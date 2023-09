Xiaomi Watch S1 è tutto ciò che avete sempre desiderato, con uno sconto BOMBA del 52%

Un vero gioiellino da non perdere assolutamente con uno sconto da far paura, ben il 52% che vi permetterà di acquistare questo perfetto smartwatch a soli 119,00 euro.

Xiaomi Watch S1: il meglio solo per voi

Elegante e raffinato, con il vetro zaffiro, display AMOLED HD da 1,43″ con 60 Hz di frequenza di aggiornamento, telaio in acciaio inossidabile e un fantastico cinturino in pelle. Potrete indossarlo in qualsiasi occasione, grazie al suo design unico e pieno di stile. Adatto anche ai veri sportivi in quanto supporta ben 117 modalità di allenamento, con 19 modalità di allenamento pro, tra cui basket, tennis, nuoto, allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) e molto altro.

Perché, poi, accontentarsi di un singolo satellite quando grazie al chip GNSS dual band integrato potrete averli tutti? Supporta ben cinque sistemi di posizionamento satellitare principali tra cui oltre il GPS anche BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Non è ancora finita qui, perché questo smartwatch vi farà compagnia anche durante le sessioni di nuoto in piscina o a mare in quanto ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Inoltre, potrete monitorare costantemente la frequenza cardiaca per 24 ore, l’ossigeno nel sangue, sonno, rilevamento stress, esercizi di respirazione e tanto altro.

Potrete effettuare pagamenti sicuri e veloci grazie alla presenza del pagamento contactless con MasterCard. In più ovunque sarete avrete la possibilità di rispondere alle chiamate, utilizzare Alexa e non dovrete preoccuparvi della durata della batteria grazie alla sua altissima autonomia. Tanta qualità e ottimo prezzo, non fatevi sfuggire quest’occasione e acquistate il meraviglioso Xiaomi Watch S1 a un prezzo veramente conveniente di soli 119,00 euro, scontato del 52%.

