In questa guida sui migliori tablet sul mercato ti parleremo soprattutto dei modelli offerti da Lenovo, Huawei, Samsung e altri, elencandoti i punti di forza di ogni singolo prodotto e i pro e contro che devi tenere in considerazione prima dell'acquisto.

Se stai pensando di acquistare un tablet, sappi che su Amazon è pieno di ottimi prodotti ad un prezzo davvero contenuto in relazione alla qualità costruttiva e informatica offerti. Con un tablet di ultima generazione puoi svolgere diverse attività con la stessa comodità di un compute, dato lo schermo molto più grande di un semplice smartphone, senza l'ingombro di un computer portatile o la necessità di essere a casa e possedere un monitor.

Sebbene oggi il mercato sia pieno di prodotti di tante marche, capacità e dimensioni diverse, questa varietà non deve spaventare ma essere un aiuto per selezione i migliori.

Ricorda che andare sempre al risparmio in questo settore non è una buona idea perché la tecnologia si svaluta presto e le funzionalità mancanti, che avresti potuto acquistare per pochi euro in più, potresti rimpiangerle dopo solo pochi mesi o anni, senza poi poter mettere una pezza, dovendo necessariamente andare ad acquistare un prodotto nuovo.

Per questo motivo, i tablet migliori presenti sul mercato sono quelli che offrono uno schermo luminoso e grande, con funzioni di connettività essenziali quali la connessione Wi-Fi, dati se possibile, bluetooth e così via. Inoltre, devono avere una batteria capiente che ti regali molte ore di autonomia e una memoria di archiviazione che ti permetta di contenere tutti i dati di cui hai bisogno senza ricorrere a sacrifici o a dover scegliere di cancellare file come foto o video, in molti casi preziosi ricordi di cui privarsi per una questione di limite di memoria è davvero un peccato.

Per questo motivo abbiamo selezionato i seguenti prodotti come i migliori tablet acquistabili su Amazon e di cui sicuramente non potrai mai pentirti di avere acquistato. Il colosso cinese dell'elettronica di consumo punta ormai forte su tablet, pc portatili offrendo prodotti di qualità ad un prezzo contenuto.

Lenovo Tab M10

E' il caso del Lenovo Tab M10 di seconda generazione in vendita la versione da 64GB espandibile tramite micro sd fino ad 1TB di archiviazione totale, in cui immagazzinare tutti i dati e le foto che si vogliono senza pericolo di restare senza memoria.

Il tablet Lenovo M10 di seconda generazione è dotato di un display Full HD con uno chassis in metallo liscio che ha un rapporto superficie-display pari al 90% per limitare al massimo la cornice e massimizzare colori e visuale. La scheda tecnica del Lenovo M10 prevede uno storage di 64MB completamente espandibile in formato exFAT fino a 1TB.

A muovere il funzionamento della macchina è un processore MediaTek Helio P22T a otto core con una velocità di funzionamento fino a 2,3GHz che ha fatto ottimi punteggi nello speed test e nelle comparative con altri processori di fascia simile, risultando molto veloce sia durante un utilizzo intensivo che un uso più soft come quello della navigazione e della visualizzazione di foto o video: il merito è anche della RAM da 4GB installata nella scheda madre, di formato LPDR4X che garantisce velocità, silenziosità e prestazioni.

Il Lenovo Tab M10 di seconda generazione può essere utilizzato anche con la rete mobile vista la presenza di una scheda sim per i dati mentre, a casa o in ufficio, è possibile collegarsi ad internet anche tramite il modulo Wi-Fi 6 e altri strumenti di connettività come Bluetooth. Il sonoro è riprodotto tramite le casse integrate che sfruttano la tecnologia Dolby Atmos garantendo una riproduzione sonora di alto livello, come di una cassa professionale

A muovere il Tablet di Lenovo è Android, aggiornabile ad oggi fino alla versione 10, consentendo dunque una grande varietà e compatibilità con molti degli applicativi presenti sul mercato: puoi installare app, giochi e applicazioni per lavorare gestendole facilmente. Per finire, Lenovo M10 di seconda generazione possiede due fotocamere, una posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, per garantirti foto in buona risoluzione in ogni momento.

