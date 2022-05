WiFi Gratis: come avere una connessione veloce senza spendere nulla

Se vi dicessimo che è possibile navigare in internet in modo fluido, veloce e, soprattutto, senza limiti non spendendo un centesimo ci credereste? Difficile vero? Invece è proprio così e sono in molti a non sapere che esiste un WiFi Gratis sfruttabile da chiunque, magari proprio fuori casa.

Stiamo parlando di WiFi Italia un progetto messo in atto dal Ministero dello Sviluppo Economico che, insieme a Infratel Italia e TIM, ha l’obbiettivo di fornire a tutti i cittadini una connessione gratuita a internet sempre.

Si tratta di un’opportunità presente in tantissimi Comuni d’Italia. Immaginatevi quindi di poter accedere a un WiFi Gratis senza dover più consumare i Giga inclusi del vostro piano tariffario. Non si tratta di un sogno, ma una vera e propria realtà che può seguirvi in tutto il Paese dove questo servizio è disponibile.

Scopriamo quindi come fare ad approfittare di WiFi Italia e quali sono le modalità di accesso a questa connessione completamente gratuita. Il progetto ha avuto inizio il 23 gennaio 2019 e ad oggi sono molte le zone coperte. Vediamo quindi dove e come si può sfruttare questo benefit gratuito.

WiFi Gratis: dove è disponibile il servizio

WiFi Italia è un servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che garantisce una connessione WiFi Gratis in tutta Italia. Sono tantissimi i Comuni che hanno aderito a questa iniziativa, dando così l’opportunità al progetto di svilupparsi in modo capillare. Ma come è possibile verificare dove è disponibile attualmente?

Sul sito ufficiale di WiFi Italia alla sezione “Il Network” è possibile accedere a una mappa interattiva che indica tutte le zone coperte dal servizio. Interagendo con questa mappa è possibile avvicinarsi alla zona in cui si abita o che si vuole raggiunge. Oppure è possibile inserire l’indirizzo che si vuole verificare, nell’apposita barra di ricerca posta in alto a sinistra.

In questo modo, il database fornirà non solo l’indicazione sulla presenza o meno del WiFi Gratis, ma anche il raggio di copertura per numeri civici. Alcuni utenti potrebbero decidere di eliminare la connessione dati di rete fissa che hanno con un qualsiasi operatore, ma sfruttare quella messa a disposizione dal proprio Comune.

Connessione e stabilità garantita sempre

Alcuni potrebbero avere alcuni dubbi. Visto che il WiFi Gratis è offerto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è effettivamente performante e sempre funzionante? La risposta è sì. Questo progetto funziona su un sistema ben strutturato.

Infatti, sono i Comuni a fare richiesta per attivare WiFi Italia, ma devono impegnarsi a mantenere funzionante e in ottimo stato la struttura della rete internet gratuita almeno per tre anni. Quindi, sottoscrivono un vincolo sul buon mantenimento di questo servizio.

Come accedere al WiFi Gratis

Vediamo ora come accedere al WiFi Gratis offerto da WiFi Italia. Per prima cosa occorre verificare se nella zona dove abitate o che frequentate maggiormente è attivo questo servizio consultando, come già anticipato, la sezione “Il Network” sul sito ufficiale.

Una volta appurato quanto, è necessario scaricare l’App WiFi Italia che permette a tutti i cittadini di accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio. L’applicazione è disponibile sia per dispositivi Android, sul Google Play Store, sia per dispositivi iOS, sull’Apple App Store.

Una volta installata sul dispositivo mobile, ci si dovrà registrare al servizio seguendo le istruzioni che compariranno sul display. Completata questa prima operazione sarà possibile accedere a tutti gli HotSpot gratuiti che forniscono il WiFi Gratis di WiFi Italia.

