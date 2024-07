Super Outlet MediaWorld: nuove 5 offerte da non perdere

La data del 31 luglio, termine ultimo delle offerte Super Outlet MediaWorld, si avvicina. Abbiamo dato un’occhiata alle proposte disponibili, e dobbiamo dire che ce ne sono ancora tante.

Tra queste, ne abbiamo scelto cinque, diverse da quelle della prima lista di qualche giorno fa. Gli sconti sono veri, nel senso che se cercate lo stesso dispositivo o prodotto su altri store non troverete un prezzo più basso. Altrimenti non sarebbero offerte, ecco.

5 offerte da non perdere del Super Outlet MediaWorld

Per l’angolo degli smartphone economici, segnaliamo il Redmi 10C a meno di 90 euro e l’Honor X7A scontato del 44% rispetto al prezzo di vendita consigliato. Entrambe due ottime offerte.

Altre due proposte invitanti riguardano la sfera musicale. La prima ha per protagonista la cassa bluetooth Bose Soundlink, che con la promozione in corso è scontata del 30%. E poi ci sono di nuovo loro, gli auricolari senza fili Beats Studio Buds, ulteriormente ribassati rispetto alla super offerta di qualche giorno fa (vi avevamo promesso offerte diverse, non prodotti).

E infine, per tutti quelli che sono rimasti affascinati dall’universo e-bike, da non perdere la Argento Performance al prezzo più basso del web.

Nell’eventualità che nessuna di queste offerte vi interessi, d’altronde ci sta, a questa pagina trovate l’intero volantino del Super Outlet MediaWorld.