Youtube: il doppiaggio automatico dei video è arrivato, anche in italiano

YouTube ha da poco introdotto uno strumento innovativo di doppiaggio automatico basato sull’intelligenza artificiale, progettato per aiutare i creatori di contenuti a raggiungere il pubblico globale ed abbattere così le barriere linguistiche.

Questo funzionalità di Youtube identifica la lingua originale dei video e genera tracce audio alternative in altre lingue, rendendo i contenuti accessibili a più utenti.

Come funziona il doppiaggio automatico di Youtube

Al momento, Youtube consente di doppiare i video in inglese scegliendo fra queste lingue alternative: francese, tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, portoghese e spagnolo. Al tempo stesso, i video caricati in una delle lingue appena elencante possono essere invece doppiati automaticamente in inglese. Per informare gli utenti, i video di questa tipologia riceveranno l’etichetta “Doppiaggio automatico” nella descrizione.

La novità è già disponibile per i canali del Programma Partner di YouTube: nelle fasi iniziali, il focus sarà principalmente sui contenuti educativi ed informativi. Lo strumento è accessibile tramite le impostazioni avanzate di YouTube Studio, grazie a cui i creator possono rivedere ed approvare le tracce audio generate prima di pubblicarle, garantendo così una certa qualità e coerenza con i propri standard.

YouTube riconosce il fatto che, al momento, il sistema presenti alcune imperfezioni. Tra i problemi segnalati ci sono errori nella traduzione di nomi propri, accenti o gergo e la difficoltà nell’emulare perfettamente il tono e le emozioni della voce originale. A tale riguardo, Youtube sta collaborando con Google DeepMind e Google Translate per migliorare l’espressività delle voci sintetizzate, includendo funzionalità come il discorso espressivo per replicare tono, emozioni ed atmosfera del video originale. Inoltre, la funzionalità sarà presto estesa ad altri tipi di contenuti, aprendo nuove opportunità per vlog, video di intrattenimento e non solo.

Il doppiaggio automatico non è l’unica nuova funzione degna di nota: in questi giorni, infatti, YouTube ha implementato una barra inferiore aggiornata con un design traslucido per le app Android e iOS, migliorando l’esperienza d’uso con una grafica più accattivante.