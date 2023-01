YouTube sfida il DVB-T2: pronto a lanciare canali TV gratuiti

Secondo le ultime dichiarazioni, YouTube avrebbe deciso di sfidare il digitale terrestre. Dovrebbe tremare il cosiddetto nuovo DVB-T2 che ancora non è approdato nelle case degli italiani? Forse sì, visto che molti contribuenti non amano pagare il Canone TV.

Più comunemente chiamato Canone Rai, molti lo ritengono una tassa ingiusta e non commisurata alla qualità della programmazione trasmessa. Fatto sta che la piattaforma di streaming, gestita da Google, sta testando un nuovo tipo di servizio chiamato FAST.

Una notizia che sta preoccupando non solo la televisione mondiale, ma anche piattaforme in diretta competizione con YouTube come TikTok, Facebook, Snapchat e Instagram. Dovrebbero impensierirsi anche Netflix, Disney+ e NOW TV, solo per citarne alcune.

Ciò che sta spaventando la concorrenza è un nuovo servizio fatto di canali TV gratuiti. La conferma dei test arriva direttamente dal colosso di Moutain View. Infatti, Google, di recente ha trasmesso una dichiarazione ufficiale che chiarisce la sua posizione in merito a questa novità direttamente al Wall Street Journal:

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi che hanno l’obiettivo di fornire agli spettatori una destinazione centrale per trovare, guardare e condividere più facilmente i contenuti che contano di più per loro.

YouTube e la rivoluzione dei canali TV gratuiti

YouTube, stando alle dichiarazioni di molti media americani, sta lavorando sodo per lanciare FAST, acronimo di “Televisione in streaming gratuita supportata da pubblicità“. Attualmente è ancora presto per conoscere nuovi dettagli e come verrà offerto questo servizio.

Una cosa è certa, piattaforme che propongono contenuti simili come Pluto TV sono in allarme. Il fatto è che, come sta dimostrando negli Stati Uniti d’America, questo colosso di Google ha anche inserito la trasmissione di sport in live streaming. Basti pensare che ha acquisito i diritti della NFL.

Di contro, Nuova TV Digitale, il sito ufficiale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha confermato “il ruolo centrale della TV nelle case degli italiani“. Addirittura, il nuovo digitale terrestre, secondo quanto dichiarato, avrà un futuro “nella gestione della vita domestica“:

Sono stati resi noti i risultati del Trend Radar di Samsung, realizzato in collaborazione con Human Highway (Istituto di ricerca specializzato nell’analisi dei cambiamenti nelle relazioni umane prodotti dalle tecnologie e dal digitale) sul nuovo ruolo della TV nell’epoca del multi-screen e della connettività.

Secondo i dati della ricerca, il cambio di paradigma che ha interessato il ruolo della TV spingerà sempre di più gli utenti, in futuro, a considerare quest’ultima come un punto cardine dell’ambiente casalingo e ad aspettarsi un ruolo attivo nella gestione di diverse attività (controllo dei consumi elettrici della casa, collettore dello status di funzionamento degli altri elettrodomestici e apparecchi, supporto per attività di gaming nonché vero e proprio portale da cui accedere a programmi on demand, in streaming e online). Tutte queste funzionalità vanno nella direzione di efficientamento, ottimizzazione e riduzione dei consumi e quindi anche di un auspicabile risparmio in termini di costi energetici.

