Smart TV 4K Philips "The One" da 65" in offerta: prezzo imbattibile, risparmi 200€

Il Philips PUS8508, parte della serie “The One” di Philips per il 2024, è un televisore che combina un’estetica raffinata con tecnologia avanzata, rivolgendosi a un pubblico che desidera sia prestazioni che stile.

Il modello da 65″ oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: con lo sconto del 22%, oggi è tuo a 699€. Davvero niente male, considerato che normalmente lo pagheresti quasi 900€. Ovviamente, al momento del checkout, se lo desideri, potrai decidere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo l’offerta ancora più accessibile.

Da tradizione della linea The One di Philips, anche su questo modello troviamo l’Ambilight su tutti e tre lati: estende la luminosità dello schermo alla parete dietro al televisore, creando un’atmosfera coinvolgente e immersiva. Il risultato è davvero stupendo. Chiaramente, questa modalità si può attivare o disattivare a tua discrezione.

La qualità dell’immagine è eccellente. Troviamo una risoluzione UHD 4K, con pieno supporto ai principali standard come HDR10+ e Dolby Vision. In termini di prestazioni di gioco, il televisore è ben attrezzato con HDMI 2.1, supportando gaming a 4K a 60 Hz con basso input lag, il che lo rende adatto agli appassionati di giochi su console di ultima generazione come la PlayStation 5.

Il televisore è equipaggiato con Google TV, che offre una forte versatilità, permettendoti di accedere a tutte le tue applicazioni per lo streaming preferite.

Rimane ancora poco tempo per approfittare di questa offerta, non fartela scappare: acquista subito il Philips “The One” PUS8508 con uno sconto del 22%.