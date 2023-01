iliad e WINDTRE annunciano la nascita di Zefiro Net

Si chiama Zefiro Net, proprio come il vento che soffia da ponente, la nuova realtà che sta per fare il suo ingresso nel panorama mobile italiano. Ad annunciarne la creazione sono iliad e WINDTRE, che con la loro stretta di mano confermano le indiscrezioni in merito circolate nei mesi scorsi. Già ottenuto il via libera da parte delle autorità competenti. Tutti i dettagli dell’offerta dovrebbero essere ufficializzati a breve.

Nasce la joint venture Zefiro Net di iliad e WINDTRE

È una joint venture controllata dai due operatori, ognuno con una quota pari al 50%, il cui obiettivo dichiarato è portare servizi di connettività evoluti nelle aree del paese meno densamente popolate, condividendo e gestendo in modo congiunto le rispettive reti. Al centro dell’iniziativa c’è quindi il 5G, essenziale per coloro che ancora sono colpiti dal digital divide, ai fini della produttività e non solo.

Stando a quanto riportato nella nota condivisa, il 26,8% circa degli italiani risiede in queste zone. Oltre un nostro concittadino su quattro, dunque, si trova quotidianamente a dover fare i conti con un accesso a Internet non ottimale, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di competitività per le aziende.

Attraverso l’accordo siglato, iliad e WINDTRE si impegnano a lavorare sinergicamente per accelerare la diffusione delle reti di telefonia mobile, incluse quelle 5G, con rilevanti benefici in termini di disponibilità di servizi a banda ultralarga per gli abitanti delle aree in cui opera la joint venture . Non rimane che attendere di conoscere tutti i dettagli dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.