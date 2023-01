Canone Rai, mancano 15 giorni: scopri per cosa

Il Canone Rai, più propriamente detto Canone TV, è l’abbonamento radiotelevisivo italiano. In altre parole, si tratta della tassa dovuta da tutti gli italiani che fruiscono delle trasmissioni televisive attraverso apparecchi con sintonizzatore TV, quindi televisori e decoder.

Stando a molti sondaggi, anche recenti, questa è una delle imposte più odiate dai contribuenti, insieme al Bollo Auto. Ecco perché in molti auspicano che presto possa essere abolita, così da risparmiare 90 euro l’anno, visti anche i costanti aumenti di carburante, energia, gas e beni alimentari.

L’abolizione definitiva del Canone Rai è all’orizzonte? Abbiamo già dato risposta a questa domanda. Quindi nell’articolo che segue ci concentreremo su una delle tappe fondamentali del Canone TV il cui termine ultimo scatterà tra 15 giorni. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è così importante.

Canone Rai 2023: tra 15 giorni scade un’opportunità fondamentale

Ebbene sì, tra 15 giorni scade un’opportunità molto importante. Si tratta della possibilità di inviare la richiesta di esenzione dal Canone Rai per l’anno 2023 all’Agenzia delle Entrate. Infatti, il termine ultimo è il 31 gennaio 2023. Perché è un’opportunità fondamentale?

Principalmente per due motivi. Primo, perché inviando la Dichiarazione Sostitutiva per questa data si ottiene l’esonero dal Canone TV per tutto l’anno 2023. Secondo, perché si tratta della reale possibilità di risparmiare 90 euro per chi rientra nei tre casi di esonero:

tutti i cittadini italiani che hanno già compiuto i 75 anni il cui reddito annuo è pari o inferiore a 8.000 euro;

il cui reddito annuo è pari o inferiore a 8.000 euro; tutti i diplomatici e militari stranieri ;

e ; tutti i cittadini italiani che, pur essendo intestatari di un’utenza elettrica domestica, non possiedono in casa televisori o decoder per la ricezione delle programmazioni televisive.

Sono esonerati dal pagamento del canone – spiega l’Agenzia delle Entrate sul suo sito ufficiale – gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

È interessante che il terzo caso di esonero citato non ha limiti di età né di reddito. In pratica, tutti e senza esclusione alcuna, possono fare richiesta di esonero dal Canone TV se non possiedono apparecchi con sintonizzatore TV in casa. Se rientri in uno dei tre sopra menzionati casi puoi inviare il Modello di Esenzione del Canone Rai.