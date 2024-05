TV LG OLED evo 4K da 77": la versione del 2024 scontata di ben 749€ su Amazon

State cercando un TV epico per il vostro rifugio digitale e non avete intenzione di accontentarvi di meno che del meglio? Beh, preparatevi a essere sbalorditi dall’incredibile offerta che riguarda il magnifico TV LG OLED evo 4K da ben 77″ del 2024! Il prezzo consigliato di 3.999 euro scende a una cifra da capogiro di soli 3.250,83 euro grazie a uno sconto spaziale del 19%. Questo significa un risparmio di 749 euro! Pazzesco, vero?

TV LG OLED evo 4K da 77″: un pannello assurdo a un prezzo pazzesco

Il TV LG OLED evo 4K da 77″ è come una finestra verso un universo di spettacolo. Con Brightness Booster Max, le immagini sono più luminose del 20% rispetto ai tradizionali schermi LG OLED, grazie a una tecnologia che sembra magia pura. E con il processore α9 GEN7 con AI, otterrete una qualità dell’immagine così cristallina che vi sembrerà di poter toccare ogni dettaglio grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

Ma non finisce qui! Con DOLBY VISION IQ e DOLBY ATMOS, il vostro salotto diventa un vero e proprio cinema di lusso. Immagini intense, audio coinvolgente: è l’esperienza Dolby a casa vostra! E per i gamer incalliti, questo TV è il paradiso sulla Terra. Gameplay fluido, input lag ridotto e 4 porte HDMI per un’esperienza da 4K @144fps con VRR e Dolby Vision. Con il nuovo sistema operativo avrete tantissime app di streaming, schede contenuti e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai vostri comandi vocali in vivavoce. Inoltre il servizio webOS Re:New Program garantisce di ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per offrirvi un’esperienza sempre aggiornata.

Non fatevi sfuggire questa occasione unica! Anche se dimensioni e prezzo possono sembrare fuori dalla vostra portata, grazie ad Amazon il sogno diventa realtà con uno sconto pazzesco del 19%. E con la possibilità di pagare a rate senza interessi con Cofidis, è davvero un’affare che non si può lasciar scappare. Le consegne sono veloci, sicure e gratuite con Amazon Prime, quindi cosa state aspettando? Correte, perché di questi TV ce ne sono solo 3 in stock, ma altre dovrebbero arrivare a breve.