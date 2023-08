Xiaomi Watch S1 Active: prosegue la grande promozione di Amazon (-58%)

Ormai ve ne parliamo da qualche giorno, ma è impossibile non farlo considerando la grande qualità del prodotto e l’ottima promozione su Amazon. Si tratta dello smartwatch Xiaomi Watch S1 Active che potete acquistare con lo sconto pazzesco del 58%. Nonostante il prezzo competitivo si tratta di un device di altissima qualità che diviene una scelta ideale per chi vuole restare connesso e monitorare la propria attività fisica in modo efficace e oggi anche conveniente. Non vi resta, quindi, che andare su Amazon e acquistarlo al prezzo assurdo di soli 84,90 euro invece di 199,99 euro.

Xiaomi Watch S1 Active: il ritorno al minimo storico

Una delle caratteristiche di punta dello Xiaomi Watch S1 Active è il display AMOLED HD da 1.43 pollici, che consente di godere di una qualità visiva eccezionale. La ghiera in metallo aggiunge un tocco di eleganza al design, mentre il display ha una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, assicurando una grafica fluida e nitida in qualsiasi condizione di utilizzo e luminosità.

Per gli amanti dello sport, lo Xiaomi Watch S1 Active offre ben 117 modalità di allenamento tra cui scegliere, tra cui 19 modalità professionali come HIIT e macchina ellittica. Questo permette di personalizzare al meglio la propria routine di esercizio e raggiungere i propri obiettivi di fitness. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, è possibile utilizzare l’orologio anche durante le attività sportive in acqua. La tecnologia GPS dual-band integrata garantisce una localizzazione rapida e precisa, consentendo di tenere traccia delle distanze percorse e degli itinerari durante le attività all’aperto.

Ottimo anche per monitorare la propria salute grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, il monitoraggio della SpO2 e del sonno. La versatilità dello Xiaomi Watch S1 Active si estende anche alla sua funzionalità di pagamento contactless MasterCard e alle chiamate telefoniche Bluetooth. Da non sottovalutare l’ottima autonomia che consente di usare lo Xiaomi Watch S1 Active per ben 12 giorni senza dover ricaricare frequentemente.

Cosa state aspettando? Siete davanti a uno smartwatch di altissimo livello nonché un compagno indispensabile per coloro che vogliono rimanere connessi, monitorare la loro salute e raggiungere i loro obiettivi di fitness. Nonostante il periodo prolungato di promozione, di solito è molto difficile trovarlo a questo prezzo, quindi grazie allo sconto del 58% su Amazon, è giunta l’occasione perfetta per acquistarlo e godere di tutte le sue incredibili funzionalità a soli 84,90 euro.

