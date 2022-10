Questa guida vi porterà alla scoperta dei migliori antifurto wireless del 2022. Ad oggi, scegliere un allarme per la casa senza fili è una delle opzioni migliori, sia per la facilità di installazione sia per la tecnologia che includono. Questi dispositivi wireless di antifurto per la casa sono i migliori che abbiamo trovato nei vari store online: essi infatti sfruttano la rete wireless domestica.

Esistono anche alcuni antifurto per la casa wifi con il sistema GSM (Global System Mobile) integrato, ovvero quelli che permettono di mandare un messaggio o una chiamata a un numero preimpostato qualora dovesse partire l’allarme. Molti anni fa i sistemi di allarme erano difficili da montare in maniera autonoma, ed era necessario chiamare un tecnico qualificato per poterne installare uno nella propria casa.

Questi antifurto wireless smart, invece, si possono controllare direttamente e comodamente dal proprio smartphone, senza dover stare in ansia se non si è a casa. Tra qualche riga vedremo quindi i migliori kit di allarme wireless GSM disponibili nel mercato, mettendo in comparazione differenze e peculiarità che li contraddistinguono. Insomma, si potrà scegliere il migliore per rapporto qualità prezzo.

I migliori antifurti wireless per la casa 2022

Per semplificare la lettura della guida, ma soprattutto la ricerca del miglior antifurto wireless, abbiamo deciso di suddividere la lista di prodotti in tre diverse categorie. Inizieremo con i migliori antifurti wireless per la casa 2022 in senso assoluto, per poi dedicare maggior attenzione a quelli con funzionalità GSM e a quelli più economici.

Somfy 2401497, Somfy Protect, Home Alarm

📱 Modulo GSM No 🚨 Sirena 110 dB 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone, Google Assistant, IFTT ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 170 🛒 Prezzo 430,00 euro

Questa guida non può che iniziare con l’analisi prodotto del Somfy Protect 2401497, ovvero l’antifurto wireless più completo e sicuro di tutta la lista. Ovviamente, la qualità si ripercuote anche sul prezzo, il quale sicuramente non passa inosservato. Il kit base di questo allarme per la casa senza fili comprende: una sirena interna da 110 dB, un rilevatore di movimento interno, tre rilevatori di apertura IntelliTAG, due badge di controllo remoto e un sistema di controllo. Tutti gli accessori possono ovviamente essere controllati tramite applicazione per smartphone, ma allo stesso tempo il supporto è esteso all’assistente vocale Google Assistant e al servizio di automazione IFTT. La prima installazione è assolutamente semplicissima e può essere completata in autonomia. Molto interessante è soprattutto la funzione che si attiva quando si verifica un’interruzione della corrente: il kit rimarrà funzionante localmente per sei ore anche in assenza di elettricità. Quello riportato è il kit da antifurto wireless, ma gli utenti più esigenti potranno anche optare per la versione advanced.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Supporta fino a 170 dispositivi Non ha il modulo GSM Compatibile con Google Assistant e IFTT Non include una telecamera Funzione interruzione di corrente fino a 6 ore

AJX Pro

📱 Modulo GSM Si 🚨 Sirena 105 dB 🎥 Videocamera inclusa Si 💻 App e servizi App per smartphone, Google Assistant ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 200 🛒 Prezzo 949,00 euro

Qualora siate alla ricerca di un vero e proprio allarme senza limiti per la casa, con wifi e assolutamente completo sotto ogni punto di vista, allora probabilmente non resterete delusi dall’offerta di AJX Pro, il kit di antifurto wireless top di gamma di una delle aziende più importanti nel settore della sicurezza. La confezione include: una centrale di allarme AJAX HUB2, due telecomandi di allarme AJAX Space Control W, due rilevatori di movimento di cui uno con fotocamera AJAX Motion Cam W, sei rilevatori di apertura AJAX Door Protect W, una sirena esterna senza fili e autonoma e anche una sirena interna. Includiamo anche il supporto alla rete GSM, utile per inviare messaggi di testo al proprietario dell’appartamento in caso di attivazione dell’allarme. Ovviamente ricordiamo che il tutto sarà completamente gestibile dall’app per smartphone, compatibile anche con Google Assistant, e che l’installazione sarà assolutamente facile e veloce. Inclusa nel prezzo anche la garanzia di 2 anni e un’autonomia di funzionamento di circa 7 anni.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Supporta fino a 200 dispositivi Prezzo molto elevato Comprende il Modulo GSM Include due telecamere di sicurezza

