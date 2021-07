ZTE Axon 30 offrirà fino a 20 GB di RAM con la nuova tecnologia chiamata “Memory Expansion Pro”; questo è quanto si evince da un recente report emerso online.

ZTE Axon 30 5G: la funzionalità che non ti aspetti

Di recente, un certo numero di brand di telefonia ha lanciato la propria versione della tecnologia di espansione della memoria per aumentare la RAM presente sui dispositivi in listino.

Ora, ZTE sta sviluppando la propria tecnologia di espansione della memoria che permette di offrire un aumento di ben 8 GB della RAM virtuale che porterà l'Axon 30 5G ad avere fino a 20 GB di RAM.

Per chi non lo sapesse, l'espansione della memoria utilizza parte della ROM (memoria interna) di un telefono che non è in uso per aumentare virtualmente la RAM. Attraverso questo processo, abbiamo osservato sostanziali upgrade di 3, 4 o 7 GB. Ma sembra che il colosso cinese miri a migliorare ulteriormente questa tecnologia. Secondo Lu Qianhao, direttore del dipartimento di esperienza del consumatore presso la compagnia, la tecnologia deve ancora essere ben accolta dagli utenti a causa della sua implementazione molto acerba avvenuta finora.

Ha aggiunto che uno dei motivi per la mancanza della sua adozione è che l'utente finale non vede sempre differenze evidenti nelle prestazioni e, a parte un aumento della quantità di RAM, non sempre questo offre un vantaggio significativo. Secondo il funzionario, mancano gli agloritmi di pianificazione di sfondo adeguati che lo renderebbero molto utile.

Ma ha affermato che ZTE ha sviluppato la propria tecnologia Memory Expansion Pro per migliorare queste limitazioni. Il nuovo sistema proprietario combinerà la ROM UFS 3.1 con velocità di lettura e scrittura elevate insieme a un nuovissimo motore Lingxi per aumentare la capacità della RAM fino ad 8 GB di RAM. Ciò significa che i 12 GB di RAM dell'Axon 30 5G potrebbero raggiungere un valore elevatissimo mediante questa funzionalità.

