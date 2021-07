ZTE ha appena spoilerato i dettagli riguardanti il display del futuro Axon 30 5G; questo disporrà di ben 1,07 miliardi di colori e avrà la certificazione TÜV Rheinland.

ZTE Axon 30 5G: ecco come sarà lo schermo

All'inizio di questa settimana, ZTE aveva rivelato ufficialmente la data di lancio per la sua prossima serie di telefoni di punta, la serie Axon 30. Ora, l'azienda ha condiviso un'altra immagine promozionale che mette in evidenza il pannello dell'Axon 30 5G.

Il produttore cinese di smartphone ha condiviso un poster teaser online, specificando che il dispositivo arriverà con il supporto della gamma di colori DCI P3 al 100% e sarà in grado di offrire 1,07 miliardi di colori. In precedenza, il marchio aveva rivelato che il dispositivo sarebbe stato caratterizzato da un pannello ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz e una densità di pixel di 400 PPI. Poiché è dotato di una fotocamera sotto il display, utilizzerà sette strati di materiali ad alta trasmittanza, tre strati di tecnologia speciale e offrirà una trasmissione della luce più forte.

Il device arriverà anche con tre certificazioni per la protezione degli occhi, tra cui quella di TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu insieme a quella di SGS. Sulla parte anteriore, lo schermo dovrebbe essere un'unità OLED da 6,92 pollici capace di ospitare una fotocamera selfie da 16 megapixel sotto il display e lo scanner di impronte digitali nel display.

Sfortunatamente, l'azienda non ha rivelato dettagli più precisi sul dispositivo. Quindi, dovremo aspettare l'evento di lancio ufficiale per saperne di più. La serie di prodotti premium del colosso asiatico sarà svelata il 27 luglio 2021. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni, poiché vi sveleremo qualsiasi nuovo teaser, fuga di notizie, indiscrezione in merito a breve.

ZTE

Smartphone