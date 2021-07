Bitpanda, piattaforma d’investimento ed exchange di criptovalute tra i più importanti in Europa, offre una interessante funzionalità: Bitpanda Savings. Un ulteriore tassello al suo già ricco mosaico di servizi e prestazioni.

Ma cos’è Bitpanda Savings? Come funziona ? Conviene usare Bitpanda Savings? Scopriamolo in questa recensione del servizio.

Bitpanda Savings cos’è

Il servizio consente di acquistare in modo semplice e sicuro e risorse digitali, ma anche indici di criptovalute e azioni frazionarie. Il tutto, senza la necessità di dover utilizzare un procedimento standard manuale.

Infatti, l’utente dovrà semplicemente scegliere l'ora e la data nelle quali vuole acquistare una certa criptovaluta o altro genere di asset. La piattaforma si occuperà di tutto il resto.

In poche parole, si andrà a creare un piano di risparmio automatizzato e ricorrente, sincronizzato su base settimanale, bisettimanale o mensile, con la possibilitá di selezionare anche il giorno e l’orario del trasferimento.

A titolo di esempio, l’utente sceglierà di comprare Bitcoin ogni lunedì alle 12:00. Così come di farlo due volte alla settimana o mensilmente . Sempre a seconda delle proprie necessità e possibilità. Proprio grazie al fatto che Bitpanda viene totalmente incontro alle esigenze personali di ciascun utente.

Bitpanda Savings come funziona

Come anticipato nel paragrafo precedente, puoi creare un tuo piano di risparmio sui seguenti asset:

criptovalute

metalli

indici di criptovalute

azioni frazionate

ETF

Gli strumenti di deposito e prelievo che puoi utilizzare sono:

Addebito diretto SEPA su un conto bancario italiano

Carta di credito e carte di debito Visa

Carta di credito e carte di debito MasterCard

Ricorda poi che, dopo il primo acquisto, gli acquisti ricorrenti saranno eseguiti in modo automatico. Sempre ovviamente rispettando la cadenza temporale da te prescelta. Ovvero:

settimanale

bisettimanale

mensile

Sarai tu, come anticipato in precedenza, a scegliere ora e giorno. Altro vantaggio di è che hai anche facoltà di impostare più piani di risparmio per la stessa tipologia di risorsa o per risorse diverse, scegliendo tra quelle disponibili sulla piattaforma.

Ed ancora, Bitpanda ti dà la possibilità di mettere temporaneamente in pausa e poi riattivare i tuoi piani di risparmio quando lo desideri.

Bitpanda Savings prevede anche i Cripto Index, pensati per investire nell'intero mercato delle criptovalute sempre in modo del tutto automatico.

I Crypto Index sono panieri definiti di criptovalute selezionate, che si possono acquistare, vendere o scambiare con un solo clic. Così potrai diversificare facilmente il tuo portafoglio di criptovalute. Con la funzione “riequilibrio“, il wallet viene adeguato mensilmente alle informazioni di mercato più aggiornate.

L'app Bitpanda per dispositivi mobile

Bitpanda mette a disposizione la sua App studiata per essere facile da usare e per adattarsi a qualsiasi esigenza di investimento. Con l’app Bitpanda è possibile controllare, seguire e gestire i propri investimenti personali in criptovalute, azioni, ETF e metalli preziosi, impostare avvisi di prezzo e iniziare a investire.

La funzione Bitpanda Savings è integrata alla più generale app Bitpanda, che puoi scaricare sia per dispositivi Android che iOS.

Opinioni sull'app Bitpanda

Su Google Play store la app Bitpanda è recensita molto bene, con una media di 4.5 su quasi 17mila recensioni.

A prevalere nettamente sono le recensioni da 5 stelle, mentre seguono ad abissale distanza, quasi parimenti, le recensioni da 4 e da 1 stella.

Le recensioni da 5 stelle ne esaltano tutta la comodità di avere i propri investimenti facilmente a portata di mano, mentre quelle da 1 stella si lamentano soprattutto dei tempi di approvazione dei documenti inviati, a loro detta troppo lenti.

Su App store, invece, la media delle recensioni è ancora più alta: 4.8 su quasi 3mila feedback.

Gli utenti iOS esaltano soprattutto i servizi e la comodità, mentre le recensioni negative si riferiscono soprattutto alle commissioni dell’App Broker. C’è da dire però che Bitpanda offre ai clienti maggiormente esperti ed esigenti anche l’exchange Bitpanda PRO, che presenta commissioni estremamente competitive a partire dallo 0,05%.

Caratteristiche dell'app Bitpanda

Piattaforma sicura e regolamentata per investitori principianti ed esperti

Gestione ottimizzata dei tuoi investimenti

Compra, vendi e scambia Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Pantos (PAN), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), IOTA (MIOTA), e molte altre monete sulla piattaforma di criptovaluta

Supporto di valute fiat EUR, CHF, USD, GBP e TRY

Invia criptovalute ad altri utenti Bitpanda GRATIS

Crea e gestisci facilmente il tuo elenco di contatti personali.

Servizio gratuito di portafoglio incluso

Metodi di pagamento e riscossione

Bonifico bancario SEPA

Portafoglio fiat (euro, franco svizzero, sterlina inglese e dollaro USA)

Carta di credito e di debito (Visa/Mastercard) (solo depositi)

Bonifico SOFORT (disponibile in Italia, Austria, Belgio, Germania,, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera)

NETELLER

Skrill

GIROPAY/EPS (solo depositi)

Come impostare un piano di risparmio

Passiamo ora all’atto pratico. Come detto, puoi creare anche più piani di risparmio per uno stesso asset. Nonché puoi modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Dunque, non preoccuparti del fatto che fatte alcune scelte, non potresti più tornare eventualmente indietro.

Ecco i passaggi da seguire:

Accedi al tuo ed eventualmente verifica l’account qualora tu non l’abbia ancora fatto: Clicca su “Piano di risparmio” Seleziona il portafoglio della risorsa digitale che hai intenzione di comprare Seleziona la valuta (Bitpanda al momento della scrittura prevede: EUR, USD, CHF, GBP, TRY) Scegli un'opzione di pagamento tra quelle proposte Definisci l'importo e la frequenza del tuo piano di risparmio Clicca su Conferma Clicca su “Vai al riepilogo”, così da verificare che tutto sia come desideri Conferma il pagamento presso il fornitore di servizi di pagamento prescelto

Hai terminato l’operazione.

Conviene utilizzare Bitpanda Savings?

Come sempre, quando si tratta di operazioni finanziarie, non c’è una risposta univoca. Dipende dalle tue possibilità e dalle tue esigenze personali.

Sicuramente, questo servizio offre una strategia a basso rischio, molto metodica e ponderata. Che può essere modificata in itinere qualora non dia i suoi frutti, oppure nel caso in cui la tua capacitá di risparmio aumenti nel tempo.

Permette di investire su pur non avendo advanced skills a riguardo. E senza risentire della volatilità dei mercati. Infatti, investendo su criptovalute o altri asset digitali con cadenza mensile, ci si mette al riparo dalle fluttuazioni giornaliere o settimanali che caratterizzano in modo evidente soprattutto le criptovalute.

Infine, avrai il vantaggio di utilizzare un servizio gestito da un exchange importante e in forte crescita come Bitpanda. Che abbiamo approfondito qui.