Gigaset Sistema di Allarme Smart

📱 Modulo GSM No 🚨 Sirena 100 dB 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone, Google Assistant, Amazon Alexa, Philips Hue ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 48 🛒 Prezzo 152,01 euro

Passiamo adesso a un allarme per la casa senza fili molto più economico rispetto ai due modelli visti in precedenza, ma che offre un contenuto di base abbastanza simile. Stiamo parlando del Gigaset Sistema di Allarme Smart, completo di: sensore antintrusione per porta, una sirena e la stazione base che gestirà tutti gli accessori. Ovviamente tanti altri accessori compatibili potranno essere acquistati separatamente e connessi alla base, la quale però supporterà un massimo di 48 connessioni. Il tutto, come sempre, potrà essere gestito anche da app per smartphone, oltre che da Google Assistant e Amazon Alexa. In più, può dialogare alla perfezione anche con il sistema di illuminazione di Philips Hue, così da creare delle automazioni personalizzate sulla base delle proprie necessità.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e Philips Hue Non include il modulo GSM Buon rapporto qualità prezzo Non includo la telecamera Kit base facile da installare Dispositivi limitati a 48

tiiwee A1 Allarme Casa

📱 Modulo GSM No 🚨 Sirena 120 dB 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi No ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 40 🛒 Prezzo 36,9 euro

Scendiamo ancora di più con il prezzo per parlare dell’allarme per la casa con wifi tiiwee A1. Economico ma con tutte le funzioni di base, si tratta di un antifurto wireless dotato di una sirena potente da 120 db, due sensori per porte e finestre e un telecomando per comandare l’allarme a distanza. Si tratta di un prodotto principalmente dedicato a chi desidera mettere in sicurezza una singola stanza, come ad esempio il proprio ufficio o un garage, senza però dover necessariamente spendere troppo. Il suo prezzo è infatti inferiore a 40 euro, ma può essere espanso fino a un massimo di 40 dispositivi. La sua installazione è molto semplice, e non necessita l’utilizzo di applicazioni o servizi di terze parti.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Sirena da 120 dB Non include il modulo GSM Molto economico Non includo la telecamera Telecomando compreso nel kit Dispositivi limitati a 40

Ezviz Alarm Kit BS-113A

📱 Modulo GSM No 🚨 Sirena Non dichiarato 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone, Google Assistant ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 32 🛒 Prezzo 68,00 euro

Un altro antifurto wireless che abbiamo selezionato è l’Ezviz Alarm Kit BS-113A, uno tra i kit di allarmi wireless più semplici e intuitivi. La centralina A1 si connette alla rete domestica e consente di controllare fino a un massimo di 32 sensori grazie all’applicazione disponibile sia per iOS che per smartphone Android. Tra i sensori troviamo quelli per porte e finestre e i sensori PIR, che evitano di far partire l’allarme per i rumori dei nostri amici a quattro zampe. Questi particolari sensori possono essere controllati grazie al telecomando K2. Con questo dispositivo è possibile scegliere la modalità più adatta alle nostre esigenze. Quando siamo dentro casa verrà attivato solo il sensore che segnala le perdite d’acqua, quando siamo al lavoro o fuori casa saranno attivati tutti i sensori per evitare che i malintenzionati entrino nella nostra abitazione. Inoltre, quando siamo a letto sarà attivato solo il sensore per le perdite d’acqua e quello per porte e finestre.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Compatibile con Google Assistant Non include il modulo GSM Buon rapporto qualità prezzo Non includo la telecamera Telecomando compreso nel kit Dispositivi limitati a 32

iSmart Alarm starter pack

📱 Modulo GSM No 🚨 Sirena Non dichiarato 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone, Google Assistant ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 70 🛒 Prezzo 89,89 euro

