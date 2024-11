Youtube ha finalmente migliorato questa opzione del video player

YouTube ha recentemente introdotto una serie di miglioramenti nell’app per Android e iOS, tra cui un’interfaccia aggiornata per i controlli della velocità di riproduzione, rendendo l’esperienza d’uso ancora più intuitiva ed efficace.

In passato, per regolare la velocità di riproduzione su Youtube, era necessario accedere ad una lista di opzioni che occupava buona parte dello schermo ed includeva le seguenti alternative: 0,25x, 0,5x, 0,75x, Normale, 1,25x, 1,5x, 1,75x e 2x. Ora, il layout di questa funzione è stato ridisegnato e consente la massima versatilità in fase di scelta.

Come velocizzare o rallentare i video di Youtube

Date un’occhiata a questi screenshot: a sinistra viene mostrata la vecchia interfaccia, ancora in uso per molti di voi, mentre a destra è possibile osservare la nuova disposizione dei comandi su Youtube in versione 19.43 per Android e 19.44 per iOS.

La schermata appare molto più compatta e pratica, situata nella parte bassa dello schermo per essere facilmente accessibile. La riga inferiore mostra cinque opzioni preimpostate per la velocità di riproduzione dei video su Youtube. I pulsanti, a forma di pillola, consentono le seguenti scelte: 0,25x, 1,0 (Normale), 1,25x, 1,5x e 2,0x.

Una delle novità più utili di cui è possibile beneficiare con questo aggiornamento di Youtube è il cursore regolabile, che dà modo agli utenti di selezionare velocità intermedie con variazioni di 0,5x. Nel caso in cui il cursore risultasse scomodo da utilizzare, magari a bordo di smartphone con display più piccoli, si potrebbero comunque sfruttare i pulsanti “più” e “meno” per regolare la velocità con maggiore precisione.

Questo restyling è parte di un aggiornamento lato server, per cui non richiede agli utenti di scaricare manualmente l’update. Infatti, la nuova interfaccia si attiverà in modo graduale ed automatico sulle ultime versioni dell’app. Insieme alle recenti modifiche, come il nuovo mini player, YouTube punta a rendere l’esperienza di navigazione e la visione dei video sempre più personalizzabili ed user friendly.