La batteria da 5000mAh conclude il quadro di un dispositivo davvero interessante venduto a basso costo, solo 179 euro

Feonal Tablet

I prodotti di Feonal sono entrati nel mercato dell'elettronica di consumo come quei classici tablet che tutti reputano davvero molto economici e poco duraturi, tuttavia si sono imposti con grande personalità grazie allo studio ingegneristico che c'è dietro e alla loro grande versatilità, fattori che rendono il Feonal Tablet un vero e proprio avversario di modelli e marche più blasonate. La bontà e la validità di questi strumenti tecnologici è attestata dal gran numero di recensioni positive presenti su Amazon e su internet, eccoti dunque la scheda tecnica.

Il Tablet Feonal è mosso dal sistema operativo Android 10, il che regala a questo strumento una grande versatilità: supporta il pieno accesso al Play Store e permette di installare app e giochi di ogni genere. I 4GB di ram e una memoria interna pari a 128Gb garantiscono velocità nell'esecuzione di applicazioni in multitasking e uno spazio di archiviazione in cui inserire foto, documenti, audio e altri documenti importanti. A finire questi dati da nerd, Feonal è dotato di un processore octa core che viaggia a 1,65Ghz per garantire velocità di elaborazione dei dati e nessun intoppo durante la navigazione nei menu e nelle applicazioni, la quale risulta sempre solida e mai rallentata.

Sul fronte della connettività naturalmente non mancano i classici aspetti come Wi-fi 6 che garantisce connessione veloce, Bluetooth 4.0 e presa usb-c per caricare la batteria da 6000mAh, che garantisce un'autonomia da più di 7 ore, in poco tempo. Presente anche il modulo LTE per inserire una scheda sim e permettere di effettuare chiamate, collegarsi ad internet tramite dati mobili o semplicemente installare Whatsapp con una velocità massima fino al 4G, lo standard indispensabile per poter lavorare velocemente.

Feonal Tablet è disponibile in vendita su Amazon nel modello molto conveniente con 128GB di memoria flash per archiviare i tuoi dati a soli 159,99 euro

Una vera e propria bomba conveniente a questo prezzo che non puoi lasciarti scappare, è uno dei migliori tablet in fascia economica.

Samsung Tab A7

Samsung è stata una delle aziende pioniere nel mercato dei daily tablet e, anche oggi, i suoi modelli sono altissimo livello. Un altro tra i migliori tablet scelti è il Samsung Tab A7 è un dispositivo valido e funzionale che puoi essere acquistato a occhi chiusi da chiunque per via della sua grande ingegnerizzazione informatica e tecnica che lo rende perfetto sia per un utilizzo giornaliero e frivolo che per uno lavorativo intensivo.

La scheda tecnica del Samsung Tab A7 presente un display WYXGA+ – una tecnologia proprietaria della multinazionale sudcoreana, con una risoluzione 2000×1200 pixel e un rapporto da 16:10 per garantire angolo di visione fuori dal comune. Il vetro di cui è composta la parte iniziale del tablet è di ottima fattura e la cornice di soli 7mm con scocca in metallo lo rende portatile e fruibile anche in viaggio.

Il sistema operativo Android 11, aggiornabile all'ultima versione disponibile sul mercato, è gestito perfettamente dal processore Kryo 260 silver, che viaggia alla velocità di 1.8 Ghz grazie al chipset Snapdragon 662 di qualcomm, uno degli ultimi ritrovati dell'azienda cinese. La ram da 3GB consente il multitasking di molte applicazioni che possono essere installate facilmente all'interno di una memoria da 32GB espandibile con scheda microsd ad alta velocità.

Sul fronte della connettività, Samsung Tab A7 possiede il modulo Wi-fi, connessione dati, gps e bluetooth. Inoltre è presente uno slot per la sim per chiamate e messaggistica istantanea. Il tablet ha inoltre una doppia fotocamera, una interna e l'altra esterna, dalla capacità massima di 8 e 5MP che grazie alle lenti di qualità Zeiss forniscono una buona soluzione nel caso si rendano necessari scatti d'urgenza oppure l'effettuazione di video chiamate. Insomma, un tablet davvero interessante in relazione al suo rapporto qualità-prezzo.

Acquistare un Samsung Tab A7 su Amazon è una buona idea per tutti coloro vogliano un prodotto di qualità che garantisca velocità, funzionalità e versatilità in tutti gli ambiti di vita, da quello lavorativo a quello giornaliero. Il sapiente mix di connettività, funzioni e design lo rendono uno dei migliori tablet che puoi acquistare a occhi chiusi, soprattutto con il prezzo di 179 euro e le spedizioni veloci di Amazon.