Il terzo allarme per la casa wifi è l’iSmart Alarm starter pack. Questo dispositivo è dotato di un hub centrale, un sensore a contatto per porte e finestre, un sensore di movimento e un telecomando per controllare il kit. Come gli altri appena visti, anche questo antifurto wirless è molto semplice e facile da installare. Un aspetto positivo da non lasciare inosservato è sicuramente lo spazio Cloud gratuito, cosa che solitamente con altri brand è a pagamento. Il kit di allarme wireless iSmart può supportare al massimo 70 dispositivi connessi. Tuttavia, sebbene questo kit sia uno dei migliori per caratteristiche tecniche e rapporto qualità prezzo, ha alcune mancanze, come il modulo GSM. Inoltre, questo antifurto wireless non ha la possibilità di alimentare l’HUB centrale tramite delle batterie: il CubeOne, infatti, sfrutta l’alimentazione solo mediante presa di alimentazione. Questo iSmart può essere controllato in modo semplice ed efficace direttamente da smartphone grazie all’applicazione gratuita per iOS e Android. Con l’app è possibile anche disattivare in qualsiasi momento l’allarme senza dover per forza essere a casa.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Compatibile con Google Assistant Non include il modulo GSM Buon rapporto qualità prezzo Non includo la telecamera Spazio cloud gratuito

Gli allarmi per la casa senza fili GSM

L’allarme wireless con GSM, oltre a essere più economico di quello Wi-Fi, è anche molto più usato, sebbene non sia di ultimissima generazione. Questi sistemi di antifurto per la casa, infatti, oltre al wifi, dispongono appunto della funzionalità GSM: un combinatore telefonico, dov’è possibile inserire una SIM, che in caso di effrazione farà partire dal kit d’allarme una chiamata verso un numero impostato dall’utente.

Una cosa invece che accomuna questi antifurto GSM e quelli più costosi è sicuramente la praticità di installazione e di utilizzo. I normali GSM, tuttavia, non sono controllabili da remoto tramite applicazione, cosa possibile solo con gli allarmi wireless smart. L’unico mezzo per controllare il sistema di antifurto è il telecomando presente nella confezione di vendita.

Questi sistemi di antifurto per la casa senza fili sono indicati per le persone che non hanno bisogno di avere il controllo da remoto, oppure per quelle che vogliono spendere una cifra contenuta ma avere un prodotto di qualità senza dover rinunciare alla loro sicurezza.

LKM Atena Allarme casa GSM

📱 Modulo GSM Si 🚨 Sirena 110 dB 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 99 🛒 Prezzo 91,99 euro

LKM Atena è un antifurto wireless GSM per le abitazioni con buone caratteristiche. Sebbene economico, questo allarme wifi GSM provvede a garantire una buona sicurezza domestica. Il kit di antifurto wireless comprende una centralina GSM con alimentatore, un sensore PIR che rileva i movimenti sospetti, ben due telecomandi, un sensore per porte e finestre e una sirena da interno.

Questo impianto di allarme wireless è completo e adatto per la casa, infatti dispone sia di un combinatore GSM che di connettività Wi-Fi. Grazie a entrambe le possibilità, il combinatore telefonico farà partire una chiamata a uno dei numeri salvati, mentre mediante la connettività wireless è possibile controllare da remoto tutto ciò che succede all’interno della propria abitazione tramite app.

Il sensore PIR, quello per porte e finestre e i telecomandi inclusi in confezione dispongono di batterie già incluse. Un’altra feature molto interessante di questo antifurto per la casa wireless è senza dubbio la funzione PSTN, che viene in aiuto nel caso in cui non ci sia copertura GSM o il credito della SIM sia esaurito. In pratica, l’allarme sarà collegato direttamente al telefono di casa.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Include il modulo GSM Non include la telecamera Comprende il tastierino numerico Funzione PSTN

LKM Mya Antifurto casa Wireless GSM

📱 Modulo GSM Si 🚨 Sirena 110 dB 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Fino a 24 🛒 Prezzo 69,9 euro; 85,98 euro

Tra i migliori antifurto wireless GSM abbiamo selezionato anche il LKM Mya, stessa azienda dell’allarme wireless GSM Atena. L’antifurto wireless LKM Mya è dotato di una centralina, un sensore PIR, un sensore per porte e finestre, e due telecomandi.

