Smart TV LG OLED evo con piedistallo a 1 euro in super offerta a 998€ da Unieuro

Unieuro rilancia il Sottocosto, con numerose offerte valide solo online. Tra queste segnaliamo quella che ha per protagonista l’LG OLED evo Gallery Edition 4K da 55 pollici, in offerta a 998 euro con in abbinata un piedistallo LG a prezzo speciale. Nella fattispecie, prezzo speciale significa 1 euro. L’acquisto sul sito di Unieuro consente inoltre di dilazionare la spesa in 3 rate a interessi zero da 332,66 euro con Klarna o PayPal, con tanto di spedizione gratuita al proprio domicilio.

Smart TV LG OLED evo + piedistallo in abbinata in offerta a 998 euro sul sito di Unieuro

Il modello C2 dello Smart TV OLED Gallery Edition 4K di LG ha vinto il prestigioso riconoscimento CES 2022 Innovation Award nella categoria Gaming, vantando un assoluto rapporto in termini di prezzo e prestazioni grazie al prezzo concorrenziale unito al sistema proprietario di elaborazione delle immagini, il più avanzato su uno schermo con risoluzione 4K. Tutto questo si traduce in una luminosità superiore fino al 30% rispetto agli schermi OLED tradizionali, con i pixel autoilluminanti del televisore LG che riescono a riscrivere il concetto di bellezza di un pannello TV.

A un’esperienza di visione immersiva con qualsiasi tipo di contenuto, si affianca un sistema audio surround avvolgente, per un audio virtuale a 7.1.2 canali: le persone davanti al televisore si sentiranno da subito protagoniste dell’azione del film. Pollice in alto infine per la perfetta combinazione tra l’intelligenza artificiale ThinQ e il sistema operativo webOS 22, che aiutano a ridurre i tempi di attesa tra la ricerca di un contenuto e la visione dello stesso.

LG C2, noto anche come TV OLED evo Gallery Edition 4K, è in offerta a 998 euro sul sito unieuro.it. Una volta aggiunto il televisore al carrello, puoi selezionare il piedistallo LG a soli 1 euro (di fatto è regalato).