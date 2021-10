YouTube Music: arriva la riproduzione in background GRATIS

Dopo tanto tempo, arriva finalmente il supporto per la riproduzione in background su YouTube Music: ora sì che regge il passo con la concorrenza!

YouTube Music: una ventata di aria fresca

L'app per lo streaming musicale di Google si aggiorna e introduce una grande novità molto attesa dai fan; arriva infatti, la riproduzione in sottofondo gratuita.

YouTube ha annunciato oggi che l'app YouTube Music consentirà la riproduzione in background gratuitamente. La funzione sarà disponibile per la prima volta in Canada a partire dal 3 novembre. A seguire, arriverà in tutto il mondo.

L'app Music attualmente consente la riproduzione in background solo per gli abbonati a YouTube Premium. Se non siete clienti paganti, non potete ridurre a icona l'app. Se passate a qualsiasi altra app o spegnete lo schermo, la riproduzione si interrompe.

Con questa feature, gli utenti potranno utilizzare l'app YouTube Music come farebbero normalmente con qualsiasi altra app musicale, anche se non hanno un abbonamento attivo. Avranno anche accesso alla funzione delle stazioni radio e potranno creare le playlist a proprio piacimento. Se avete caricato dei brani, potete anche riprodurli in qualsiasi momento.

Il livello gratuito è supportato dalla pubblicità, quindi se non vi piace ascoltare gli annunci tra la vostra musica, dovrete pagare per il piano Premium. Voi usate YT Music o Deezer o preferite il classico Spotify? Volendo c'è anche il servizio di Amazon, molto buono e ricco di potenzialità. C'è da dire che Spotify però, detiene lo scettro, al momento e ha perfino aggiunto il supporto all'audio spaziale e dispone di un ottimo controllo per i creator di podcast.