La centralina di questo allarme per la casa senza fili dispone di un pratico pulsante SOS, in grado far partire immediatamente la chiamata d’emergenza. Il sensore PIR di questo sistema di allarme wireless è in grado di rilevare fino a 8 metri di distanza. Una volta individuati i movimenti sospetti, tale sensore invierà una notifica all’HUB centrale il quale manderà subito un SMS o effettuerà una chiamata.

Il sensore per porte e finestre è molto versatile, grazie infatti al magnete è possibile posizionarlo ovunque. Questo interessante antifurto wireless è compatibile per la gestione da remoto con la piattaforma Tuya. La centralina è alimentata grazie ad un cavo micro USB, caratteristica molto interessante anche in previsione di una possibile trasportabilità.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Include il modulo GSM Non include la telecamera Sensore PIR fino a 8 metri Dispositivi limitati a 24 Compatibile con il sistema Tuya

Il miglior antifurto wireless economico

📱 Modulo GSM Si 🚨 Sirena 110 dB 🎥 Videocamera inclusa No 💻 App e servizi App per smartphone, Google Assistant, Amazon Alexa ⌨️ Quantità di dispositivi supportati Non dichiarato 🛒 Prezzo 74,35 euro

Trovare un kit di allarme senza fili economico non è di certo semplice, soprattutto se si vuole un dispositivo completo. Un giusto compromesso potrebbe essere un antifurto wireless con GSM, il quale funziona con una scheda SIM al suo interno. Il vantaggio di avere un sistema di antifurto, come già ribadito, può essere la praticità di installazione e la comodità di controllo remoto tramite app.

Il modello che abbiamo selezionato per voi è il DadVu Kit Allarme Casa Wireless GSM. L’HUB principale è dotato di una tastiera touch e un display da 2,4 pollici di tipo TFT. Questo allarme senza fili economico utilizza il Wi-Fi a 2,4 GHz che garantisce una stabilità di connessione molto buona.

L’antifurto wireless GSM è composto da: un HUB principale, un sensore wireless PIR per il movimento ambientale, un sensore wireless per le porte e finestre, due telecomandi, due transponder RFID e una sirena da 110 dB. L’allarme wireless DadVu dispone inoltre di una batteria interna da 300 mAh che permette il pieno funzionamento anche in caso di blackout. Grazie al combinatore telefonico GSM è possibile, dopo l’inserimento della Micro SIM, impostare fino a 5 numeri di telefono che saranno chiamati in caso di effrazione.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Include il modulo GSM Non include la telecamera Ottimo rapporto qualità prezzo Batteria interna che alimenta il sistema in caso di blackout

Come scegliere un kit antifurto wireless per la casa

La sicurezza è sicuramente l’aspetto fondamentale che un utente ricerca quando sta per acquistare un kit di antifurto wireless. Gli allarmi senza fili sono molto pratici e funzionali, perché offrono tutte le peculiarità che hanno i sistemi di allarme più costosi e difficili da installare. In commercio ci sono diverse tipologie di kit antifurti per la casa wireless, molti dei quali già visti qualche riga sopra.

Queste soluzioni sono adatte per tutti gli utenti che non vogliono fare buchi sul muro, oppure che vogliono avere un prodotto pronto all’uso senza dovere necessariamente chiamare un tecnico per l’installazione.

Come abbiamo già visto, esistono dei kit che dispongono solo di combinatore GSM, altri che utilizzano la connessione Wi-Fi e il modulo GSM e anche alcuni che sono connessi solo tramite wireless.

Ovviamente, come per tutti i prodotti, è molto importante anche capire quale sia il migliore per rapporto qualità prezzo. Molte volte, infatti, acquistare un prodotto molto economico per risparmiare può non essere la scelta migliore, soprattutto quando si parla di dispositivi di allarme, che dovrebbero quindi proteggerci da malintenzionati.

Di seguito vedremo quali aspetti dobbiamo tenere in considerazione quando vogliamo acquistare un kit di antifurto wireless.

