OPPO Find X3 Lite è disponibile su Amazon a 317,00 euro

OnePlus Nord 2 5G

Le due versioni della linea Nord di OnePlus sono state molto apprezzate dal pubblico, soprattutto con il secondo modello, che propone caratteristiche tecniche di alto livello, pur riuscendo a gestire tutto con una batteria dalla lunga durata. Quest’ultima è infatti da 4500 mAh e supporta la ricarica Warp Charge 65W, in grado di offrire una giornata di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica. In più, in soli 30 minuti si raggiungerà la ricarica completa al 100%. La suddetta batteria basterà poi per gestire senza problemi 8 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione e anche la tripla fotocamera con intelligenza artificiale da ben 50 MP.

OnePlus Nord 2 5G è disponibile su Amazon a 347,09 euro

Samsung Galaxy M32

Chiudiamo infine la fascia media del mercato con un ottimo smartphone con batteria lunga durata di Samsung. Stiamo parlando del modello Galaxy M32, dotato di una batteria da ben 5000 mAh. Quest’ultima infatti, si ritrova a gestire un sistema hardware meno efficiente rispetto ai modelli visti in precedenza, restituendo quindi ottimi risultati in termini di autonomia. Sotto la scocca troviamo infatti: display AMOLED da 6,4 pollici, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione e sistema di fotocamere a 64 MP. Da non sottovalutare anche la ricarica della batteria Ultra-Rapida fino a 25 W di potenza.

Samsung Galaxy M32 è disponibile su Amazon a 269,99 euro

Migliori smartphone per batteria di lunga durata economici (fascia bassa)

E infine, scendiamo anche sotto la soglia dei 200 euro per proporre i migliori smartphone per batteria di lunga durata economici attualmente disponibili sul mercato. Tra i brand consigliati in questa categoria: Samsung, Xiaomi e Realme.

Samsung Galaxy M22

Il Samsung Galaxy M22 è sostanzialmente il fratello minore dell M32 visto in precedenza. Entrambi sono infatti caratterizzati dallo stesso design e dalla stessa dimensione del display: 6,4 pollici di diagonale. Il Galaxy M22 però, disponendo di caratteristiche tecniche meno prestanti, può contare su un prezzo di vendita più concorrenziale. Sotto la scocca troviamo infatti 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e quadrupla fotocamera da 64 MP. Nulla di diverso invece dal punto di vista dell’autonomia, poiché la grandezza della batteria rimane da ben 5ooo mAh.

Samsung Galaxy M22 è disponibile su Amazon a 229,99 euro

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Lo Xiaomi Redmi Note 10 è uno degli smartphone più economici e dotati di sistema 5G attualmente sul mercato. Quest’ultimo è infatti dedicato a tutti coloro che cercano la tecnologia più moderna, senza necessariamente dover spendere tantissimo. In più, sotto i 200 euro, ci si porterà a casa un dispositivo ottimo anche dal punto di vista dell’autonomia, grazie alla batteria da ben 5000 mAh. Questa dovrà infatti gestire “solo” 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, proponendo quindi performance di durata ad alto livello.

Xiaomi Redmi Note 10 5G è disponibile su Amazon a 160,9 euro

Realme Narzo 30 5G

Concludiamo infine con quello che può essere tranquillamente considerato il miglior smartphone con batteria lunga durata della fascia bassa, soprattutto per il suo rapporto qualità prezzo. Il Realme Narzo 30 5G non supera infatti i 200 euro, ma può allo stesso tempo contare su una scheda tecnica decisamente interessante: sistema di antenne 5G, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera da 48 MP e display a 90 Hz da 6,5 pollici. La batteria è invece da 5000 mAh, con supporto anche alla ricarica Fast Charge a 18 W di potenza. Insomma, un dispositivo completo sotto ogni punto di vista e dotato anche di un design unico e molto particolare.

Realme Narzo 30 5G è disponibile su Amazon a 196,17 euro

Considerazioni conclusive

Ad oggi non siamo forse ancora riusciti ad assemblare il cellulare perfetto, ma possiamo tranquillamente dire che gli smartphone con batteria a lunga durata esistono e possono essere acquistati anche a prezzi assolutamente concorrenziali. In questa guida abbiamo infatti deciso di suddividere il tutto per fascia di mercato, così che chiunque potesse orientarsi meglio tra i tanti dispositivi proposti. In realtà esistono anche altri device in grado di offrire prestazioni energetiche di buon livello, ma noi ci siamo limitati a proporre solo i migliori, in modo che possiate puntare l’attenzione solo sul meglio che attualmente il mercato è in grado di offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.