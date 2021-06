Vuoi approcciare l'affascinante mondo delle criptovalute, ma temi la complessità delle piattaforme dedicate? Hai intenzione di destinare una parte dei tuoi risparmi all'acquisto di azioni, ma non sei certo di come si faccia? Stai pensando a un'altra via per far fruttare il tuo capitale, come la compravendita di metalli preziosi? La risposta a tutte le tre domande è una: Bitpanda. Il servizio, sbarcato di recente in Italia, con un team tutto italiano basato a Milano, fa dell'intuitività e della semplicità d'accesso, anche per chi non ha esperienza in questo campo, due dei suoi punti di forza. Lo testimoniano gli oltre 2,5 milioni di clienti che hanno già avuto modo di metterlo alla prova con soddisfazione, controllando ogni aspetto del loro portafogli direttamente dallo smartphone, ovunque, senza dover fare i conti con interfacce poco chiare né file agli sportelli. Eccoti qualche altro dettaglio che ti potrà tornare utile.

Investire con un'app, si può: come funziona Bitpanda

Vediamo innanzitutto il primo step da seguire, la registrazione di un account gratuito. In pochi minuti si è pronti per iniziare la propria avventura nel mondo degli investimenti online. Lo si può fare dall'applicazione, disponibile in download gratuito per Android e iOS, completamente tradotta in italiano. Il processo è davvero facile, si comincia inserendo il proprio nome, cognome, indirizzo email e scegliendo una password.

Per muovere i primi passi nell'universo Fintech non servono grandi capitali: con Bitpanda si possono investire somme di ogni ordine ed entità, a partire da €1,00, un caffè.

La user experience è votata alla semplicità e all'immediatezza. Non bisogna far altro che aprire l'app per trovarsi di fronte alle quotazioni aggiornate di risorse digitali come Bitcoin, Ethereum, Tether e Cardano, con i dettagli delle ultime variazioni registrate.

Non solo Bitcoin: criptovalute e altro

A proposito di asset, sono più di 100 quelli presenti su Bitpanda, tutti a disposizione di piccoli e grandi investitori. Ecco i principali.

Criptovalute : da Bitcoin a Ethereum, da Dogecoin protagonista assoluto sui social a Cardano, fino a Ripple, Litecoin, Tron, BitTorrent, EOS, Chainlink, Uniswap, Polkadot, AAVE, Compound, Maker, Solana, 1inch, Elron e molte altre.

: da Bitcoin a Ethereum, da Dogecoin protagonista assoluto sui social a Cardano, fino a Ripple, Litecoin, Tron, BitTorrent, EOS, Chainlink, Uniswap, Polkadot, AAVE, Compound, Maker, Solana, 1inch, Elron e molte altre. Criptoindici : BCI25, BCI10 e BCI5, un modo facile per investire su tutto il mercato delle monete digitali.

: BCI25, BCI10 e BCI5, un modo facile per investire su tutto il mercato delle monete digitali. Azioni frazionarie : la scelta è davvero ampia, da quelle dei colossi hi-tech come Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Facebook a giganti del mondo Fintech del calibro di Visa, Mastercard e PayPal, senza dimenticare Walt Disney, Netflix, Coca-Cola e molte altre ancora.

: la scelta è davvero ampia, da quelle dei colossi hi-tech come Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Facebook a giganti del mondo Fintech del calibro di Visa, Mastercard e PayPal, senza dimenticare Walt Disney, Netflix, Coca-Cola e molte altre ancora. EFT :

: iShares MSCI World, Lyxor Core DAX, iShares NASDAQ 100, iShares MSCI Emerging Markets e altri Exchange Traded Fund.

metalli preziosi: oro, argento, palladio e platino.

Prima di scegliere un bene è buona pratica informarsi sulla sua natura, sulle sue origini e sulle dinamiche che ne regolano l'andamento del valore. Lo si può fare grazie alle schede di approfondimento che Bitpanda mette a disposizione per ogni singolo asset proposto. Possiamo così sapere perché Bitcoin è la crypto più popolare al mondo oppure il motivo che ha spinto Dogecoin a essere oggetto di una campagna virale sui social network, per quali applicazioni industriali è impiegato il palladio e cosa ha portato le azioni di Apple a crescere in modo costante nel tempo.

Bitpanda Card, oltre l'applicazione

I fondi presenti nel portafogli di Bitpanda sono sempre a disposizione del cliente, che a suo piacimento li può disinvestire o spendere come meglio crede. A tale scopo è possibile ricorrere anche all'utilizzo di Bitpanda Card, una vera e proprie carta di debito basata sul circuito Visa per effettuare spese ovunque con zero commissioni.

Al lungo elenco di funzionalità già descritte si aggiunge Bitpanda Savings che, come si può intuire dal nome, permette di creare un piano di risparmio personale, associando in maniera semplice l'IBAN del proprio conto corrente bancario italiano. Anche in questo caso tutto è studiato in modo da risultare il più coerente possibile con la visione del servizio, votata alla semplicità: si seleziona il portafogli della risorsa da acquistare in modo automatico alla data e all'ora stabilita, si imposta l'importo della spesa e infine la sua frequenza. Non serve fare altro, pensa a tutto il sistema.

C'è poi Bitpanda Swap per scambiare le risorse digitali l'una con l'altra, cedendo ad esempio Bitcoin e ottenendo Ethereum o viceversa, senza alcuna attesa né limitazione. Ancora, le ricompense BEST maturate durante l'utilizzo dell'applicazione possono essere impiegate per le operazioni stesse. Sono molte altre le opportunità riservate ai clienti, tutte raccolte nella documentazione consultabile sul sito ufficiale.

L'Academy per imparare

Abbiamo visto quanto investire sia semplice, con uno strumento del tutto simile a quelli a cui facciamo affidamento quotidianamente per comunicare, navigare o informarci, ma è bene farlo con la giusta cognizione e con la consapevolezza delle dinamiche che regolano gli asset. È proprio per assolvere al compito che Bitpanda ha portato online Academy, una piattaforma di eLearning con lezioni su ogni tema specifico e quiz che una volta completati danno diritto a crediti spendibili nel trading. Presto questi contenuti saranno resi disponibili anche in italiano.

Nessun compromesso su sicurezza e affidabilità

Nulla può essere lasciato al caso in termini di sicurezza e affidabilità, considerata la natura del servizio. Con Bitpanda si può stare tranquilli: l’azienda è al 100% europea e conforme alla normativa antiriciclaggio AML5, i fondi sono conservati in portafogli offline protetti e la società è disciplinata dalla direttiva MiFID II con licenza PSD2. Insomma, tutto ciò che serve per la piena e totale adesione ai più elevati standard del settore.

Curioso di conoscere le opinioni degli altri clienti? È sufficiente consultare le migliaia di recensioni su Trustpilot per spazzare via qualsiasi dubbio residuo: la valutazione complessiva è 4,5/5 stelle, con pareri entusiasti soprattutto per quanto riguarda accessibilità e semplicità.