Frequenza e jamming

Un aspetto molto importante da tenere a mente quando dobbiamo acquistare un nuovo kit di allarme wireless è senza dubbio il numero di frequenze con cui funziona il sistema.

Un allarme a doppia frequenza è sicuramente più affidabile rispetto a un altro che ne dispone soltanto di una. L’antifurto a doppia frequenza infatti, per la casa è sicuramente il più diffuso e sicuro tra i sistemi di allarme wireless, perché maggiore è il numero di frequenze, e migliore sarà l’affidabilità e la stabilità di segnale dell’antifurto.

Gli antifurti a doppia frequenza solitamente dispongono anche della tecnologia anti jamming, in grado di evitare possibili interferenze di segnale causato da malintenzionati.

Se in un sistema di allarme viene compromessa la connessione alle frequenze, la centralina fa scattare l’allarme immediatamente. Molti malintenzionati, infatti, per innescare un antifurto utilizzano dei dispositivi che interferiscono con le frequenze.

L’allarme a doppia frequenza è forse uno dei prodotti più comuni, ma esistono anche alcuni prodotti che lavorano su tutte e tre le frequenze disponibili.

Connessioni

I kit antifurto wireless più comuni utilizzano la connettività wifi per il loro funzionamento. Grazie a questa connessione, l’allarme di casa senza fili connesso alla rete wifi comunicherà in remoto attraverso l’applicazione installata nel proprio smartphone.

Molti altri antifurto wireless, invece, sono connessi via bluetooth se ad esempio non dispongono di modulo wifi. Questi ultimi dispositivi, solitamente, hanno solo il modulo GSM.

I sistemi di allarme per la casa wifi sono molto versatili, essi infatti si possono connettere ad altri sensori o dispositivi come ad esempio le IP camera. I dispositivi di allarme wireless di un certo calibro sono dotati sia di connettività Wi-Fi sia di modulo GSM, essi infatti garantiscono una protezione a 360°.

Grazie alla combinazione di queste due feature è possibile controllare tramite l’app cosa sta succedendo all’interno della propria abitazione e far partire una chiamata ad un numero precedentemente preimpostato grazie alla scheda SIM inserita nella centralina di controllo.

Alimentazione e autonomia

Un altro aspetto fondamentale che si deve tenere in considerazione quando sia sta per acquistare un kit di allarme wireless è sicuramente l’autonomia dell’antifurto wireless.

Se la centralina, solitamente, è collegata tramite rete elettrica, gli altri sensori che compongono il kit dell’antifurto wireless sono alimentati a batteria.

Un antifurto per la casa senza fili deve avere un’autonomia molto buona, anche per evitare che alcuni sensori o accessori collegati alla centralina di controllo non funzionino per colpa della scarsa autonomia.

I migliori kit di antifurto wireless dispongono di una batteria con un’autonomia di quasi 2 anni. Inoltre, questi dispositivi di allarme wireless smart sono dei veri e propri device user friendly. Infatti, in caso di scarsa batteria residua manderanno una notifica push all’utente.

Tuttavia, alcuni modelli di antifurto wireless utilizzano dei pannelli fotovoltaici che permettono di avere una batteria pressoché infinita.

In ogni caso, è consigliabile controllare periodicamente tutti i sensori per evitare di avere brutte sorprese.

Protezione anti-strappo

Questa particolare funzione è insieme alle altre fondamentale per non avere problemi nel caso in cui alcuni malintenzionati provino a manomettere il kit di antifurto wireless.

Molti dispositivi di allarme wireless dispongono infatti della protezione anti-strappo, che garantisce una sicurezza e tranquillità in più.

I dispositivi che dispongono di questa funzione non permettono il sabotaggio del kit ad opera di ladri o malintenzionati. Inoltre, nel caso in cui il tentativo di rimozione o danneggiamento dell’antifurto per la casa wireless non sia andato a buon fine, l’utente sarà avvisato tramite SMS o notifica push direttamente nell’applicazione.

Sebbene questa feature venga spesso snobbata, è una funzione molto importante, anche per chi ad esempio ha installato alcuni accessori o la centralina stessa all’esterno della propria abitazione.

