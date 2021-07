In queste ore sono emersi i primi scatti promozionali del nuovo ZTE Axon 30 5G, un device che promette un'esperienza “full screen” completa.

ZTE Axon 30 5G: cosa sappiamo?

ZTE annuncerà l'Axon 30 5G , il nuovo telefono con selfiecam under-display il prossimo 27 luglio in Cina. Prima del lancio, il tipster Digital Chat Station ha condiviso un paio di foto promozionali che ritraggono lo smartphone in tutta la sua bellezza. Possiamo notare che la compagnia introdurrà un'esperienza a schermo intero completa per il midrange della casa.

L'informatore afferma che l'implementazione della fotocamera sotto il display dell'Axon 30 5G è tale che è difficile vederne la presenza guardandola direttamente. Rapporti passati hanno affermato che il telefono sarebbe stato fornito con una fotocamera in-display di seconda generazione. La società aveva precedentemente affermato che l'Axon 30 5G sarebbe stato dotato di sette strati di materiali ad alta trasmittanza, tre strati di tecnologia speciale e offre una trasmissione della luce più forte.

L'insider ha aggiunto che il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 870 e presenta un sistema quad-camera da 64 megapixel. È uno smartphone sottile e leggero in quanto misura 7,8 mm e pesa 189 grammi. Si ipotizza che lo ZTE A2232 è stato recentemente approvato dall'autorità TENAA.

Specifiche tecniche

ZTE Axon 30 5G ha un pannello OLED da 6,92 pollici che offre una risoluzione di 1080 x 2460 pixel. Ha una fotocamera sotto il display da 16 megapixel e un sistema quad-camera così ripartito: 64 megapixel (principale) + 8 megapixel + 5 megapixel + 2 megapixel. Verrà precaricato con il sistema operativo Android 11.

Il telefono con alimentazione SD870 dovrebbe arrivare con un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione integrato. La batteria da 4.100 mAh (valore nominale) del telefono dovrebbe arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 55 W.

