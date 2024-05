MacBook Air (2024) da 15" con M3: sconto FOLLE dell'8% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un laptop veramente spettacolare, potentissimo, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e con un design degno di nota. Ci riferiamo al nuovissimo MacBook Air (2024) che, nella sua iterazione con schermo da 15 pollici e processore Apple Silicon M3, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 1520,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva. Sono tanti i vantaggi che si hanno con il sito di Amazon: consegna celere, reso gratuito, garanzia esclusiva e molto altro ancora. Vediamoli insieme. Lo sconto è comunque esagerato visto che vi permetterà di risparmiare l’8% sul valore di listino.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2024) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1520,99€, IVA inclusa, per la versione da 15 pollici con chip M4 e 8 GB di memoria unificata (RAM). Lo spazio su SSD interno invece, come detto, è di 256 GB. C’è la possibilità di usufruire della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con il servizio di Prime e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose, sappiate che c’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, tramite assistenza tecnica via chat o via telefono.

Il laptop di Apple è un prodotto fanless, ovvero privo di ventole, con uno schermo ampio e generoso, una tastiera ergonomica e un trackpad che supporta la gestures. Ci sono tanti speaker a bordo per un sound tridimensionale e troviamo una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica: a soli 1520,99€ è da prendere immediatamente.