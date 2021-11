Youtube rimuoverà i Non mi piace al di sotto dei video: sapete perché?

Youtube sta implementando una modifica per rendere privato il conteggio dei Non mi piace per i video. Il pulsante Dislike non scomparirà del tutto: i creator potranno ancora prendere visione di tale statistica, a differenza però degli spettatori.

Bye bye Dislike: Youtube ha preso la sua decisione

Youtube è consapevole di quanto il numero dei Non mi piace al di sotto di un video possa incidere sulla percezione dello spettatore e sulla sua volontà di proseguire o meno la visione. Oltretutto, capita di frequente che nuovi e più piccoli creatori di contenuti vengano di mira da hater di ogni tipo: i test condotti nei mesi scorsi, di fatto, pare abbiano di molto ridotto i fenomeni appena descritti.

L'obiettivo alla base della rimozione dei Dislike sarà quello di creare uno spazio “inclusivo e rispettoso” nel quale i videomaker possano avere maggiori possibilità di successo e si sentano al tempo stesso più tutelati. Ovviamente, l'iniziativa di Youtube non rappresenta una garanzia contro ogni forma di odio o disprezzo da parte di una certa tipologia di utenza però, almeno, andrà a limitare iniziative più marginali che possano compromettere il successo di un video.

Alcuni utenti, però, non sembrano aver accolto positivamente la novità: c'è infatti chi ritiene che il pubblico, o almeno la parte sana di esso, debba avere pieno diritto di esprimere malcontento e perplessità nei confronti di un determinato video e che “occultare” il numero dei Non mi piace rappresenti una sorta di “censura” da parte di Youtube.