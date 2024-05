Logitech MX Master 3S è il mouse DEFINITIVO: scontato al 34% è affare

Se c’è un mouse che non smette mai di stupire, quello è Logitech Mx Master 3S. Un vero gioiello che sulla scrivania diventa il protagonista mettendoti a portata di mano quello di cui hai bisogno: utilizzo quotidiano e in ambito lavorativo al top.

Se da un po’ di tempo lo stavi tenendo sotto controllo, lasciati strizzare l’occhio dalla promozione di Amazon che con il 34% di sconto ti permette di farlo tuo ad appena 89,60€. Collegati ora in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Master 3S: mouse wireless con tutto al posto giusto

È ergonomico, si adatta al palmo della tua mano e con i tasti aggiuntivi ti permette di avere a portata di click ogni funzione. Logitech MX Master 3S è un mouse eccellente che viene scelto da molti per ovvie ragioni. Lo puoi connettere a più dispositivi, 3 in contemporanea, senza aver paura di limitazioni anche perché è compatibile con tutti i sistemi operativi e si collega sia via Bluetooth che micro ricevitore USB.

Con DPI fino a 8K e click silenziosi, il mouse ti accompagna in ogni gesto e grazie ai vari tasti aggiuntivi da azionare direttamente con il pollice, riduci gli step facilmente. Questi ultimi li puoi personalizzate tramite il software Logitech.

Punti di forza del Mx master 3S? Sicuramente il controllo Flow e la sua batteria. Sappi che si ricarica tramite USB C e con 1 minuto ti concede 3 ore di utilizzo mentre con una carica completa hai 70 giorni di autonomia.