Blackview Tab 8

Blackview è un tablet cinese che non ha niente da invidiare ai marchi più famosi vista la bontà della componentistica interna. L'azienda ha deciso di puntare sull'innovazione tecnologica per far fronte alla potenza economica di altre marche e il risultato è sorprendentemente funzionale.

Il tablet Blackview Tab 8 è molto apprezzato dagli acquirenti visto il numero di recensioni positive. Il sistema operativo Android 10 permette di sperimentare e utilizzare qualsiasi tipo di app, anche quelle fotografiche vista la presenza di due fotocamere da 13 e 5 MP, presenti interamente ed esternamente per fare video chiamate e foto all'occorrenza.

Sul fronte tecnico, Blackview tab 8 monta un processore qualcomm con gpu adreno dalla frequenza massima di 1,6Ghz con 4Gb di ram e 64Gb di memoria interna per l'archiviazione di programmi, foto e video oltre che di documenti. Se hai bisogno di più spazio per salvare i tuoi file puoi inserire una micro sd ad alta velocità fino a 128 gb: in sostanza questo dispositivo può diventare un vero e proprio archivio portatile per ogni tua esigenza.

Il display, garantito da un vetro di ottima qualità con tecnologia Gorilla anti graffio, permette la visualizzazione in full hd per una contata totale di 1920x1200pixel che, vista anche la poca cornice, è davvero sorprendente. La dimensione totale è di 10.1 pollici che grazie alla batteria davvero generosa, pari a 6850 mAh, permette un'autonomia che non ha pari nella stessa fascia di prezzo. Infine, la connettività bluetooth e wifi lo rende idoneo a collegare dispositivi di ogni genere come tastiere, cuffie e altri, trasformandolo in una vera e propria suite di lavoro portatile.

Blackbiew Tab 8 è indicato per tutti, dai lavoratori agli utenti che cercano un centro multimediale portatile dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tienilo in considerazione fra i migliori tablet, vista anche la possibilità di inserire una sim e trasformarlo in un telefono, idoneo alla connessione internet 4G. Al costo di solo 171,99 euro con spedizione gratuita eseguita da Amazon, il tablet diventa veramente un best buy di cui è difficile fare a meno.

Huawei T5 Mediapad

Huawei continua a far parlare di sé nel mercato smart con i suoi pc e telefoni. Con l'uscita del Huawei T5 Mediapad, il colosso cinese cerca di prendersi anche il settore dei tablet consumer con una proposta davvero allettante, con la seguente scheda tecnica.

Il display da 10.1 pollici racchiuso da un ottimo vetro anti graffio ha una risoluzione full hd a 224PPI con colori di qualità per visualizzare foto, video o durante le video chiamate.

Sul fronte tecnico, Huawei si affida ormai da tempo a HiSilicon per i processori dei suoi device: in questo caso è presente un cortex A5 octa core con velocità impressionante di 2.36Ghz a garantire multi tasking e velocità di elaborazioni: il sistema operativo installato, Androd 11, è infatti sempre rapido e non si impalla mai. La ram è di 3 gb e la memoria di archiviazione da 32 Gb, passibile di espansione tramite micro sd ad alta velocità.

Per quanto riguarda la connettività di Huawei Mediapad, questo è in linea con tutti gli standard minimi richiesti oggi: è presente modulo Wi-fi, bluetooth e gps. Inoltre è possibile inserire una scheda sim per effettuare chiamate o collegarsi alla rete mobile fino a velocità 4G per scaricare, chiamare e massaggiare. Con le ottime fotocamere di cui è dotato il prodotto, infatti, le video chiamate sono di qualità superiore e il microfono e gli altoparlanti integrati permettono una riproduzione di livello del suono e della voce; a sorreggere tutto una batteria che garantisce un giorno di autonomia e la ricarica rapida, per non restare mai senza nel momento del bisogno.

La migliore soluzione per i tablet portatili del marchio cinese è sintetizzata da Huawei T5 mediapad: piccolo, potente, funzionale e versatile oltre che molto bello. La carrellata di funzioni esclusive del prodotto e la ormai assodata qualità costruttiva lo rendono perfetto per chi cerca un dispositivo da utilizzare ogni giorno in maniera diversa senza avere a che fare con rallentamenti, problemi o incompatibilità di ogni sorta.

Il prezzo di 175 euro infine, è la coronazione di un'offerta davvero allettante che devi tenere in considerazione per scegliere tra i migliori tablet in commercio.