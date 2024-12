Youtube ha dato una bella rinfrescata alla grafica dell'app per Android e iOS

YouTube continua ad aggiornare la sua applicazione per Android e iOS, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Anche l’occhio vuole la sua parte e, a tale riguardo, tra le novità più interessanti spicca la barra inferiore semitrasparente con effetto vetro smerigliato: un dettaglio che rende l’interfaccia di Youtube visivamente più moderna e accattivante.

Nuova grafica per Youtube: cosa cambia

Negli screenshot forniti dai colleghi di 9to5google possiamo notare la differenza tra la vecchia barra inferiore di Youtube (a sinistra) e quella nuova (a destra):

La nuova barra inferiore, che già era stata aggiornata dagli sviluppatori di Youtube con icone ridisegnate, consente di intravedere le miniature dei contenuti sottostanti mentre si scorre l’elenco, creando un’esperienza di navigazione più dinamica ed immersiva. L’effetto risulta particolarmente gradevole per chi utilizza il tema scuro di Youtube, dove la trasparenza si integra armoniosamente con l’interfaccia grafica. Il cambiamento è ancora più evidente per gli utenti iOS, grazie alla maggiore altezza dell’area di gesture che rende l’effetto più visibile rispetto ad Android, a meno che non sia abilitata la navigazione a tre pulsanti.

Tuttavia, queste migliorie estetiche non si limitano alla barra inferiore. YouTube ha introdotto anche un miniplayer ridisegnato, che offre un’interazione più intuitiva durante la riproduzione dei video. La pagina delle impostazioni è stata ottimizzata per rendere più agevole l’accesso alle opzioni di personalizzazione, mentre nuovi strumenti per il controllo della velocità di riproduzione garantiscono maggiore flessibilità nella visione dei contenuti.

Tutti questi miglioramenti, distribuiti in varie fasi tramite update lato server, non richiedono alcuna azione manuale da parte degli utenti. Youtube porterà avanti il rollout nelle prossime settimane, raggiungendo un pubblico sempre più ampio.