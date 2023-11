Xiaomi TV A2 da 43 pollici in super offerta a 249€ sul Mi Store

Il Black Friday di Xiaomi è iniziato ufficialmente ieri e proseguirà per tutto il mese di novembre con tantissime offerte su smartphone e prodotti Smart Life. Oggi vi segnaliamo la promozione che ha per protagonista lo Xiaomi TV A2 da 43 pollici, in vendita a 249 euro per effetto dello sconto del 33% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (449,99 euro) e ulteriori 50 euro di sconto a carrello come coupon omaggio a fronte di una spesa pari ad almeno 299 euro. L’offerta dedicata allo Smart TV di Xiaomi è disponibile su questa pagina.

Black Friday Xiaomi: TV A2 da 43 pollici al prezzo più basso

I principali punti di forza del TV A2 da 43 pollici di Xiaomi sono il display UltraHD 4K, l’innovativo design con cornici ridotte al minimo, il supporto a Dolby Vision, Dolby Audio e DTS-HD, l’integrazione di Google Assistant e il sistema operativo Android TV.

Il nuovo televisore di Xiaomi riesce a distinguersi per il suo particolare design full-screen, in grado di regalare da subito un’esperienza visiva immersiva. Ottimo anche il display UltraHD 4K con risoluzione 3840×2160, che consente di vedere le immagini nei minimi dettagli. A questo proposito, ulteriore elemento distintivo è il supporto alla tecnologia Dolby Vision, standard del settore cinematografico, capace di offrire un livello di colore, contrasto e luminosità superiore.

Segnaliamo infine la presenza a bordo del televisore di Android TV, il sistema operativo progettato da Google per offrire un’esperienza di intrattenimento senza limiti con accesso a oltre 400.000 film e programmi e al download di più di 5.000 app.

L’offerta del Black Friday sullo Xiaomi TV A2 da 43″ è a tempo limitato.

