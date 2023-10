Yoga Book 9i Gen 8: Lenovo lancia la sfida ad Apple

Yoga Book 9i Gen 8 è il primo notebook multimodale con doppio schermo OLED al mondo. L’altro tratto distintivo del PC Lenovo è l’utilizzo dei processori Intel Core di tredicesima generazione sulla piattaforma Intel Evo. Per innovazione e prestazioni, Lenovo ha ufficialmente lanciato il guanto di sfida ad Apple. Prezzi a partire da 2.699 euro, maggiori informazioni sulla pagina dedicata.

Yoga Book 9i Gen 8: il primo PC con doppio schermo OLED al mondo

I due schermi OLED Pure Sight da 13,3 pollici con risoluzione 2.8K restituiscono un notebook multmodale con doppio schermo ultra-versatile, in grado di offrire un’esperienza di portabilità di livello premium e allo stesso tempo svolgere più attività contemporaneamente.

A differenza di altri PC, l’impatto sulla velocità di risposta, la connettività e la durata della batteria è minimo anche durante l’utilizzo più intenso. Merito anche della piattaforma innovativa Intel Evo, progettata per rispondere ad armi pari ai processori proprietari di Apple montati sugli ultimi MacBook Pro e MacBook Air.

Grazie al doppio schermo OLED puoi svolgere più applicazioni in contemporanea, indipendentemente dall’orientamento che scegli. Hai inoltre la possibilità di godere di esperienze software esclusive per il gaming, lo streaming, lo studio e il lavoro impagabili, così come godere di un livello di qualità per l’intrattenimento eccelso grazie agli altoparlanti professionali Bowers & Wilkins.

Vai a scoprire il nuovo Yoga Book 9i Gen 8 e tutte le configurazioni disponibili sul sito ufficiale di Lenovo tramite questa pagina. Ti ricordiamo che i prezzi partono da 2.699 euro, in linea dunque con quanto richiesto dagli ultimi MacBook Pro.

