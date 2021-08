YouTube su iOS e Android testa le traduzioni istantanee dei commenti per gli abbonati al servizio Premium. Vediamo in cosa consiste questa modifica.

YouTube Premium: le traduzioni istantanee dei commenti

YouTube per Android e iOS sta ora testando le traduzioni istantanee dei commenti per i commenti a condizione che voi disponiate di un piano di abbonamento Premium.

L'opzione fa parte dei normali esperimenti di YouTube, che offre agli abbonati Premium l'opportunità di provare funzionalità probabilmente prima di un'implementazione più ampia sulla piattaforma. Bisogna acconsentire per accedere effettivamente alla traduzione dei commenti di YouTube o per avere il pulsante “Traduci” nella sezione dei commenti video. In seguito basta riavviare l'app e tutto questo dovrebbe essere sufficiente per far funzionare correttamente la nuova feature.

Quando la traduzione è attiva sul vostro dispositivo iOS o Android, sotto il testo straniero verrà visualizzato un interruttore “Traduci” con l'icona di Google Translate. Toccandolo, si converte il testo nella lingua locale e tornare indietro è facile ed immediato come bere un bicchiere d'acqua.

Come si usa?

Tocca il pulsante “Traduci” sui commenti scritti in lingue che non capite. Potete sempre tornare alla lingua originale toccando “Vedi originale“.

Ora, non posso onestamente dire con grande certezza quanto siano buone queste traduzioni istantanee su YouTube, ma secondo i colleghi di 9to5Google, sembra che delle volte siano un po' fuori luogo… d'altronde, Google Translate lo conosciamo tutti.

Ad ogni modo, Google fornisce la possibilità di fornire feedback utilizzando il questionario dedicato se ritenete che la funzionalità non sia buona come dovrebbe essere.

Se voelte provare le traduzioni dei commenti di YouTube e siete già un abbonato Premium, potete iscrivervi sul forum ufficiale che trovate sul sito dell'azienda. Vale anche la pena notare che questa opzione sarà disponibile solo fino al 9 settembre.

