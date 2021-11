YouTube: come fare per riavere il pulsante dei "non mi piace"

Il pulsante dei “Non mi piace” di YouTube ritorna prepotentemente all'interno della piattaforma mediante un'estensione del browser.

Volete (di nuovo) il pulsante dei “Non mi piace” di YouTube?

La decisione di nascondere i “dislike” sui video è stata una delle mosse più controverse di YouTube fino ad oggi. Basta curiosare un po' per scoprire che tantissime persone sono contrarie a questa decisione di BigG. Di fatto, i contrari sono di gran lunga più numerosi di quelli a favore.

Il pulsante dei “non mi piace” era un ottimo modo per capire se un contenuto era affidabile o se era un altro video clickbaity. L'azienda afferma che la rimozione è stata effettuata nell'interesse dei content creator per proteggerli da molestie e attacchi coordinati.

Indipendentemente da ciò, un programmatore ha tentato di ripristinare la funzione sul servizio di streaming video on demand creando un'estensione del browser per lo stesso. È stata utilizzata un'API di YouTube per generare il conteggio dei “dislike”. L'unico problema qui è che l'API cesserà di funzionare il 13 dicembre; dopo quella data, l'estensione non esisterà più.

Tuttavia, lo sviluppatore ha un altro asso nella manica.

L'estensione inizierà a fare affidamento sulla propria base di utenti dopo che non potrà più dipendere dall'API di YouTube, utilizzandole come esempio. Sebbene questo sia un metodo abbastanza innovativo, ci sono molte preoccupazioni sul fatto che il pulsante dei dislike non ufficiale possa venir modificato da qualcuno.

Anche questo è stato sotto esamina del programmatore. Un modo per mitigare le “truffe” potrebbe essere quello di confrontare i voti negativi degli utenti delle estensioni con la cache dei voti negativi reali. Naturalmente, affinché ciò possa venir dichiarato come “accurato”, dovrebbe esserci una grande base di utenti, qualcosa che vedremo sicuramente crescere col tempo.

L'estensione denominata “Return Youtube Dislike” di Dmitry Selivanov può essere utilizzata tramite il suo sito ufficiale. Al momento è disponibile solo per Chrome e Firefox, ma lo sviluppatore ha detto che presto arriverà anche sui dispositivi mobili. Tenete presente che è attualmente nella fase alfa e potrebbe quindi essere pieno di bug.