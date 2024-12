Youtube: anche la versione web riceve la più apprezzata novità dell'app mobile

YouTube ha introdotto un’interessante novità che consente di personalizzare ulteriormente l’esperienza di visione: stiamo parlando del cursore tramite cui regolare in maniera ancora più precisa la velocità di riproduzione dei video, una funzione che alcuni stanno già apprezzando sull’applicazione per smartphone.

Fino a questo momento, Youtube consentiva di scegliere tra un numero limitato di opzioni predefinite, come 0,25x o 2x. Grazie al nuovo aggiornamento, invece, è possibile modificare la velocità con incrementi di 0,05x, offrendo un livello di controllo decisamente più mirato.

Come regolare la velocità dei video su Youtube

Lo screenshot che vi mostriamo di seguito conferma l’arrivo di questa novità sulla versione web di Youtube:

Il cursore è perfettamente integrato nella sezione del video player dedicata alla velocità personalizzabile e, rispetto all’app mobile di Youtube, presenta alcune piccole differenze. Ad esempio, sulla versione online non ci sono i pulsanti “+” e “-” per aumentare o diminuire di 0,05x. In questo caso, tutto avviene tramite i movimenti del mouse o per mezzo di scorciatoie via tastiera. Nonostante ciò, l’esperienza rimane intuitiva e semplice, permettendo agli utenti di scegliere la velocità ideale con grande precisione.

Questa novità di Youtube risulta particolarmente utile in molteplici contesti. Chi guarda video tutorial, ad esempio, può avvertire l’esigenza di rallentare un po’ la riproduzione per non perdere particolari importanti. In altri casi, quando l’interlocutore nel video non mantiene un buon ritmo nella sua esposizione, aumentare la velocità farebbe risparmiare un bel po’ di tempo ma senza compromettere la normale fruizione di quel contenuto. Un piccolo cambiamento che, però, può fare la differenza in base alle esigenze degli spettatori.

Il cursore per modificare la velocità dei video è già disponibile a livello globale per tutti gli utenti web e rappresenta un ulteriore passo in avanti compiuto da Youtube per offrire un’esperienza di visione sempre più appagante, versatile e completa.