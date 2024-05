Mini PC SPAZIALE con Ryzen 7, 32GB di RAM e SSD da 512GB (best buy)

Sei alla ricerca di un computer che però sia potente come un fisso e portatile come un laptop? Magari vorresti anche non spendere troppo? Non preoccuparti, non hai troppe pretese. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello il Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro a soli 360,99 euro, invece che 489,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale F7F8K87Z al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un doppio sconto pazzesco che ti permette di risparmiare la bellezza di quasi 129 euro sul totale. Non è ovviamente una promozione che potrà durare a lungo, quindi sii rapido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo e versatile a prezzo shock

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo di questo Mini PC è strabiliante, difficile trovare di meglio. Infatti monta il potentissimo processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 Core e 16 Thread dotato della scheda grafica integrata AMD Radeon Vega7 a 1900MHz.

Possiede poi la bellezza di 32 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Ha un sistema di raffreddamento molto efficiente ed è dotato 2 porte HDMI e una porta USB Tyep-C per poter connettere fino a 3 monitor contemporaneamente. Il suo design piccolo e leggero lo rende molto pratico per essere portato da una parte all’altra. Lo colleghi a un monitor che diventa subito un computer.

Insomma questo è davvero un ottimo acquisto e oggi lo potrai pagare molto meno del suo prezzo. Quindi fai alla svelta. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro a soli 360,99 euro, invece che 489,99 euro. Ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina e inserire il codice promozionale F7F8K87Z al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.