Non sono molti i sistemi di antifurto per la casa wireless ad avere questa funzionalità, sebbene sia davvero molto importante da avere per dormire sonni tranquilli.

Modularità e acquisto sensori aggiuntivi

Tutti i sistemi di allarme wireless che abbiamo visto, dai più costosi ai più economici, offrono la possibilità di avere alcuni sensori per l’antifurto aggiuntivi.

Il kit di allarme per la casa senza fili ideale è quello a cui si può aggiungere un altro sensore wireless per l’antifurto.

Una caratteristica presente in quasi tutti gli antifurto per la casa wireless è la modularità, ossia la possibilità di aggiungere alla centralina altri sensori o accessori connessi tra loro.

Esistono molti kit per l’allarme wireless che hanno un’ampia possibilità di associare più sensori: dipende ovviamente dal grado di sicurezza che auspichiamo di raggiungere.

Per chi possiede un’abitazione di grandi dimensioni, può darsi che i sensori disponibili in confezione non siano sufficienti per garantire un buon livello di protezione domestica.

Un’altra informazione molto importante da sapere è se un certo antifurto per la casa wireless sia o meno compatibile con altri brand, in modo da non dover per forza essere legati al marchio acquistato.

I vantaggi di un antifurto senza fili

Come già ampiamente detto nei paragrafi sopra, la scelta di avere un kit di antifurto wireless non è banale, anzi. Un kit di allarme senza fili dispone di molte feature che potrebbero tornare molto utili, sia nel caso in cui non fossimo a casa sia per avere una maggiore sicurezza e tranquillità. Grazie alle varie applicazioni fornite dai brand è possibile tenere sotto controllo in tempo reale la nostra casa.

I vantaggi di avere un kit di antifurto wireless sono:

Installazione semplice: con questi dispositivi non dovrete chiamare un tecnico e forare alcun muro. L’installazione e l’utilizzo del kit sarà praticamente immediato. Modularità: come già spiegato nel paragrafo precedente, questi kit sono molto modulari. È possibile infatti aggiungere sensori, videocamere e altri accessori per avere un maggiore controllo. Feature Smart: molti di questi sistemi per l’allarme smart utilizzano la connessione Wi-Fi e dispongono di un’applicazione che permette di controllare l’abitazione a distanza.

Conclusioni

Dopo questa lunga analisi e lista completa dei migliori modelli di antifurto per la casa senza fili, possiamo sicuramente avviarci verso le conclusioni. Abbiamo cercato infatti di suddividere il tutto provando a rendere la lettura più semplice, così che chiunque potesse trovare antifurto wireless più adatto alle proprie esigenze. Nel caso in cui così non fosse, vi consigliamo di seguire attentamente la sezione “Come scegliere un kit antifurto wireless per la casa”, così da essere sempre certi di considerare nello specifico tutti i dettagli più importanti di un allarme casa senza fili.

Domande frequenti sugli antifurto wireless

Come sempre però, prima di chiudere in maniera definitiva con la guida, proviamo a rispondere ad alcune delle domande più frequenti sugli antifurto wireless attualmente in commercio.

Quale antifurto wireless scegliere?

Tra i migliori antifurto wireless in commercio consigliamo:

Qual è il miglior sistema di allarme per casa?

Non esiste un unico sistema di allarme per la casa che possa essere considerato migliore in assoluto, ma solo quello migliore per le proprie esigenze. Ecco di seguito la lista dei più consigliati per l’acquisto.

Quanto costa un allarme senza fili?

Un allarme senza fili può partire da un prezzo base di 40 euro circa, e può anche arrivare a superare i 900 euro. Ovviamente tutto dipende dalla qualità, dalle funzioni e dagli accessori compresi nel kit.

Come funziona l’allarme senza fili?

Un allarme senza fili può contare su un’installazione rapida e semplice e può essere completamente gestito tramite applicazione per smartphone, oltre che, in alcuni casi, anche da assistenti vocali e servizi di terze parti. Ovviamente però, ogni modello dispone delle proprie caratteristiche tecniche e funzioni.

